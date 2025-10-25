Cây thu hút tài lộc phong thuỷ theo tuổi và vị trí, giúp gia chủ phú quý, sung túc
GĐXH - Lựa chọn đúng loại cây và đặt đúng vị trí sẽ giúp phát huy tối đa công năng phong thủy, biến không gian sống trở thành nơi hội tụ cát khí, vượng tài.
Người tuổi Tý - cây kim tiền
Người tuổi Tý thường thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi gặp khó khăn trong việc giữ tài lộc lâu dài. Phong thủy cho hay, cây kim tiền với dáng lá xanh mướt, mọc thành từng cụm sum suê được coi là biểu tượng của sự giàu có, sung túc và thịnh vượng.
Người tuổi Sửu - cây dứa cảnh nến
Người tuổi Sửu vốn kiên nhẫn, chăm chỉ, có khả năng gây dựng sự nghiệp từ con số không nhưng đôi khi lại thiếu sự linh hoạt.
Cây dứa cảnh nến với màu hoa đỏ rực rỡ như ngọn nến tượng trưng cho tài lộc, may mắn và hạnh phúc, rất hợp với tuổi Sửu.
Người tuổi Dần - cây ngũ gia bì
Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, thích chinh phục thử thách nhưng thường dễ hao tài do tính cách nóng vội. Theo phong thủy, cây ngũ gia bì với khả năng xua đuổi tà khí, ổn định tài vận và tăng cường sự may mắn được xem là lựa chọn lý tưởng cho tuổi Dần.
Người tuổi Mão - cây phát lộc
Người tuổi Mão vốn khéo léo, tinh tế và có tài ngoại giao, nhưng đôi khi lại thiếu sự quyết đoán trong công việc.
Cây phát lộc, hay còn gọi là trúc phú quý, có thân xanh mảnh mai, lá mọc thẳng vươn lên trên, biểu tượng của sự may mắn, thăng tiến và tài lộc bền vững sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.
Người tuổi Thìn - cây vạn niên thanh
Người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, quyết đoán và có khí chất lãnh đạo, nhưng lại dễ vướng phải tiểu nhân cản trở. Cây vạn niên thanh với lá xanh to bản, mềm mại, tượng trưng cho sự viên mãn, hanh thông và trường thọ, rất hợp để bổ trợ năng lượng cho tuổi Thìn.
Người tuổi Tỵ - cây lưỡi hổ
Người tuổi Tỵ thông minh, linh hoạt và có khả năng tư duy chiến lược tốt, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu, nhất là khi có sự cạnh tranh khốc liệt.
Cây lưỡi hổ với dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, trên lá có vân vàng đặc trưng, là biểu tượng của sức mạnh, sự bảo vệ và tài lộc.
Người tuổi Ngọ - cây trầu bà đế vương
Người tuổi Ngọ thường phóng khoáng, nhiệt huyết và giàu năng lượng, nhưng đôi khi lại bốc đồng, thiếu kiên nhẫn. Cây trầu bà đế vương với dáng lá to bản, xanh bóng, tượng trưng cho quyền lực, sự thăng tiến và tài lộc hưng thịnh, rất hợp với khí chất lãnh đạo của tuổi Ngọ.
Người tuổi Mùi - cây lan quân tử
Người tuổi Mùi vốn hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm, nhưng thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt cơ hội tài chính.
Cây lan quân tử với hoa màu cam rực rỡ, lá xanh đậm đối xứng, là biểu tượng của sự cát tường, thịnh vượng và quý khí.
Người tuổi Thân - cây tùng bồng lai
Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và có tài ăn nói, nhưng lại dễ bị phân tán bởi nhiều mối quan tâm khác nhau. Theo phong thủy, cây tùng bồng lai với dáng lá nhỏ li ti, xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự trường thọ, kiên định và tài lộc bền vững. Đây là loài cây rất hợp để tuổi Thân trồng trong chậu cảnh mini đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách.
Người tuổi Dậu - cây sen đá
Người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, cẩn trọng và luôn hết mình trong công việc, nhưng nhiều khi lại quá cầu toàn, dễ bị áp lực.
Cây sen đá với dáng lá mọng nước, xếp thành từng lớp tròn như hoa sen, tượng trưng cho sự bền chặt, may mắn và tài lộc lâu dài.
Người tuổi Tuất - cây kim ngân
Người tuổi Tuất trung thực, nghĩa khí và luôn sống có trách nhiệm, nhưng thường khó tích lũy tài chính do quá thẳng thắn. Cây kim ngân, với thân bện xoắn chắc chắn, lá xanh tươi mát, được mệnh danh là "cây tiền vàng", là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và bền vững sẽ rất phù hợp với người tuổi này.
Người tuổi Hợi - cây nhất mạt hương
Người tuổi Hợi vốn hiền hòa, phúc hậu, dễ tạo thiện cảm nhưng lại có phần dễ dãi, khó quản lý chi tiêu.
Cây nhất mạt hương với lá xanh mọng, tỏa hương dịu nhẹ khi chạm vào, được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và bình an. Theo phong thủy, loài cây này giúp gia chủ giữ lộc, tránh thất thoát tiền bạc và mang đến năng lượng tích cực cho không gian sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cách đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông địa đúng phong thủy, kích hoạt tài lộcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Việc đặt Tỳ Hưu trên bàn thờ ông địa đúng cách là một trong những cách thức giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn đặc biệt hiệu quả.
Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sống trong căn hộ thế nào?Ở - 8 giờ trước
GĐXH - Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã sở hữu khối tài sản đáng nể.
Bếp và chậu rửa cùng hướng có hợp phong thủy không? Cách bố trí chuẩn phong thuỷỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình khi thiết kế bếp thường ưu tiên sự tiện lợi, vô tình đặt bếp nấu và chậu rửa cùng hướng. Tuy nhiên, xét theo phong thủy, đây lại là hai yếu tố Hỏa - Thủy vốn mang tính đối khắc.
Tất cả những người giàu có đều quan tâm 3 điều này cho ngôi nhà của mìnhỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Người giàu không bao giờ đặt gương, cửa hay bố trí ánh sáng một cách ngẫu nhiên. Với họ, đây là ba yếu tố cốt lõi giúp giữ khí, dẫn vận và cân bằng năng lượng trong nhà.
7 lỗi thiết kế khiến phòng khách chật chộiKhông gian sống - 18 giờ trước
Phòng khách không cần quá nhiều đồ đắt tiền, quan trọng nhất là biết cách thiết kế hợp lý, tận dụng ánh sáng và màu sắc để mở rộng không gian.
Cách ứng dụng bột quế trong đời sống, mang lại nguồn năng lượng cát lành cho ngôi nhàỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Việc sử dụng bột quế đúng cách sẽ giúp gia chủ thanh lọc không gian, hóa giải khí xấu và thu hút tài lộc. Dưới đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để ứng dụng bột quế trong đời sống, mang lại nguồn năng lượng cát lành cho ngôi nhà.
Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.
Đây là những dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đếnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, khi một số hiện tượng nhất định xảy ra liên tục hoặc bất thường, đó không đơn thuần là sự trùng hợp mà rất có thể là điềm cảnh báo cho những điều không may đang đến gần.
Tiết lộ 2 thứ người giàu đặc biệt quan tâm cho ngôi nhà để 'hút tài lộc'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, “tài khí” là dòng năng lượng biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sinh sôi. Người xưa tin rằng nơi nào có cây xanh tươi tốt, nước trong chảy đều, nơi đó vượng khí sẽ tụ, tài lộc sẽ đến. Còn trong khoa học hiện đại, cây xanh và nguồn nước chính là yếu tố điều hòa vi khí hậu, cải thiện tâm lý, kích hoạt tư duy tích cực – những điều kiện quan trọng giúp con người sáng tạo và thành công hơn.
Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân? Lý do ai cũng cầu mong được quý nhân phù trợ trong đờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy và tử vi, kích hoạt cung quý nhân là một phương pháp quan trọng giúp gia tăng vận may, thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè và khách hàng, từ đó thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.