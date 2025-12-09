Tâm Phát: Địa chỉ cho thuê máy Photocopy uy tín, giá tốt, bảo trì sửa chữa miễn phí

Từ "nỗi đau" của người quản lý hành chính

Với bất kỳ doanh nghiệp nào, từ các Start-up non trẻ đến các tập đoàn lớn, máy photocopy là thiết bị không thể thiếu của bộ phận hành chính. Một chiếc máy hay kẹt giấy, bản in lem nhem hay thường xuyên báo lỗi không chỉ làm gián đoạn công việc mà còn gây ức chế cho nhân sự.

Tuy nhiên, bài toán đặt ra không hề đơn giản: Mua máy mới chính hãng thì chi phí quá cao, dao động từ 30 đến hơn 100 triệu đồng cho các dòng máy đa chức năng. Thấu hiểu những trăn trở đó, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tâm Phát đã xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên giá trị cốt lõi là sự am hiểu kỹ thuật sâu sắc, cung cấp giải pháp in ấn toàn diện cho khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Dịch vụ thuê máy Photocopy: Xu hướng tiêu dùng thông minh

Dịch vụ mũi nhọn giúp Tâm Phát khẳng định vị thế trên thị trường chính là cho thuê máy photocopy. Cụ thể, ưu điểm của dịch vụ này tại Tâm Phát nằm ở chính sách "Không chi phí ẩn":

- Miễn phí 100% mực in và linh kiện: Khách hàng không bao giờ phải lo lắng về việc mua mực hay thay trống, gạt.

- Bảo trì trọn gói: Đội ngũ kỹ thuật sẽ định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng để máy luôn vận hành ở trạng thái tốt.

- Linh hoạt nâng cấp: Khi quy mô công ty mở rộng, nhu cầu in ấn tăng lên, khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu đổi sang dòng máy công suất lớn hơn mà không mất phí phạt hay thủ tục rườm rà như khi sở hữu tài sản cố định.

Chất lượng thiết bị: Khắt khe từ khâu đầu vào

Khác với định kiến về "máy cũ", các dòng máy photocopy tại Tâm Phát (cả bán và cho thuê) đều là dòng máy bãi nhập khẩu từ các nước phát triển (Mỹ, Nhật, Châu Âu). Đặc điểm của nguồn hàng này là máy vừa hết hạn bảo hành tại nước sở tại, độ mới thường còn trên 90% - 95%, chưa từng qua sửa chữa hay thay thế linh kiện tại Việt Nam.

Tại kho hàng của Tâm Phát ở Hà Đông, hai dòng máy chủ lực luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng là Ricoh và Toshiba.

- Ricoh (MP 3054/3055/5054...): Được mệnh danh là "nồi đồng cối đá", dòng máy này nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái, ít kẹt giấy và bản in sắc nét, phù hợp cho văn phòng cần sự ổn định.

- Toshiba (e-Studio): Ưu thế về giao diện thân thiện, dễ sử dụng, quản lý màu sắc tốt và chi phí vận hành hợp lý.

Mỗi máy trước khi đến tay khách hàng đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ thuật Tâm Phát. Từ việc kiểm tra hệ thống cơ khí, bảng mạch, đến việc test thử hàng ngàn bản in liên tục để đảm bảo máy hoạt động ổn định trong môi trường áp lực cao.

Lấy "Tâm" làm gốc, lấy "Kỹ thuật" làm nền tảng

Điều tạo nên sự khác biệt của Tâm Phát so với hàng trăm đơn vị thương mại khác trên thị trường nằm ở xuất phát điểm. Đây là doanh nghiệp đi lên từ dịch vụ kỹ thuật nên đặc biệt hiểu rõ từng "chứng bệnh" của máy móc hơn bất kỳ ai.

Với góc nhìn khách hàng doanh nghiệp, Tâm Phát hiểu được rằng việc máy hỏng có thể làm đình trệ cả một cuộc họp hay một dự án thầu, Tâm Phát cam kết quy trình hỗ trợ siêu tốc:

- Hỗ trợ từ xa: Xử lý ngay lập tức các lỗi phần mềm, driver, cài đặt in/scan qua UltraViewer/TeamViewer.

- Có mặt tận nơi: Kỹ thuật viên sẽ có mặt trong vòng 2h - 4h (khu vực nội thành Hà Nội) để xử lý sự cố phần cứng.

- Đổi máy ngay: Nếu sự cố phức tạp không thể khắc phục tại chỗ trong thời gian ngắn, Tâm Phát sẽ cung cấp máy khác tương đương để công việc của khách hàng không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, Máy Photo Tâm Phát vẫn giữ vững được đà tăng trưởng nhờ triết lý kinh doanh giản đơn nhưng bền vững: Làm thật - Giá trị thật. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp in ấn tiết kiệm, ổn định và cần một đối tác kỹ thuật có tâm, Tâm Phát chắc chắn là cái tên đáng để cân nhắc trong danh sách ưu tiên.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM PHÁT

- Địa chỉ VPGD: Số 6A Ngõ 3 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Cơ sở 2: 435 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Hotline tư vấn: 0947.476.222 - 024.3999.5222

- Website: https://mayphototamphat.com/

Email: mayphototamphat@gmail.com

Doanh nghiệp tự giới thiệu