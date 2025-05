'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 38): Màn hội thoại giữa NSND Công Lý và Minh Tiệp khiến khán giả tò mò

Nữ ca sĩ 'Mưa bụi' từng vướng tin đồn qua đời, tuổi U60 có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên chồng doanh nhân GĐXH - Ca sĩ Thùy Trang nổi danh một thời qua album "Mưa bụi" thập niên 1990 với các bài hát như "Trách người trong mộng", "Em đi trên cỏ non", "Sa mưa giông", "Bông bí vàng"... Hiện tại, tuổi U60 chị có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên chồng doanh nhân.

Trong "Cha tôi, người ở lại" tập 38 được phát sóng vào tối nay (13/5), ông Huấn (diễn viên Minh Tiệp) nói lời xin lỗi bố (NSND Công Lý) vì những chuyện đã xảy ra. "Thật ra con không nên để bố ở lại một mình trong từng ấy năm qua vì lúc đấy con nghĩ bố chẳng cần đến con", ông Huấn nói.

Ông nội của Việt cũng thừa nhận mình khắt khe với con quá. "Từ lúc mẹ mất, lúc nào bố cũng đi uống rượu, mỗi lần say khướt về bố lại đưa con ra đánh đập, lúc đấy con cũng hận bố lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại con cũng chẳng ra gì, suốt ngày chơi bời, lêu lổng", ông Huấn nói với bố.

Ông Huấn (diễn viên Minh Tiệp) sẽ có màn đối thoại với bố (NSND Công Lý).

Ông Huấn nhớ lại từ khi mẹ mất, lúc nào bố cũng rượu chè và đánh đập con trai trong cơn say khướt. Lúc đó, ông Huấn cũng hận bố nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông Huấn nhận thấy bản thân mình cũng chẳng ra gì. Một cảnh phim nặng trĩu nỗi đau cũ, nhưng cũng là lần đầu hai bố con cùng tháo bỏ nỗi buồn và cái tôi để trở về bên nhau.

NSND Công Lý đảm nhận vai nhỏ trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) và An (diễn viên Ngọc Huyền) đi dạo cùng nhau và nói chuyện vui vẻ. Nguyên nói với An rằng mình sẽ về nhà thường xuyên để thăm mọi người. An nói gần đây không có Nguyên và Việt (Thái Vũ) ở nhà nên cô cũng cảm thấy hơi buồn.

Tuy nhiên, An một lần nữa nói ra lòng mình: "Bọn mình mãi như thế này nhé! Em muốn được vô tư ở bên cạnh anh, muốn được làm những điều em thích mà không phải vướng bận gì cả. Em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em". An muốn Nguyên hứa một lần nữa về điều này.

An và Nguyên có màn trò chuyện thẳng thắn để giữ mối quan hệ tốt đẹp trong mắt mọi người.

Tình cảm của An và Nguyên đủ trong trẻo để không phải dè dặt, không phải né tránh vì những ánh nhìn hay hiểu lầm từ người khác. Nhưng chính An cũng biết, hiện thực phức tạp hơn rất nhiều; có rất nhiều thứ đang cản trở để An không dám nghĩ đến chuyện sẽ đến với Nguyên.

Ở diễn biến khác trong phim, Nguyên hỏi Thảo (diễn viên Thanh Huế) tại sao lại đăng ảnh hai người chụp chung lên mạng xã hội để cho mọi người hiểu lầm mối quan hệ. Thảo lần đầu chứng kiến Nguyên cáu nên khá hoảng hốt. Nguyên nói mình không thích chuyện này và yêu cầu Thảo gỡ ngay ảnh xuống.

Nguyên buộc thảo phải gỡ ảnh đã đăng trên mạng xã hội.

"Anh luôn coi em là một đồng nghiệp tốt nên không muốn mọi người hiểu lầm chuyện này rồi bàn tán linh tinh, ảnh hưởng đến anh và em", Nguyên mắng Thảo. Dù bối rối, Thảo vẫn ngoan ngoãn làm theo - nhưng ánh mắt thì không giấu nổi hụt hẫng và buồn. Hành động của Nguyên cho thấy anh muốn rõ ràng để không ai hiểu lầm và cũng muốn rõ ràng để Thảo không nuôi hy vọng. Đúng lúc này An đi qua và chứng kiến mọi chuyện.

Tập 38 "Cha tôi, người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (13/5). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nhan sắc nữ diễn viên Hà Nội đang bị ghét nhất trong phim 'Cha tôi, người ở lại' GĐXH - Diễn viên Thu Quỳnh có nhan sắc quyến rũ, diễn xuất biến hóa nhưng lại đang gây tranh cãi và bị ghét nhất trong phim "Cha tôi, người ở lại".