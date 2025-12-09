Tâm Phát: Địa chỉ cho thuê máy Photocopy uy tín, giá tốt, bảo trì sửa chữa miễn phí
Giữa áp lực cắt giảm chi phí, nhiều doanh nghiệp ưu tiên thuê hoặc mua máy photocopy đã qua sử dụng thay vì đầu tư thiết bị mới. Tại Hà Nội, Máy Photo Tâm Phát nổi bật nhờ kỹ thuật lành nghề, dịch vụ tận tâm và giá cả hợp lý.
Từ "nỗi đau" của người quản lý hành chính
Với bất kỳ doanh nghiệp nào, từ các Start-up non trẻ đến các tập đoàn lớn, máy photocopy là thiết bị không thể thiếu của bộ phận hành chính. Một chiếc máy hay kẹt giấy, bản in lem nhem hay thường xuyên báo lỗi không chỉ làm gián đoạn công việc mà còn gây ức chế cho nhân sự.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra không hề đơn giản: Mua máy mới chính hãng thì chi phí quá cao, dao động từ 30 đến hơn 100 triệu đồng cho các dòng máy đa chức năng. Thấu hiểu những trăn trở đó, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tâm Phát đã xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên giá trị cốt lõi là sự am hiểu kỹ thuật sâu sắc, cung cấp giải pháp in ấn toàn diện cho khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Dịch vụ thuê máy Photocopy: Xu hướng tiêu dùng thông minh
Dịch vụ mũi nhọn giúp Tâm Phát khẳng định vị thế trên thị trường chính là cho thuê máy photocopy. Cụ thể, ưu điểm của dịch vụ này tại Tâm Phát nằm ở chính sách "Không chi phí ẩn":
- Miễn phí 100% mực in và linh kiện: Khách hàng không bao giờ phải lo lắng về việc mua mực hay thay trống, gạt.
- Bảo trì trọn gói: Đội ngũ kỹ thuật sẽ định kỳ vệ sinh, bảo dưỡng để máy luôn vận hành ở trạng thái tốt.
- Linh hoạt nâng cấp: Khi quy mô công ty mở rộng, nhu cầu in ấn tăng lên, khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu đổi sang dòng máy công suất lớn hơn mà không mất phí phạt hay thủ tục rườm rà như khi sở hữu tài sản cố định.
Chất lượng thiết bị: Khắt khe từ khâu đầu vào
Khác với định kiến về "máy cũ", các dòng máy photocopy tại Tâm Phát (cả bán và cho thuê) đều là dòng máy bãi nhập khẩu từ các nước phát triển (Mỹ, Nhật, Châu Âu). Đặc điểm của nguồn hàng này là máy vừa hết hạn bảo hành tại nước sở tại, độ mới thường còn trên 90% - 95%, chưa từng qua sửa chữa hay thay thế linh kiện tại Việt Nam.
Tại kho hàng của Tâm Phát ở Hà Đông, hai dòng máy chủ lực luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng là Ricoh và Toshiba.
- Ricoh (MP 3054/3055/5054...): Được mệnh danh là "nồi đồng cối đá", dòng máy này nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái, ít kẹt giấy và bản in sắc nét, phù hợp cho văn phòng cần sự ổn định.
- Toshiba (e-Studio): Ưu thế về giao diện thân thiện, dễ sử dụng, quản lý màu sắc tốt và chi phí vận hành hợp lý.
Mỗi máy trước khi đến tay khách hàng đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của đội ngũ kỹ thuật Tâm Phát. Từ việc kiểm tra hệ thống cơ khí, bảng mạch, đến việc test thử hàng ngàn bản in liên tục để đảm bảo máy hoạt động ổn định trong môi trường áp lực cao.
Lấy "Tâm" làm gốc, lấy "Kỹ thuật" làm nền tảng
Điều tạo nên sự khác biệt của Tâm Phát so với hàng trăm đơn vị thương mại khác trên thị trường nằm ở xuất phát điểm. Đây là doanh nghiệp đi lên từ dịch vụ kỹ thuật nên đặc biệt hiểu rõ từng "chứng bệnh" của máy móc hơn bất kỳ ai.
Với góc nhìn khách hàng doanh nghiệp, Tâm Phát hiểu được rằng việc máy hỏng có thể làm đình trệ cả một cuộc họp hay một dự án thầu, Tâm Phát cam kết quy trình hỗ trợ siêu tốc:
- Hỗ trợ từ xa: Xử lý ngay lập tức các lỗi phần mềm, driver, cài đặt in/scan qua UltraViewer/TeamViewer.
- Có mặt tận nơi: Kỹ thuật viên sẽ có mặt trong vòng 2h - 4h (khu vực nội thành Hà Nội) để xử lý sự cố phần cứng.
- Đổi máy ngay: Nếu sự cố phức tạp không thể khắc phục tại chỗ trong thời gian ngắn, Tâm Phát sẽ cung cấp máy khác tương đương để công việc của khách hàng không bị gián đoạn.
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, Máy Photo Tâm Phát vẫn giữ vững được đà tăng trưởng nhờ triết lý kinh doanh giản đơn nhưng bền vững: Làm thật - Giá trị thật. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp in ấn tiết kiệm, ổn định và cần một đối tác kỹ thuật có tâm, Tâm Phát chắc chắn là cái tên đáng để cân nhắc trong danh sách ưu tiên.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM PHÁT
- Địa chỉ VPGD: Số 6A Ngõ 3 Đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Cơ sở 2: 435 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Hotline tư vấn: 0947.476.222 - 024.3999.5222
- Website: https://mayphototamphat.com/
Email: mayphototamphat@gmail.com
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Người trúng hơn 60 tỷ đồng Vietlott chia sẻ ‘bí kíp’ giúp tiền tỷ về taySản phẩm - Dịch vụ - 55 phút trước
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 61 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Delta POS – Giải pháp quản lý tối ưu về thuế cho nhà hàng, quán ăn, tạp hóaSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, khi mà hàng loạt các chính sách quản lý, nhất là lĩnh vực thuế đang trở nên chặt chẽ hơn, Công ty Việt Vang tự hào là đơn vị đồng hành và tiên phong hỗ trợ các đối tác kinh doanh.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 11/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 11/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bỏ việc lương nghìn đô ở nước ngoài, chàng trai về quê ủ rượu hồng và bất ngờ gây ‘sốtSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều bạn trẻ rời quê để tìm cơ hội nơi phố thị, một chàng trai ở Nghệ An lại lựa chọn con đường ngược lại. Khởi nghiệp tại quê hương từ nông sản địa phương, hướng sản phẩm rượu hồng đạt sao OCOP.
Bosch Tech Tour 2025 tại Hà Nội: Trung Chính Audio giới thiệu hệ thống âm thanh mớiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Tại Bosch Tech Tour 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái Bosch, gồm thiết bị xe, gia dụng và khu âm thanh hội thảo – biểu diễn do TCA – Trung Chính Audio phối hợp triển khai.
Hatchback hybrid của Toyota giá 290 triệu đồng, có 8 túi khí, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ của Nhật Bản tiếp tục ghi dấu trên thị trường nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và loạt công nghệ an toàn nổi bật.
Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.
Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.
Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.