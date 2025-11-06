Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công ty VETC cho biết, theo quy định của Chính phủ, tài khoản giao thông do Bộ Xây dựng quản lý, còn phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNH)

VETC là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Ví VETC để thực hiện chức năng thanh toán dưới sự giám sát của NHNN. Sự phân định này giúp đảm bảo tính chuyên môn, minh bạch và an toàn trong toàn bộ quy trình vận hành, từ xác thực định danh đến thanh toán.

Ví VETC được định danh là phương tiện thanh toán tiện ích, không phải sản phẩm gửi tiết kiệm, do đó, theo luật định, không phát sinh lãi, không được phép trả lãi.

Khác với tài khoản thu phí trước đây, khi khách hàng chuyển đổi sang tài khoản giao thông được định danh, người dùng sẽ được xác thực thông tin chính chủ và liên kết trực tiếp với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Điều này giúp mọi giao dịch thu phí trở nên an toàn, minh bạch, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro như chuyển nhầm, thất lạc hoặc bị lợi dụng.

Ví VETC là phương tiện thanh toán tiện ích, cho phép chủ phương tiện nạp tiền miễn phí và chủ động rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết 24/7 mà không mất phí. Đại diện VETC khẳng định mọi hoạt động của ví VETC đều tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Chậm trễ chuyển đổi có thể khiến phương tiện bị từ chối qua trạm ETC. Ảnh: VETC.

Cụ thể, theo Khoản 5, Điều 25 Thông tư 40/2024/TT-NHNN, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được nhận tiền mặt từ khách hàng để nạp tiền vào ví điện tử, không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử.

Về vấn đề quản lý tài chính và tính minh bạch, VETC khẳng định khách hàng hoàn toàn kiểm soát được nguồn tiền của mình và tiền nạp vào được quản lý an toàn, đúng mục đích sử dụng.

Chủ phương tiện có thể nạp tiền miễn phí vào ví VETC và chủ động rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết 24/7.

Mọi giao dịch đều được ghi nhận và thực hiện theo thời gian thực, đảm bảo tính nhanh chóng và minh bạch. Điều này đồng nghĩa với việc tiền của khách hàng luôn ở trạng thái "sẵn sàng".

Đối với những người không thường xuyên sử dụng dịch vụ hoặc muốn rút số dư khi hủy hợp đồng, VETC cũng khẳng định quy trình đã được đơn giản hóa tối đa theo mô hình tài khoản giao thông mới.

"Hiện nay, khi đã chuyển sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động nạp và rút tiền miễn phí bất cứ lúc nào về tài khoản ngân hàng đã liên kết trên ứng dụng VET", công ty cho biết.

Các thao tác trên ứng dụng VETC được thiết kế đơn giản, nhanh chóng và minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng quản lý nguồn tiền của mình mà không cần thực hiện thủ tục giấy tờ phức tạp. VETC cam kết đảm bảo tuyệt đối quyền lợi và khả năng thu hồi tiền của chủ phương tiện thông qua ứng dụng công nghệ.