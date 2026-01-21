Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ngày 26–27/12/2025, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Danh hiệu cao quý này ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của TH trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai đất nước.

"Vì hạnh phúc đích thực"

Đó chính là giá trị cốt lõi đầu tiên dẫn lối cho sự phát triển của TH. Năm 2008, TH bước chân vào ngành sữa vì một lý do thật sự không thể chấp nhận được là sữa nhiễm melamine gây nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em. Khi đó, thị trường sữa dạng lỏng Việt Nam có đến 92% sữa bột pha lại và chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ tham gia thị trường, nhập nhèm thật giả lẫn lộn.

Với trực quan của người mẹ, bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã nói: "Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng trái tim và tấm lòng người mẹ".

Điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, IoT, Big data…) đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất, TH đã khắc chế được các điều kiện tự nhiên để chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa tươi sạch phục vụ cộng đồng. Tới nay, TH đã sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

TH ứng dụng công nghệ cao để khắc chế thiên nhiên, thực hiện dự án chăn nuôi và chế biến sữa quy mô công nghiệp, làm nên Thương hiệu quốc gia TH true MILK.

Với sự tiên phong của TH, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 8-12 lít/người/năm (2008) lên 36 lít/người/năm hiện nay, tỷ lệ sữa tươi hiện chiếm đến 60% trong sản phẩm sữa dạng lỏng.

Không chỉ khẳng định vị trí tiên phong của mình trên mảnh đất hình chữ S, TH còn thành công trong việc hiện thức hóa khát vọng vươn ra thế giới, điển hình là việc TH đã trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp với các dự án nông nghiệp quy mô lớn, bao gồm trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông, góp phần cải thiện an ninh lương thực và phát triển kinh tế địa phương.

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga tặng Anh hùng Lao động Thái Hương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam - Nga, đặc biệt về an ninh lương thực và phát triển bền vững, phản ánh sự tin tưởng và đánh giá cao của Nga đối với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tới Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH.

Đổi mới sáng tạo: Nội lực làm nên một tập thể anh hùng

Song hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn TH đã định hình bộ năng lực cốt lõi của người TH với những phẩm chất : Tận tâm phụng sự - Chính trực - Kiên định - Sáng tạo - Thực thi hiệu quả. Chính những giá trị ấy đã thấm sâu vào từng con người TH, trở thành nền tảng để người TH miệt mài lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, bền bỉ cống hiến và tạo ra những sản phẩm chất lượng quốc tế vì sức khỏe cộng đồng

Tại các trang trại bò sữa của TH, tinh thần đổi mới của người lao động TH được thể hiện qua những cải tiến xuất phát từ thực tiễn chăn nuôi hàng ngày. Anh Lê Trung Hòa – Quản lý Trang trại bò sữa số 1 & 2 của TH là một trong những điển hình như vậy.

Anh Lê Trung Hòa – Quản lý Trang trại bò sữa số 1 & 2 của TH trong một buổi chia sẻ về các sáng kiến của mình.

Trưởng thành từ vị trí vận hành đàn bò sữa, anh Hòa lựa chọn cách cải tiến bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và phúc lợi đàn bò. Từ việc thiết kế máng nhúng chân cho bò tơ bằng bê tông thay thế vật liệu kim loại, giúp giảm chi phí đầu tư, tăng độ bền và hạn chế tình trạng bò đau chân, đến các đề xuất cải tiến hệ thống thao tác trong chuồng nuôi, bảo đảm an toàn cho người lao động và giảm stress cho đàn bò, mỗi sáng kiến đều gắn với một vấn đề cụ thể trong thực tiễn vận hành…. Những cải tiến tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần tối ưu quy trình chăn nuôi, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hệ thống trang trại bò sữa TH true MILK.

Cùng với Lê Trung Hòa, những "người chăn bò công nghệ cao" của trang trại TH như Lưu Hoài Nam, Lã Minh Nam… 10-12 năm trước cũng bắt đầu công việc bằng những bỡ ngỡ khi làm chủ công nghệ chăn nuôi bò sữa hoàn toàn tự động. Chia sẻ về những năm tháng mới "đầu quân" về trang trại bò sữa TH, các anh đều ấn tượng bởi được trực tiếp vận hành các thành tựu công nghệ cao từ các nước hiện đại nhất thế giới tụ họp tại TH - trong đó hầu hết là các máy móc, thiết bị và quy trình chăn nuôi "chưa từng có trong các giáo trình" đã được học ở trường đại học. Họ cũng ấn tượng sâu sắc với quyết định của Nhà Sáng lập Thái Hương làm đồng bộ, nhập khẩu những công nghệ tốt nhất theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh các công nghệ liên quan tới chuồng trại, TH còn nhập khẩu cả công nghệ về sản xuất nông nghiệp và chế biến thức ăn, công nghệ về vắt sữa, công nghệ về quản lý đàn bò dựa trên số liệu với quy mô lớn, công nghệ chăm sóc thú y hiện đại, công nghệ về chăm sóc và tiện ích chuồng nuôi…

Từ những lao động giỏi chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong môi trường chăn nuôi công nghệ cao, những lao động như Lưu Hoài Nam, Lã Minh Nam, Trần Đình Tuệ… đã trưởng thành theo những hành trình thần tốc của TH. Hôm nay, những "người chăn bò công nghệ cao" của TH đã trở thành đội ngũ chuyên gia làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao – từ chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng, vận hành trang trại đến chế biến, logistics và quản trị chất lượng. Mang theo tri thức, kỷ luật và bản lĩnh được hun đúc trong một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, họ tiếp nối hành trình của TH trên khắp các vùng đất Việt Nam – từ Thanh Hóa, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng và vươn tầm quốc tế, từ Liên bang Nga đến Australia.

Phẩm hạnh anh hùng kết tinh từ tinh thần phụng sự

Trong chuỗi sản xuất của TH, một mắt xích quan trọng không kém là Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH. Trong đó có những điển hình tiên tiến đã trở thành lát cắt sinh động cho sức mạnh tập thể anh hùng. Một trong số đó là kỹ sư Thái Bình Dương - Trưởng Ban Cải tiến Nhà máy Chế biến Sữa tươi sạch TH, gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2025.

Gia nhập TH từ vị trí kỹ thuật viên vận hành, anh Dương không chọn cách "làm đúng quy trình" một cách thụ động, mà liên tục đặt câu hỏi để cải tiến. Từ những sáng kiến ban đầu như tái sử dụng hệ thống UPS, lập trình máy xếp pallet, chế tạo máy cấp thìa tự động - thiết bị trước đây phải nhập khẩu, anh và đồng đội đã từng bước làm chủ công nghệ, biến sáng kiến của người lao động thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thái Bình Dương (giữa) được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2025.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021, khi đội ngũ kỹ sư trẻ của TH tự thiết kế thành công robot gắp bịch sữa, với chi phí chỉ bằng khoảng 2/3 so với giá thầu thấp nhất từ bên ngoài. Thành quả ấy không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn khẳng định bản lĩnh "dám nhận việc khó" và tinh thần không bỏ cuộc của người lao động TH trong một môi trường coi trọng sáng tạo.

Nếu Thái Bình Dương là đại diện cho thế hệ kỹ sư trẻ, thì anh Cao Minh Hòa - Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH lại là hình ảnh tiêu biểu của những người "làm thật - làm đến cùng" trong suốt hành trình phát triển của Tập đoàn.

Được đồng nghiệp gọi bằng cái tên gần gũi "vua sáng kiến", anh Hòa là tác giả của hàng loạt cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế lên tới hàng chục tỷ đồng. Tiêu biểu là việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai thành công hệ thống robot Delta tốc độ cao trong dây chuyền đóng gói - công nghệ vốn trước đây phải nhập khẩu từ châu Âu với chi phí rất lớn. Hệ thống robot do chính đội ngũ TH làm chủ có công suất lên tới 12.000 bịch sữa/giờ, thay thế 24 lao động thủ công, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng đầu tư ban đầu và tối ưu chi phí vận hành hàng năm. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ lõi của người lao động Việt Nam trong một doanh nghiệp Việt Nam.

Cao Minh Hòa (áo trắng) cùng các đồng nghiệp tại Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK

Chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nơi Tập đoàn TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, kỹ sư Thái Bình Dương và Lê Trung Hòa đều bày tỏ ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Tôi tự hào là một phần của tập thể anh hùng".

Theo các anh, tại TH, không có ý tưởng tồi hay hoang đường. Mỗi sáng kiến - dù nhỏ - đều được lắng nghe, đánh giá cẩn trọng và tạo điều kiện áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Chính cơ chế ấy đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo không ngừng trong mỗi người lao động, từ công nhân, kỹ sư đến cán bộ quản lý.

"Chúng tôi cố gắng chỉn chu, tận tụy hằng ngày, và có thể nói mỗi ly sữa tươi sạch TH true MILK đến tay người tiêu dùng đều là kết tinh của tinh thần lao động tận tâm và trách nhiệm của cả tập thể anh hùng TH", anh Hòa chia sẻ.

Danh hiệu Anh hùng Lao động là sự tôn vinh xứng đáng đối với một tập thể doanh nghiệp đã lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, lấy con người làm trung tâm, lấy lao động sáng tạo làm động lực.

Ở mỗi vùng đất mới, dấu chân người TH không chỉ mang theo công nghệ và vốn đầu tư, mà còn mang theo một cách làm nông nghiệp tử tế, bền vững – nơi con người làm chủ khoa học, trân quý Mẹ Thiên Nhiên và phụng sự cộng đồng. Chính từ những con người bình dị mà thấm nhuần tinh thần, khát vọng phụng sự ấy, phẩm hạnh anh hùng của Tập đoàn TH được hun đúc, tiếp tục lan tỏa, lặng thầm mà vững chãi, như một dòng chảy bền bỉ của phẩm hạnh anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Thời điểm Tập đoàn TH nhận danh hiệu Anh hùng lao động đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời, đánh dấu một mốc son đáng tự hào trên hành trình phụng sự, bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam hùng cường", "Vì tầm vóc Việt" của TH. Trước hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội, bà Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn – đã đại diện tập cho thể TH vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng.

Thái Anh