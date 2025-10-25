Cây thu hút tài lộc phong thuỷ theo tuổi và vị trí, giúp gia chủ phú quý, sung túc

Người tuổi Tý - cây kim tiền

Người tuổi Tý thường thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi gặp khó khăn trong việc giữ tài lộc lâu dài. Phong thủy cho hay, cây kim tiền với dáng lá xanh mướt, mọc thành từng cụm sum suê được coi là biểu tượng của sự giàu có, sung túc và thịnh vượng.

Người tuổi Sửu - cây dứa cảnh nến

Người tuổi Sửu vốn kiên nhẫn, chăm chỉ, có khả năng gây dựng sự nghiệp từ con số không nhưng đôi khi lại thiếu sự linh hoạt.

Vận mệnh trong cuộc sống luôn là điều được rất nhiều người quan tâm đến. Cây dứa cảnh nến cũng là một loại cây cảnh được sử dụng trong phong thủy để giúp con người có cuộc sống tốt hơn.

Cây dứa cảnh nến với màu hoa đỏ rực rỡ như ngọn nến tượng trưng cho tài lộc, may mắn và hạnh phúc, rất hợp với tuổi Sửu.

Người tuổi Dần - cây ngũ gia bì

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, thích chinh phục thử thách nhưng thường dễ hao tài do tính cách nóng vội. Theo phong thủy, cây ngũ gia bì với khả năng xua đuổi tà khí, ổn định tài vận và tăng cường sự may mắn được xem là lựa chọn lý tưởng cho tuổi Dần.

Người tuổi Mão - cây phát lộc

Người tuổi Mão vốn khéo léo, tinh tế và có tài ngoại giao, nhưng đôi khi lại thiếu sự quyết đoán trong công việc.

Cây phát lộc là một loại cây có ý nghĩa rất tốt về mặt phong thủy và đang được rất nhiều người quan tâm lựa chọn.

Cây phát lộc, hay còn gọi là trúc phú quý, có thân xanh mảnh mai, lá mọc thẳng vươn lên trên, biểu tượng của sự may mắn, thăng tiến và tài lộc bền vững sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.

Người tuổi Thìn - cây vạn niên thanh

Người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, quyết đoán và có khí chất lãnh đạo, nhưng lại dễ vướng phải tiểu nhân cản trở. Cây vạn niên thanh với lá xanh to bản, mềm mại, tượng trưng cho sự viên mãn, hanh thông và trường thọ, rất hợp để bổ trợ năng lượng cho tuổi Thìn.

Người tuổi Tỵ - cây lưỡi hổ

Người tuổi Tỵ thông minh, linh hoạt và có khả năng tư duy chiến lược tốt, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu, nhất là khi có sự cạnh tranh khốc liệt.

Trong phong thuỷ, cây lưỡi hổ có tác dụng tốt trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều không may mắn trong cuộc sống.

Cây lưỡi hổ với dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, trên lá có vân vàng đặc trưng, là biểu tượng của sức mạnh, sự bảo vệ và tài lộc.

Người tuổi Ngọ - cây trầu bà đế vương

Người tuổi Ngọ thường phóng khoáng, nhiệt huyết và giàu năng lượng, nhưng đôi khi lại bốc đồng, thiếu kiên nhẫn. Cây trầu bà đế vương với dáng lá to bản, xanh bóng, tượng trưng cho quyền lực, sự thăng tiến và tài lộc hưng thịnh, rất hợp với khí chất lãnh đạo của tuổi Ngọ.

Người tuổi Mùi - cây lan quân tử

Người tuổi Mùi vốn hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm, nhưng thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt cơ hội tài chính.

Cây lan quân tử là một loại cây cứng cáp và mạnh mẽ. Trong quan niệm của người Trung Quốc, cây lan quân tử là biểu tượng của thịnh vượng và tài khí.

Cây lan quân tử với hoa màu cam rực rỡ, lá xanh đậm đối xứng, là biểu tượng của sự cát tường, thịnh vượng và quý khí.

Người tuổi Thân - cây tùng bồng lai

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và có tài ăn nói, nhưng lại dễ bị phân tán bởi nhiều mối quan tâm khác nhau. Theo phong thủy, cây tùng bồng lai với dáng lá nhỏ li ti, xanh mướt quanh năm, tượng trưng cho sự trường thọ, kiên định và tài lộc bền vững. Đây là loài cây rất hợp để tuổi Thân trồng trong chậu cảnh mini đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách.

Người tuổi Dậu - cây sen đá

Người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, cẩn trọng và luôn hết mình trong công việc, nhưng nhiều khi lại quá cầu toàn, dễ bị áp lực.

Sen đá không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Với sức sống mãnh liệt, khả năng thích nghi cao và hình dáng độc đáo, chúng đã trở thành một biểu tượng được nhiều người yêu thích.

Cây sen đá với dáng lá mọng nước, xếp thành từng lớp tròn như hoa sen, tượng trưng cho sự bền chặt, may mắn và tài lộc lâu dài.

Người tuổi Tuất - cây kim ngân

Người tuổi Tuất trung thực, nghĩa khí và luôn sống có trách nhiệm, nhưng thường khó tích lũy tài chính do quá thẳng thắn. Cây kim ngân, với thân bện xoắn chắc chắn, lá xanh tươi mát, được mệnh danh là "cây tiền vàng", là biểu tượng của sự giàu có, may mắn và bền vững sẽ rất phù hợp với người tuổi này.

Người tuổi Hợi - cây nhất mạt hương

Người tuổi Hợi vốn hiền hòa, phúc hậu, dễ tạo thiện cảm nhưng lại có phần dễ dãi, khó quản lý chi tiêu.

Về khía cạnh phong thủy thì loài cây này mang đến nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Chính vì vậy vào những dịp khai trương, tân gia,... nhiều người thường sử dụng nhất mạt hương làm quà tặng.

Cây nhất mạt hương với lá xanh mọng, tỏa hương dịu nhẹ khi chạm vào, được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và bình an. Theo phong thủy, loài cây này giúp gia chủ giữ lộc, tránh thất thoát tiền bạc và mang đến năng lượng tích cực cho không gian sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.