Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?
GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.
Tiết Sương Giáng là gì?
Sương Giáng là tiết thứ 18 trong 24 tiết khí của năm, thường bắt đầu vào ngày 23 hay 24/10 hàng năm khi kết thúc tiết Hàn Lộ và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 khi tiết Lập Đông bắt đầu.
Đây là một trong những tiết khí tiêu biểu phản ánh quá trình nhiệt độ hạ thấp, chính là giai đoạn cuối cùng của mùa Thu. Trong cuốn "Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu" miêu tả tiết Sương Giáng như sau: "trong tháng 9, khí thu liễm mà ngưng tụ lại, hơi nước kết thành sương giá", tức là vào tháng 9 âm lịch, độ ẩm tương đối cao, hơi nước ngưng tụ kết thành sương giá. Trời chuyển lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, vận khí của con người.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025.
Những điều cần lưu ý trong tiết Sương Giáng để hút may mắn
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thời tiết những ngày tiết Sương Giáng thất thường, tác động đến môi trường, tâm trạng của con người. Trong thời điểm này, mọi người cần chú ý một số mối nguy hiểm tiềm ẩn trong phong thủy ngôi nhà. Để hút may mắn trong tiết khí Sương Giáng cần chú ý:
Đảm bảo luồng khí tốt được lưu thông trong căn nhà
Trong phong thủy, không khí trong nhà bị tắc nghẽn về lâu sẽ tạo ra bầu không khí u ám, bít tắc. Ngoài ảnh hưởng sức khỏe, chúng còn tác động tiêu cực đến tâm trạng, vận may. Gia chủ ở trong căn nhà như này thường gặp phải những rắc rối trong cuộc sống, công việc… Việc có hệ thống thoáng sẽ có thể cải vận. Khi tâm trạng của con người hưng phấn sẽ dễ thành công ở nhiều việc.
Với những căn phòng trong nhà có ánh sáng kém, theo chuyên gia thời điểm tiết Sương Giáng cần tăng cường chiếu sáng hợp lý. Ánh sáng thiết lập cho các phòng như phòng khách, phòng ngủ… cần lấy ánh sáng nhẹ, ấm áp làm chủ đạo. Mọi người tránh để ánh sáng quá mức chói, vì như vậy dễ có tác dụng ngược. Ngoài ra, khi ngủ hoặc nghỉ ngơi cần tránh những khu vực có gió lùa mạnh qua các khe cửa và cửa sổ vì dễ gây hại cho sức khỏe.
Vứt bỏ những món đồ cũ không cần thiết
Căn nhà với diện tích rộng, nếu ở ít người sẽ khó tránh cảm giác trống trải và cô đơn. Theo phong thủy, trong nhà có quá nhiều đồ cũ không dùng đến hoặc nhiều món đồ bụi bẩn sẽ tạo luồng không khí xấu. Cảm xúc tiêu cực cũng dễ xuất hiện nếu căn nhà có diện tích rộng, lại ở một mình khó tránh khỏi sự trống trải, cô đơn. Lâu ngày những điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của người sống trong nhà, khiến cho vận trình của gia chủ đi xuống.
Làm mới không gian sống với những màu sắc tươi sáng
Thời tiết, cảnh vật mùa thu thường có cảm giác ảm đạm, tiêu điều nên dễ làm cho con người có cảm xúc tiêu cực. Việc bổ sung một số vật dụng có màu sắc rực rỡ và hấp dẫn cho ngôi nhà của mình cũng là cách tăng sức sống. Ngoài ra, mọi người có thể bố trí thêm những cây xanh ở trong nhà để tăng sắc màu cho không gian sống.
Không khí tiết Sương Giáng thường khô hanh. Bạn cần chú ý giữ ẩm trong căn nhà. Thời điểm này hãy tăng độ ẩm trong nhà như đặt máy tạo độ ẩm, phun sương ở phía Bắc căn phòng để giải phóng năng lượng của hành Kim, đồng thời luôn giữ một ít thực phẩm dưỡng ẩm, hoa quả tại nhà.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cũng cho biết, do tiết Sương Giáng năm 2025 vào tháng Bính Tuất nên phương vị phía Tây có sao tứ lục tọa, trong năm lại vừa có hung tinh đại sát ngũ hoàng đến trong tiết khí này, nên cần giữ yên tĩnh và nên bài trí chậu cây có chứa 11 cành phát lộc mà dân gian hay gọi là cây sống đời để hóa giải.
Ở mỗi hướng, mọi người nên lưu ý bài trí những vật phẩm phong thủy.
Chẳng hạn, hướng Tây Bắc đặt chậu cây phát lộc trồng trong đất. Ở phía Đông Bắc cần hóa giải bằng đặt bình thủy tinh chứa 11 cành phát lộc để trong nước, tuyệt đối tránh gây động, sửa chữa. Phía Đông chỉ cần hoạt hóa năng lượng này bằng các vật khí như đồng hồ, đồ trang trí chuyển động quanh 1 trục trụ. Hướng Tây Nam bạn nên 1 quả cầu đá đỏ hoặc đá thạch anh hồng nếu muốn kích hoạt mạnh tài lộc….
Đây là những dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đếnỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, khi một số hiện tượng nhất định xảy ra liên tục hoặc bất thường, đó không đơn thuần là sự trùng hợp mà rất có thể là điềm cảnh báo cho những điều không may đang đến gần.
Tiết lộ 2 thứ người giàu đặc biệt quan tâm cho ngôi nhà để 'hút tài lộc'Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, “tài khí” là dòng năng lượng biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sinh sôi. Người xưa tin rằng nơi nào có cây xanh tươi tốt, nước trong chảy đều, nơi đó vượng khí sẽ tụ, tài lộc sẽ đến. Còn trong khoa học hiện đại, cây xanh và nguồn nước chính là yếu tố điều hòa vi khí hậu, cải thiện tâm lý, kích hoạt tư duy tích cực – những điều kiện quan trọng giúp con người sáng tạo và thành công hơn.
Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân? Lý do ai cũng cầu mong được quý nhân phù trợ trong đờiỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy và tử vi, kích hoạt cung quý nhân là một phương pháp quan trọng giúp gia tăng vận may, thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè và khách hàng, từ đó thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc.
Vì sao nên rắc muối khi về nhà mới?Ở - 16 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một tập tục dân gian, việc rắc muối trừ tà, mang gạo vào nhà mới hay lựa chọn về nhà mới mang gì vào trước đều mang năng lượng cát lành, thể hiện mong muốn một khởi đầu may mắn, hanh thông.
Khi nào nên kích hoạt cung Quan Lộc để sự nghiệp phơi phới, thăng quan tiến chứcỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách xác định và cách kích hoạt cung Quan Lộc ra sao cho chính xác để đón nhiều may mắn nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những thông tin này qua bài viết dưới đây.
Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnhỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn bốc mộ cần chuẩn bị những gì, đi bốc mộ nên mang theo gì để tránh hơi lạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từng bước chuẩn bị cần thiết để buổi lễ diễn ra thuận lợi, an toàn và hợp phong thủy.
Bố trí phong thủy phòng khách theo cách sau sẽ giúp thu hút tài lộc và cải thiện mối quan hệ gia đìnhỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Một phòng khách được bố trí hợp phong thủy sẽ giúp phòng khách có thể thu hút nhiều tài lộc, may mắn trong cuộc sống.
Vị trí xà ngang đại kỵ gây hao tài tốn của, cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xà ngang còn được biết đến với tên gọi là dầm ngang, là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc của một ngôi nhà, đóng vai trò làm khung xương chống đỡ cho công trình.
Cung Thiên Lộc ở đâu trong nhà, cách xác định để nhận về nhiều may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sở dĩ người ta muốn xác định tọa độ của cung Thiên Lộc là để mong muốn đem lại tài lộc và nhiều may mắn đến cho gia đình. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn về cung Thiên Lộc là hướng nào, hãy theo dõi bài viết sau.
Bí mật phong thủy của 2 loài hoa phủ kín đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết VươngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt những ngày tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới, 2 loại hoa trắng vừa nhẹ nhàng, vừa sang trọng được Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương lựa chọn. Không chỉ bởi vẻ đẹp thanh cao mà còn bởi ý nghĩa phong thủy của những loài hoa này.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.