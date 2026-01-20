Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột
GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.
Mới đây, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã kịp thời ngăn chặn thành công sự việc người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính với ý định làm điều dại dột.
Theo đó, vào khoảng 9h45 ngày 17/1, Công an phường Hồng Bàng tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân về việc tại khu vực đỉnh cầu Bính xuất hiện một người phụ nữ cùng con nhỏ có biểu hiện tâm lý bất ổn, đang có ý định tiêu cực.
Ngay sau khi nhận tin, xác định vụ việc liên quan đến tính mạng người dân, Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua xác minh nhanh, người phụ nữ tên là N.T.N (SN 1991) cùng con trai N.M.T.A (SN 2022, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng). Thời điểm công an có mặt, chị N.T.N đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và tuyệt vọng...
Thấu hiểu hoàn cảnh áp lực mà người dân đang gặp phải, các cán bộ trong Tổ công tác đã kiên trì tiếp cận, sử dụng các biện pháp tâm lý, nhẹ nhàng động viên và thuyết phục. Sau hơn 1h tuyên truyền, vận động với tinh thần kiên trì, quyết tâm cao, đến khoảng 11h cùng ngày, chị N.T.N đã dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tiêu cực. Sau đó, đồng ý để Tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Hồng Bàng đảm bảo an toàn.
Tại trụ sở Công an phường Hồng Bàng, chị N.T.N đã nhận thức được hành động bộc phát của mình. Cùng với đó, cơ quan công an đã liên hệ và bàn giao hai mẹ con cho gia đình đưa về chăm sóc.
