Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân? Lý do ai cũng cầu mong được quý nhân phù trợ trong đời

Cung Quý Nhân là gì?

Cung Quý Nhân (hay còn gọi là phương vị Quý Nhân) là một trong 9 cung trong phong thủy, biểu thị cho sự nâng đỡ, tương trợ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người nên được nhiều người quan tâm. Theo phong thủy, vị trí Tây Bắc trong nhà được xem là cung Quý Nhân.

Căn cứ nghiên cứu thuật cải vận bổ khuyết qua Bát tự, phương vị Quý Nhân chính là những địa điểm làm bản thân an lòng, tâm trí từ bế tắc sang thông suốt, minh mẫn, đồng thời tăng năng lượng tích cực, tạo nên tự tin dám đương đầu với những thử thách khó khăn.

Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân?

Sở dĩ phải quan tâm tới việc kích hoạt cung Quý Nhân đúng cách là để gia chủ có thể tận dụng được hết những vận may mà quý nhân mang tới, cải thiện công việc và cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn, đúng với mong muốn của mỗi người.

Dù là trong phong thủy hay tử vi học, khái niệm quý nhân vẫn luôn được xem trọng. Người ta cho rằng, quý nhân chính là những người giúp đỡ, yêu thương, cùng ta vượt qua khó khăn như đã định.

Người nào số mệnh may mắn có quý nhân phù trợ thì cuộc đời của họ sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn người bình thường rất nhiều.

Do đó, nhiều người rất chú trọng yếu tố được quý nhân phù trợ trong cuộc đời. Tuy nhiên, được quý nhân phù trợ vốn là điều "chỉ có thể gặp mà không thể cầu", do đó, việc kích hoạt cung Quý Nhân trong chính ngôi nhà của mình sẽ góp phần giúp tăng vận quý nhân của gia chủ và các thành viên, giúp cuộc sống thêm phần dễ dàng, mưu sự thuận buồm xuôi gió.

Mỗi người khi sinh ra sẽ có giờ – ngày – tháng – năm sinh cố định, gọi chung là Bát tự hoặc Tứ trụ. Mỗi trụ này sẽ có thiên can địa chi. Từng thiên can, địa chi thì có ngũ hành riêng. Các ngũ hành này lại có sự vượng suy cường nhược khác nhau, khi tương tác lẫn nhau sẽ khiến mệnh cục của ta bị mất cân bằng.

Cách kích hoạt cung Quý Nhân tại nhà

Tối ưu Dương khí tại cung Quý Nhân

Giữ không gian sạch sẽ, thoáng đãng: Đảm bảo khu vực cung quý nhân luôn sáng sủa, không bị lộn xộn.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên: Thiết kế cửa sổ, giếng trời hoặc điểm thông gió để đón sinh khí. Nếu không thể thay đổi cấu trúc nhà, sử dụng đèn, nến hoặc các vật trang trí phát sáng để tạo nguồn sáng nhân tạo.

Sử dụng vật trang trí: Các vật phẩm như gương, tranh phong cảnh tươi sáng cũng giúp tăng cường dương khí.

Sử dụng vật phẩm phong thủy

Đá ngọc tự nhiên hoặc pha lê: Ví dụ, bát tụ bảo hoặc quả cầu thạch anh. Những vật phẩm này không chỉ dễ sử dụng mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc củng cố trường khí.

Vật phẩm cao cấp: Nếu muốn áp dụng các đấu pháp phong thủy chuyên sâu như trận địa trung cung hoặc điểm thần sát, bạn nên tham khảo ý kiến từ các phong thủy sư giàu kinh nghiệm.

Bố trí công năng nhà chuẩn phong thủy

Theo phong thủy, vị trí Tây Bắc trong nhà được xem là cung quý nhân, ứng với quẻ Càn, tượng trưng cho trời, người cha, và sự hỗ trợ tối thượng. Để kích hoạt cung này, bạn có thể:

Bố trí phòng làm việc hoặc phòng khách: Khu vực Tây Bắc nên được sử dụng làm nơi làm việc hoặc tiếp khách để tối ưu hóa năng lượng quý nhân, tạo nền tảng cho các mối quan hệ tích cực.

Đặt bàn thờ: An vị bàn thờ tại cung quý nhân giúp kết nối âm phù dương trợ, mang lại sự trọn vẹn về tâm linh và tài lộc.

Tránh các bố cục cản trở cung Quý Nhân

Một số bố cục nhà ở có thể kìm hãm năng lượng quý nhân, chẳng hạn: Nhà vệ sinh, bếp nấu, phòng tắm hoặc bể phốt đặt tại cung quý nhân. Không gian bừa bộn, thiếu ánh sáng hoặc thông gió kém. Hãy kiểm tra và điều chỉnh bố cục nhà để đảm bảo cung quý nhân không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.