Bếp và chậu rửa cùng hướng có hợp phong thủy không? Cách bố trí chuẩn phong thuỷ

Bếp và chậu rửa cùng hướng có hợp phong thủy không?

Trong thiết kế hiện đại, nhiều gia đình lựa chọn tủ bếp thẳng hàng để tối ưu không gian, đồng thời đặt bếp nấu và chậu rửa cùng một hướng nhằm tăng sự thuận tiện trong sinh hoạt. Tuy nhiên, theo phong thủy, cách bố trí này cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh xung khắc.

Theo Ngũ hành, bếp thuộc Hỏa, chậu rửa thuộc Thủy. Thủy - Hỏa vốn là hai yếu tố đối khắc: Thủy khắc Hỏa, nghĩa là nước dập lửa. Nếu để hai khu vực này quá gần nhau, dòng năng lượng xung đột sẽ hình thành, dễ gây bất lợi cho sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Cách bố trí bếp và chậu rửa cùng hướng khoa học, hợp phong thủy

Bố trí thẳng hàng (chữ I) theo vách tường

Đây là dạng thiết kế phổ biến trong các căn hộ hiện đại có diện tích hạn chế. Bếp và chậu rửa đặt cùng một đường thẳng, dựa sát vào vách tường.

Khoảng cách: Giữ khoảng 60 - 120cm để hạn chế Thủy - Hỏa xung khắc trực diện.

Yếu tố cân bằng: Nếu cả bếp và chậu rửa cùng nhìn về hướng Đông hoặc Đông Nam, nên bổ sung Mộc (cây xanh, kệ gỗ, hoặc gam màu xanh lá) để trung hòa năng lượng.

Tường phía Tây: đặt bồn rửa ở phía Bắc, bếp ở phía Nam, vừa thuận tiện thao tác vừa hợp nguyên tắc Tọa - Hướng.

Tường phía Đông: nên đặt bếp ở phía Bắc, bồn rửa ở phía Nam, giúp cân bằng khí trường trong căn bếp.

Bố trí vuông góc (chữ L) nhưng cùng hướng cửa bếp

Cách sắp xếp này tận dụng góc nhà, thường thấy trong thiết kế bếp mở. Bạn nên dùng góc tường để tạo ranh giới tự nhiên giữa Hỏa và Thủy, nhưng vẫn cùng định hướng tổng thể theo cửa bếp.

Lưu ý phong thủy: Tránh đặt vòi nước chiếu thẳng vào bếp, vì dòng Thủy trực tiếp sẽ áp chế Hỏa khí.

Nguyên tắc "tam giác vàng": Tủ lạnh, chậu rửa, bếp nên cách nhau từ 1 - 3m, đảm bảo tính khoa học trong di chuyển và sự luân chuyển năng lượng trong bếp.

Bố trí chậu rửa và bếp đối diện nhau

Khoảng cách tối thiểu: Giữ khoảng 2m để giảm bớt sự va chạm năng lượng.

Giải pháp hóa giải: Đặt thảm màu xanh lá hoặc tủ gỗ nhỏ ở giữa để tạo yếu tố Mộc trung gian. Sử dụng vách kính mờ hoặc kệ treo cây xanh để ngăn dòng khí trực diện.

Tối ưu công năng: Nên sắp xếp lối đi giữa hai khu vực rộng rãi, thuận tiện cho thao tác, tránh cảm giác gò bó.

Cách hóa giải khi bếp cạnh bồn rửa

Đảm bảo khoảng cách giữa bếp và chậu rửa không quá gần

Theo phong thủy, đây là cách cơ bản và hiệu quả nhất để giảm sự đối khắc, tạo khoảng "đệm" tự nhiên cho khí trường trong bếp. Khoảng cách giúp giảm sự tác động trực tiếp giữa Hỏa và Thủy. Khi hai yếu tố đối khắc không chạm nhau quá gần, xung đột năng lượng sẽ được hạn chế đáng kể.

Nếu diện tích bếp cho phép, hãy duy trì tối thiểu 60 cm hoặc lý tưởng hơn là 80 - 120cm giữa bếp và chậu rửa. Khoảng trống này có thể tận dụng để đặt bàn chuẩn bị thức ăn, vừa tiện dụng vừa đảm bảo phong thủy.

Sử dụng vách ngăn giữa bếp và bồn rửa

Vách ngăn đóng vai trò như "tường khí", giúp ngăn luồng Thủy - Hỏa va chạm trực diện, đồng thời giữ cho dòng năng lượng trong bếp lưu thông hài hòa. Không chỉ là giải pháp phong thủy, vách ngăn còn tăng sự tiện lợi trong sinh hoạt, giúp bếp gọn gàng và khoa học hơn.

Việc tận dụng kệ để đồ gia vị, giá treo ly chén cũng được xem như một dạng vách ngăn công năng.

Gia chủ nên ưu tiên chọn vách ngăn gỗ hoặc kính mờ, vừa tạo sự phân tách vừa đảm bảo thẩm mỹ. Phong thủy cho hay, ngoài ra, việc tận dụng kệ để đồ gia vị, giá treo ly chén cũng được xem như một dạng vách ngăn công năng.

Sử dụng cây phong thủy để ngăn cách

Cũng theo phong thủy, trong Ngũ hành, Mộc là yếu tố trung gian dung hòa Thủy và Hỏa. Cây xanh giúp trung hòa khí trường, đồng thời mang lại cảm giác tươi mát, tăng năng lượng tích cực cho gian bếp. Vì vậy, bổ sung cây xanh chính là cách đưa Mộc vào để cân bằng hai nguồn năng lượng đối khắc.

Nên ưu tiên cây có tán lá xanh, dáng vươn thẳng như Trầu bà, Kim tiền, Húng quế, Hương thảo... vừa hợp phong thủy, vừa dễ chăm sóc. Gia chủ có thể dùng chậu cây nhỏ đặt giữa bếp và chậu rửa, hoặc treo chậu cây thảo mộc trên cao nếu muốn tiết kiệm không gian.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.