Tấm vé mang giải độc đắc Vietlott gần 70 tỷ về cho chủ nhân có bộ số như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/5/2024 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 17/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Sau nhiều ngày im ắng, Vietlott liên tục thông báo có người trúng Jackpot tiền tỷ GĐXH - Tối 14/5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, Vietlott thông báo kỳ QSMT ngày 17/5/2024 sản phẩm Mega 6/45 đã tìm ra vị khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 69.796.747.000 đồng.

Tờ vé số may mắn có bộ 6 cặp số trùng với giải Jackpot là: 08-22-27-29-39-43.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 59 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.803 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 41.364 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/5.

Được biết, tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 403 Đà Nẵng, Hải An, Quận Hải An, Hải Phòng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot phải nộp khoản tiền gần 7 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Người chơi trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Trước đó, vào ngày 9/5 giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 có tổng trị giá gần 70 tỷ đã có người trúng. Đặc biệt ngày 11/4 giải Jackpot 1, 2 có tổng trị giá gần 320 tỷ của xổ số Power 6/55 đã tìm được chủ nhân may mắn.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 3/4 đã có 2 người chơi cùng trúng thưởng với tổng giá trị gần 16 tỷ đồng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

Lộ diện tấm vé trúng Vietlott mang tiền tỷ giúp 2 chủ nhân cùng lúc đổi đời trong tích tắc GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho 2 người chơi may mắn và công khai tấm vé trúng tiền tỷ.