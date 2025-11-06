Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao?

Thứ năm, 11:53 06/11/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời gian qua, cùng với việc triển khai tài khoản giao thông thống nhất (theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP) từ ngày 01/10/2025, có một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về số tiền nạp vào tài khoản được quản lý ra sao? Số dư tiền trong tài khoản có phát sinh lãi suất hay không và nếu có thì phần lãi suất này được sử dụng như thế nào?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công ty VETC cho biết, theo quy định của Chính phủ, tài khoản giao thông do Bộ Xây dựng quản lý, còn phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNH)

VETC là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Ví VETC để thực hiện chức năng thanh toán dưới sự giám sát của NHNN. Sự phân định này giúp đảm bảo tính chuyên môn, minh bạch và an toàn trong toàn bộ quy trình vận hành, từ xác thực định danh đến thanh toán.

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao? - Ảnh 1.

Ví VETC được định danh là phương tiện thanh toán tiện ích, không phải sản phẩm gửi tiết kiệm, do đó, theo luật định, không phát sinh lãi, không được phép trả lãi.

Khác với tài khoản thu phí trước đây, khi khách hàng chuyển đổi sang tài khoản giao thông được định danh, người dùng sẽ được xác thực thông tin chính chủ và liên kết trực tiếp với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Điều này giúp mọi giao dịch thu phí trở nên an toàn, minh bạch, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro như chuyển nhầm, thất lạc hoặc bị lợi dụng.

Ví VETC là phương tiện thanh toán tiện ích, cho phép chủ phương tiện nạp tiền miễn phí và chủ động rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết 24/7 mà không mất phí. Đại diện VETC khẳng định mọi hoạt động của ví VETC đều tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao? - Ảnh 2.

Chậm trễ chuyển đổi có thể khiến phương tiện bị từ chối qua trạm ETC. Ảnh: VETC.

Cụ thể, theo Khoản 5, Điều 25 Thông tư 40/2024/TT-NHNN, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử không được nhận tiền mặt từ khách hàng để nạp tiền vào ví điện tử, không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử.

Về vấn đề quản lý tài chính và tính minh bạch, VETC khẳng định khách hàng hoàn toàn kiểm soát được nguồn tiền của mình và tiền nạp vào được quản lý an toàn, đúng mục đích sử dụng.

"Ví VETC là phương tiện thanh toán tiện ích, cho phép chủ phương tiện nạp tiền miễn phí và chủ động rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết 24/7 mà không mất phí", đại diện VETC nhấn mạnh.

Tiền trong tài khoản giao thông của hàng triệu lái xe được VETC quản lý ra sao? - Ảnh 3.

Chủ phương tiện có thể nạp tiền miễn phí vào ví VETC và chủ động rút tiền về tài khoản ngân hàng đã liên kết 24/7.

Mọi giao dịch đều được ghi nhận và thực hiện theo thời gian thực, đảm bảo tính nhanh chóng và minh bạch. Điều này đồng nghĩa với việc tiền của khách hàng luôn ở trạng thái "sẵn sàng".

Đối với những người không thường xuyên sử dụng dịch vụ hoặc muốn rút số dư khi hủy hợp đồng, VETC cũng khẳng định quy trình đã được đơn giản hóa tối đa theo mô hình tài khoản giao thông mới.

"Hiện nay, khi đã chuyển sang tài khoản giao thông và liên kết với phương tiện thanh toán, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động nạp và rút tiền miễn phí bất cứ lúc nào về tài khoản ngân hàng đã liên kết trên ứng dụng VET", công ty cho biết.

Các thao tác trên ứng dụng VETC được thiết kế đơn giản, nhanh chóng và minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng quản lý nguồn tiền của mình mà không cần thực hiện thủ tục giấy tờ phức tạp. VETC cam kết đảm bảo tuyệt đối quyền lợi và khả năng thu hồi tiền của chủ phương tiện thông qua ứng dụng công nghệ.

Khách hàng chủ động kiểm soát tài chính với tài khoản giao thông VETC - Ảnh 1.Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Người dân cần làm gì để chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn?

Người dân cần làm gì để chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Sống ở Hà Nội, một chủ xe bất ngờ bị trừ cước theo tháng ở miền Nam, VETC không trả lại tiền, khách hàng có chịu thiệt?

Sống ở Hà Nội, một chủ xe bất ngờ bị trừ cước theo tháng ở miền Nam, VETC không trả lại tiền, khách hàng có chịu thiệt?

Cùng chuyên mục

Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm, người dân cần làm gì khi bão đổ bộ?

Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm, người dân cần làm gì khi bão đổ bộ?

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Dự báo trong tối và đêm nay, bão số 13 tiếp tục di chuyển rất nhanh, đổ bộ vào khu vực đất liền miền Trung với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Điểm danh những tỉnh thành có mưa rất to từ hôm nay do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi

Điểm danh những tỉnh thành có mưa rất to từ hôm nay do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 13 từ ngày 6/11 đến hết ngày 7/11, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rất to. Trọng tâm mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Khám xét nơi ở vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả"; Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng...

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng phương tiện vun vút trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội vẫn thản nhiên tạt vào lề, đón, trả khách như ở "bến xe". Chỉ một cú phanh gấp, một giây lơ đễnh, thảm họa có thể ập đến, vậy nhưng dường như không ai sợ hãi điều đó.

Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Thanh Hoá dừng dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp rà soát và dừng thực hiện các dự án đầu tư công chưa thật sự cần thiết, cấp bách hoặc không có khả năng cân đối vốn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 17 nguy hiểm, miền Trung chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11 bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi – Đắk Lắk, cục bộ có mưa rất to trên 600mm.

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 18/11, hành khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ chuyển sang sử dụng thẻ vé định danh điện tử mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017 là 2 tin đáng chú ý trong chùm bản tin sáng nay.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.

Bắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cười

Bắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cười

Xã hội - 1 ngày trước

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 5 người liên quan, tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N₂O, 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Xã hội - 1 ngày trước

Tổng cộng 64 công dân Việt Nam đã trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Lực lượng chức năng Campuchia vừa bàn giao nhóm người này cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Xem nhiều

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017

Xã hội
Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?

Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?

Thời sự
Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Thời sự
Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top