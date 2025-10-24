Đây là những dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đến

Đồ vật bị đổ vỡ vào sáng sớm

Trong phong thủy, việc làm vỡ bát, đĩa, ly, cốc, gương hay đồ phong thủy vào buổi sáng được xem là một điềm báo xui rủi với độ ứng nghiệm rất cao. Buổi sáng vốn được coi là khởi đầu cho một ngày mới, nếu ngay từ đầu đã gặp phải cảnh đổ vỡ thì cả ngày hôm đó có thể sẽ liên tiếp gặp chuyện không thuận lợi.

Ví dụ như đang ăn sáng mà làm rơi bát, uống nước làm vỡ ly… thì bạn nên đề cao sự cẩn trọng trong từng bước đi, tránh vội vàng, hấp tấp.

Đặc biệt, vỡ gương vào buổi sáng còn được coi là một điềm cực kỳ xui, thậm chí là "đại kỵ" trong phong thủy. Gương vỡ không chỉ tượng trưng cho sự chia ly mà còn phá vỡ luồng khí tích cực, khiến bạn dễ gặp tai ương bất ngờ trong ngày.

Ngoài ra, nếu những vật phẩm mang theo bên người như miếng ngọc, đá phong thủy bị nứt, vỡ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bản thân bạn đang bị hao tổn năng lượng bảo hộ, sắp gặp rắc rối hoặc tai họa.

Rạn nứt ở phòng thờ, tường thờ

Thông tin trên Báo Kinh tế & Đô thị, dấu hiệu tường ở phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn, nứt hay bong tróc là điềm báo xui xẻo.

Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tượng xuất hiện vết nứt, một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro và bệnh tật. Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình bạn có thể bị ốm, suy nhược cơ thể, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ.

Vì thế, khi thấy điều này xuất hiện, hãy nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, lại có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà.

Đồ gia dụng liên tục hỏng hóc

Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, đồ điện trong nhà liên tục gặp sự cố như hỏng điều hòa, tủ lạnh, bóng đèn chập chờn, bếp ga rò rỉ… thì đừng nghĩ đó chỉ là vấn đề kỹ thuật. Theo phong thủy, đây là dấu hiệu cho thấy dòng năng lượng trong nhà đang bị rối loạn, có thể dẫn đến mất mát tài sản hoặc các rắc rối không mong muốn.

Đây cũng là biểu hiện của việc bạn sắp phải chi tiền cho những việc ngoài dự tính, hoặc gặp tình trạng "tiền vào cửa trước, ra cửa sau". Nên kiểm tra lại hệ thống điện, nước, cũng như xem xét lại cách bài trí trong nhà để cân bằng lại phong thủy tổng thể.

Động vật và côn trùng xuất hiện bất thường

Sự xuất hiện của động vật hoặc côn trùng trong nhà một cách bất thường có thể mang những ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy. Các loài động vật được xem như những sứ giả của thiên nhiên, mang đến những thông điệp quan trọng.

Trong quan niệm phong thủy, mỗi loài động vật đều mang một thông điệp riêng. Việc chúng xuất hiện đột ngột và bất thường trong không gian sống có thể là dấu hiệu của những thay đổi sắp tới. Một số hiện tượng thường gặp: Chuột xuất hiện nhiều: Có thể báo hiệu về sự thất thoát tài sản hoặc thiếu ổn định trong gia đình.

Kiến đỏ xâm nhập: Thường liên quan đến căng thẳng trong các mối quan hệ.

Chim bay vào nhà: Tùy theo loài chim và thời điểm mà có ý nghĩa khác nhau.

Rắn xuất hiện gần nhà: Đây là dấu hiệu rất quan trọng về sự thay đổi lớn.

Bướm đêm bay quanh đèn nhiều: Có thể là cảnh báo về sức khỏe.

Cây cối chết khô, vật nuôi thường xuyên bệnh hoặc chết yểu

Theo VTC, một dấu hiệu nhà phong thủy xấu dễ quan sát nhất là trồng cây gì cũng héo úa, vật nuôi dù chăm kỹ vẫn bệnh tật, chết yểu; rất có thể môi trường sống đang chứa nhiều năng lượng xấu.

Cây cối và động vật vốn rất nhạy cảm với từ trường và khí trường, nên khi chúng không thể sinh trưởng bình thường thì con người sống trong môi trường đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.