Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?

Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Tiết Sương Giáng là gì?

Sương Giáng là tiết thứ 18 trong 24 tiết khí của năm, thường bắt đầu vào ngày 23 hay 24/10 hàng năm khi kết thúc tiết Hàn Lộ và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 khi tiết Lập Đông bắt đầu.

Đây là một trong những tiết khí tiêu biểu phản ánh quá trình nhiệt độ hạ thấp, chính là giai đoạn cuối cùng của mùa Thu. Trong cuốn "Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu" miêu tả tiết Sương Giáng như sau: "trong tháng 9, khí thu liễm mà ngưng tụ lại, hơi nước kết thành sương giá", tức là vào tháng 9 âm lịch, độ ẩm tương đối cao, hơi nước ngưng tụ kết thành sương giá. Trời chuyển lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, vận khí của con người.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025.

Những điều cần lưu ý trong tiết Sương Giáng để hút may mắn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thời tiết những ngày tiết Sương Giáng thất thường, tác động đến môi trường, tâm trạng của con người. Trong thời điểm này, mọi người cần chú ý một số mối nguy hiểm tiềm ẩn trong phong thủy ngôi nhà. Để hút may mắn trong tiết khí Sương Giáng cần chú ý:

Đảm bảo luồng khí tốt được lưu thông trong căn nhà

Trong phong thủy, không khí trong nhà bị tắc nghẽn về lâu sẽ tạo ra bầu không khí u ám, bít tắc. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe, chúng còn tác động tiêu cực đến tâm trạng, vận may. Gia chủ ở trong căn nhà như này thường gặp phải những rắc rối trong cuộc sống, công việc… Việc có hệ thống thoáng sẽ có thể cải vận. Khi tâm trạng của con người hưng phấn sẽ dễ thành công ở nhiều việc.

Với những căn phòng trong nhà có ánh sáng kém, theo chuyên gia thời điểm tiết Sương Giáng cần tăng cường chiếu sáng hợp lý. Ánh sáng thiết lập cho các phòng như phòng khách, phòng ngủ… cần lấy ánh sáng nhẹ, ấm áp làm chủ đạo. Mọi người tránh để ánh sáng quá mức chói, vì như vậy dễ có tác dụng ngược. Ngoài ra, khi ngủ hoặc nghỉ ngơi cần tránh những khu vực có gió lùa mạnh qua các khe cửa và cửa sổ vì dễ gây hại cho sức khỏe.

Vứt bỏ những món đồ cũ không cần thiết

Căn nhà với diện tích rộng, nếu ở ít người sẽ khó tránh cảm giác trống trải và cô đơn. Theo phong thủy, trong nhà có quá nhiều đồ cũ không dùng đến hoặc nhiều món đồ bụi bẩn sẽ tạo luồng không khí xấu. Cảm xúc tiêu cực cũng dễ xuất hiện nếu căn nhà có diện tích rộng, lại ở một mình khó tránh khỏi sự trống trải, cô đơn. Lâu ngày những điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người sống trong nhà, khiến cho vận trình của gia chủ đi xuống.

Làm mới không gian sống với những màu sắc tươi sáng

Thời tiết, cảnh vật mùa thu thường có cảm giác ảm đạm, tiêu điều nên dễ làm cho con người có cảm xúc tiêu cực. Việc bổ sung một số vật dụng có màu sắc rực rỡ và hấp dẫn cho ngôi nhà của mình cũng là cách tăng sức sống. Ngoài ra, mọi người có thể bố trí thêm những cây xanh ở trong nhà để tăng sắc màu cho không gian sống.

Không khí tiết Sương Giáng thường khô hanh. Bạn cần chú ý giữ ẩm trong căn nhà. Thời điểm này hãy tăng độ ẩm trong nhà như đặt máy tạo độ ẩm, phun sương ở phía Bắc căn phòng để giải phóng năng lượng của hành Kim, đồng thời luôn giữ một ít thực phẩm dưỡng ẩm, hoa quả tại nhà.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, do tiết Sương Giáng năm 2025 vào tháng Bính Tuất nên phương vị phía Tây có sao tứ lục tọa, trong năm lại vừa có hung tinh đại sát ngũ hoàng đến trong tiết khí này, nên cần giữ yên tĩnh và nên bài trí chậu cây có chứa 11 cành phát lộc mà dân gian hay gọi là cây sống đời để hóa giải.

Ở mỗi hướng, mọi người nên lưu ý bài trí những vật phẩm phong thủy.

Chẳng hạn, hướng Tây Bắc đặt chậu cây phát lộc trồng trong đất. Ở phía Đông Bắc cần hóa giải bằng đặt bình thủy tinh chứa 11 cành phát lộc để trong nước, tuyệt đối tránh gây động, sửa chữa. Phía Đông chỉ cần hoạt hóa năng lượng này bằng các vật khí như đồng hồ, đồ trang trí chuyển động quanh 1 trục trụ. Hướng Tây Nam bạn nên 1 quả cầu đá đỏ hoặc đá thạch anh hồng nếu muốn kích hoạt mạnh tài lộc….