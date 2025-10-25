Tất cả những người giàu có đều quan tâm 3 điều này cho ngôi nhà của mình
GĐXH - Người giàu không bao giờ đặt gương, cửa hay bố trí ánh sáng một cách ngẫu nhiên. Với họ, đây là ba yếu tố cốt lõi giúp giữ khí, dẫn vận và cân bằng năng lượng trong nhà.
Theo phong thủy học, cửa là nơi khí ra vào, gương là vật phản chiếu và khuếch đại năng lượng, còn ánh sáng là biểu hiện của dương khí. Khi ba yếu tố này hài hòa, dòng năng lượng (khí) trong nhà sẽ lưu thông, tài lộc dễ tụ và sinh sôi. Người giàu luôn hiểu rằng: "Giữ khí lưu thông, ánh sáng thuận – tài lộc tự nhiên đến".
Về mặt khoa học, đây cũng là ba yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí, sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc trong không gian sống.
3 điều quan trọng người giàu lưu tâm cho ngôi nhà của mình
Gương – Biểu tượng phản chiếu năng lượng và cảm xúc
Dưới góc nhìn khoa học thì gương ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc và nhận thức. Nghiên cứu của Đại học Kyoto (2021) cho thấy, phản chiếu bản thân trong không gian sáng và sạch giúp tăng cảm giác tự tin, giảm căng thẳng. Ngược lại, ánh sáng gắt hoặc gương bẩn gây khó chịu, làm não tiết cortisol nhiều hơn.
Còn trong phong thủy, gương không chỉ để soi, mà còn là vật có khả năng “khuếch đại khí”. Người giàu dùng gương như công cụ để: Tăng sáng cho không gian tối; Phản chiếu cảnh đẹp (như cây xanh, hồ nước, ánh sáng tự nhiên); Nhân đôi năng lượng tích cực – khi gương phản chiếu hình ảnh thịnh vượng (ví dụ: bàn ăn nhiều món, bình hoa tươi, cây xanh).
Những điều họ tránh tuyệt đối:
Không để gương đối diện cửa chính (vì “đẩy tài khí ra ngoài”).
Không để gương chiếu vào giường ngủ (vì dễ gây bất an, khó ngủ).
Không treo gương vỡ, mờ – tượng trưng cho “khí xấu” và hình ảnh méo mó.
Cửa – nơi “khí” ra vào, giữ vận hanh thông
Dưới góc nhìn khoa học thì cửa thông thoáng giúp luân chuyển không khí và ánh sáng, giảm nấm mốc, CO₂ và chất gây dị ứng – yếu tố quyết định chất lượng sống. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), thông gió tự nhiên tốt giúp giảm 30–50% nguy cơ bệnh hô hấp trong nhà. Còn trong lĩnh vực phong thủy, cửa chính được gọi là “miệng của ngôi nhà”, là nơi đón nhận năng lượng và cơ hội. Người giàu rất coi trọng thiết kế, hướng mở và sự thông thoáng của cửa.
Họ thường làm:
Giữ cửa chính luôn sạch, sáng, không có vật cản.
Cửa mở hướng ra ánh sáng tự nhiên – để “dương khí” dễ vào.
Thảm trước cửa màu đỏ hoặc vàng đất – biểu tượng “tài vận vào nhà”.
Không đặt thùng rác, chổi, giày dép cũ chắn cửa – vì đó là “uế khí”, cản tài.
Ánh sáng – dương khí và năng lượng tinh thần
Dưới góc nhìn khoa học, nghiên cứu của Harvard Medical School (2022) chỉ ra: “Những người sống trong không gian đầy ánh sáng tự nhiên có mức năng lượng cao hơn 33% và năng suất làm việc tăng 15% so với người ở trong nhà thiếu sáng". Ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến đồng hồ sinh học (circadian rhythm). Ánh sáng tự nhiên vào ban ngày giúp cơ thể tiết serotonin, nâng cao tinh thần, giảm trầm cảm. Ánh sáng ấm nhẹ buổi tối giúp tiết melatonin, hỗ trợ giấc ngủ sâu.
Còn trong lĩnh vực phong thủy, người giàu cực kỳ quan tâm tới ánh sáng trong nhà, vì họ hiểu rằng “ánh sáng chính là năng lượng sống”. Ánh sáng tự nhiên đại diện cho dương khí – sự sống, trí tuệ và tiền tài. Phòng khách, bếp, lối vào nên sáng; phòng ngủ ánh sáng dịu để “dưỡng khí”. Bóng đèn hỏng hoặc ánh sáng u ám tượng trưng cho tắc vận.
Cách người giàu kết hợp cả ba yếu tố này hài hòa
Người giàu thường không phô trương phong thủy, mà thực hành rất tinh tế:
Cửa chính hướng sáng, luôn mở được rộng, đón ánh nắng ban mai.
Bên trong, gương được đặt ở vị trí phản chiếu hoa tươi hoặc cây xanh.
Ánh sáng trong nhà chia ba tầng: sáng tự nhiên – sáng trung gian – ánh sáng ấm vào buổi tối.
Họ sử dụng đèn ánh vàng hoặc nến thơm để kích hoạt năng lượng “ấm và thịnh”.
5 chỉ dẫn đơn giản để bạn áp dụng ngay
Đặt gương phản chiếu ánh sáng đẹp hoặc cảnh xanh, không đối cửa chính.
Giữ cửa ra vào sạch, rộng, không vật cản.
Mỗi sáng mở cửa 10 phút để trao đổi không khí, đón dương khí.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên, dùng rèm sáng màu.
Buổi tối bật đèn vàng nhẹ hoặc nến thơm – tránh ánh sáng xanh điện thoại.
*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
