Tầm quan trọng của kỹ năng phòng the trong hôn nhân

Kết nối cảm xúc và sự thấu hiểu

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ John Gottman, nhà tâm lý học nổi tiếng và đồng sáng lập Viện Gottman (Hoa Kỳ), kỹ năng phòng the không đơn thuần là sự gần gũi thể xác mà còn là cách hai vợ chồng thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ với nhau. Trong cuốn sách The Seven Principles for Making Marriage Work, ông nhấn mạnh rằng khi cả hai biết cách đồng điệu về mặt cảm xúc, họ sẽ dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, từ đó củng cố tình cảm bền vững hơn.

Giữ lửa đam mê trong hôn nhân

Nhiều cặp đôi sau một thời gian chung sống thường gặp tình trạng suy giảm ham muốn hoặc cảm giác nhàm chán. Tiến sĩ Emily Nagoski, tác giả cuốn Come as You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life, cho biết: "Việc học hỏi và cải thiện kỹ năng phòng the giúp vợ chồng khám phá những điều mới mẻ, duy trì sự hấp dẫn và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ." Một đời sống chăn gối viên mãn không chỉ giúp duy trì sự gắn kết mà còn tăng cường sự hạnh phúc lâu dài.

Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một đời sống tình dục lành mạnh giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch. Theo một nghiên cứu từ Đại học Oxford, quan hệ vợ chồng điều độ giúp sản sinh hormone hạnh phúc như oxytocin và endorphin, giúp cả hai cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn.

Giải pháp để nâng cao kỹ năng phòng the

Nếu cảm thấy đời sống vợ chồng chưa thực sự viên mãn, các cặp đôi có thể tham khảo sách, tham gia các khóa học hoặc tìm đến các chuyên gia để được tư vấn. Quan trọng nhất là sự cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng chia sẻ mong muốn, cảm xúc và cùng nhau cải thiện.

Kỹ năng phòng the không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự bền vững của hôn nhân, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tình yêu, sự gắn kết và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, hãy luôn quan tâm, học hỏi và trân trọng điều này để cuộc hôn nhân của bạn luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc.