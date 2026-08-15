Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó, giáo viên nói gì?

Một số thí sinh nhận xét ở phần Đúng - Sai và trả lời ngắn tiếp tục là những nội dung tạo áp lực về thời gian đối với thí sinh trong bài thi Toán. Ảnh: VOV

Theo VOV, sau 90 phút làm bài và rời điểm thi lúc 16h00 chiều 14/8, một thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho biết đề Toán thi lại khó hơn đề lần trước, trong đó phần Đúng - Sai và trả lời ngắn khiến thí sinh mất nhiều thời gian suy luận, tính toán.

Một thí sinh khác cũng nhận xét đề lần này khó hơn đề trước, đặc biệt ở hai phần trên. Theo thí sinh này, đề thi lần trước có một số câu có thể sử dụng máy tính để hỗ trợ, còn đề lần này phải tự tính toán và suy luận nhiều hơn.

Những nhận xét này cho thấy phần Đúng - Sai và trả lời ngắn tiếp tục là những nội dung tạo áp lực về thời gian đối với thí sinh trong bài thi Toán.

Đánh giá đề thi môn Toán, thầy Đinh Cao Thượng, giáo viên Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình, cho rằng đề Toán lần này bám sát Chương trình GDPT 2018, phù hợp với định dạng đề thi đã được Bộ GD&ĐT công bố, bảo đảm yêu cầu cần đạt của chương trình và có khả năng phân hóa tốt.

So với đề Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6, thầy Thượng đánh giá hai đề có sự tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức và mức độ khó - dễ.

Tương tự, thầy Phạm Thế Mạnh, giáo viên môn Toán, Trường THPT Yên Hòa, TP. Hà Nội, đánh giá đề có mức độ phân hóa tốt, nội dung phong phú, cấu trúc tương đối hợp lý và có khả năng đánh giá khá toàn diện năng lực Toán học của học sinh.

Thầy Mạnh cho rằng đề thi phù hợp với định hướng Chương trình GDPT 2018, chuyển trọng tâm từ kiểm tra ghi nhớ và áp dụng công thức sang đánh giá năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Công an làm việc với người đàn ông đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng

Nam tài xế xe công nghệ bị hành hung trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 14/8, Công an phường An Hải cho biết đang lập hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông hành hung tài xế xe công nghệ trên đường Phạm Văn Đồng, thông tin trên VTC News.

Theo đó, sau khi tiếp nhận trình báo của nam tài xế xe công nghệ về việc bị một người đàn ông hành hung, Công an phường An Hải triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Từ các thông tin thu thập, Công an phường An Hải nhanh chóng xác định và mời làm việc với ông N.V.Tr. (SN 1969, trú phường Sơn Trà) - người đánh tài xế xe công nghệ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe điện (không biển kiểm soát) tranh cãi với tài xế xe công nghệ.

Dù một số người can ngăn nhưng người đàn ông vẫn đập vào đầu tài xế xe công nghệ. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy có người quay video, người đàn ông trên tiến tới văng tục và to tiếng với người này.

Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, khay ăn thực tế để theo dõi, giám sát. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, thông tin trên báo Lao Động.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, còn nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, tác động tiêu cực sức khoẻ, tâm lý học sinh, sinh viên, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giáo dục.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc tổ chức bảo đảm ATTP của một số cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý liên quan chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; nhiều trường hợp sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc thực phẩm.

Công tác phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến ATTP trong cơ sở giáo dục chưa được chú trọng, chưa có nhiều vụ việc mang tính cảnh tỉnh, răn đe.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Hằng năm tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP trong cơ sở giáo dục tại một số tỉnh, thành phố. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

UAV hỗ trợ CSGT Hà Nội phát hiện hàng loạt vi phạm

UAV ghi hình các trường hợp vi phạm trên đường Vành đai 3. Ảnh: CACC

Ngày 14/8, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an phường Thanh Xuân triển khai tổ công tác sử dụng UAV để kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực Vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, theo VOV.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT số 7, cho biết UAV chuyên dụng có ưu thế trong việc phát hiện sớm các hành vi vi phạm tại những vị trí khuất tầm nhìn, khó quan sát hoặc trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao, thiết bị có thể hỗ trợ ghi nhận các trường hợp đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ hoặc đón trả khách trái quy định. Hình ảnh sau đó được chuyển đến các đơn vị phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc xác minh, phục vụ việc phạt nguội.

Từ độ cao lớn, UAV giúp lực lượng chức năng quan sát rõ phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Hình ảnh có thể thể hiện biển số, vị trí và diễn biến hành vi, qua đó được sử dụng làm căn cứ xử lý.

Thiết bị có khả năng zoom ở khoảng cách xa nhưng vẫn giữ được độ chi tiết của hình ảnh. Ngoài truyền hình ảnh, dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực, UAV còn được tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu vi phạm giao thông, vi phạm trật tự đô thị và tình trạng ùn tắc.

Khi phát hiện vi phạm, lực lượng CSGT có thể dừng phương tiện và cung cấp hình ảnh, video từ UAV để tài xế trực tiếp quan sát. Theo CSGT, hình ảnh rõ nét, kèm diễn biến hành vi giúp việc xử lý vi phạm có cơ sở và minh bạch hơn.

Bộ GDĐT lấy ý kiến phương án thi lớp 10 gồm 2 môn Toán và Văn

Học sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Tường Vân

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn đề nghị Sở GDĐT Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, theo Lao Động.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là quy định về tổ chức thi tuyển. Cụ thể, tại Điều 15, dự thảo quy định số môn thi đối với tuyển sinh THPT công lập gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn. Đối với tuyển sinh THCS, tại các cơ sở có tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm Toán và Tiếng Việt.

Theo dự thảo, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút đối với tuyển sinh THPT. Nếu được giữ nguyên và ban hành, quy định này sẽ là thay đổi lớn so với Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT đang áp dụng cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027, kỳ thi gồm môn Ngữ văn, Toán và một môn thi/bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo là cắt bỏ hoàn toàn môn thi thứ ba này.

Tuy nhiên, đây mới là dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến ý kiến chuyên môn và dư luận, chưa phải quy định chính thức. Phương án cuối cùng có thể được Bộ GDĐT điều chỉnh sau quá trình tiếp thu phản hồi từ các địa phương.