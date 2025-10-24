Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân? Lý do ai cũng cầu mong được quý nhân phù trợ trong đời
GĐXH - Trong phong thủy và tử vi, kích hoạt cung quý nhân là một phương pháp quan trọng giúp gia tăng vận may, thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên, bạn bè và khách hàng, từ đó thúc đẩy sự nghiệp và tài lộc.
Cung Quý Nhân là gì?
Cung Quý Nhân (hay còn gọi là phương vị Quý Nhân) là một trong 9 cung trong phong thủy, biểu thị cho sự nâng đỡ, tương trợ mà chúng ta có thể nhận được từ người khác, mối quan hệ giữa mọi người nên được nhiều người quan tâm. Theo phong thủy, vị trí Tây Bắc trong nhà được xem là cung Quý Nhân.
Căn cứ nghiên cứu thuật cải vận bổ khuyết qua Bát tự, phương vị Quý Nhân chính là những địa điểm làm bản thân an lòng, tâm trí từ bế tắc sang thông suốt, minh mẫn, đồng thời tăng năng lượng tích cực, tạo nên tự tin dám đương đầu với những thử thách khó khăn.
Vì sao phải kích hoạt cung Quý Nhân?
Sở dĩ phải quan tâm tới việc kích hoạt cung Quý Nhân đúng cách là để gia chủ có thể tận dụng được hết những vận may mà quý nhân mang tới, cải thiện công việc và cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn, đúng với mong muốn của mỗi người.
Dù là trong phong thủy hay tử vi học, khái niệm quý nhân vẫn luôn được xem trọng. Người ta cho rằng, quý nhân chính là những người giúp đỡ, yêu thương, cùng ta vượt qua khó khăn như đã định.
Người nào số mệnh may mắn có quý nhân phù trợ thì cuộc đời của họ sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn người bình thường rất nhiều.
Do đó, nhiều người rất chú trọng yếu tố được quý nhân phù trợ trong cuộc đời. Tuy nhiên, được quý nhân phù trợ vốn là điều "chỉ có thể gặp mà không thể cầu", do đó, việc kích hoạt cung Quý Nhân trong chính ngôi nhà của mình sẽ góp phần giúp tăng vận quý nhân của gia chủ và các thành viên, giúp cuộc sống thêm phần dễ dàng, mưu sự thuận buồm xuôi gió.
Mỗi người khi sinh ra sẽ có giờ – ngày – tháng – năm sinh cố định, gọi chung là Bát tự hoặc Tứ trụ. Mỗi trụ này sẽ có thiên can địa chi. Từng thiên can, địa chi thì có ngũ hành riêng. Các ngũ hành này lại có sự vượng suy cường nhược khác nhau, khi tương tác lẫn nhau sẽ khiến mệnh cục của ta bị mất cân bằng.
Cách kích hoạt cung Quý Nhân tại nhà
Tối ưu Dương khí tại cung Quý Nhân
Giữ không gian sạch sẽ, thoáng đãng: Đảm bảo khu vực cung quý nhân luôn sáng sủa, không bị lộn xộn.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên: Thiết kế cửa sổ, giếng trời hoặc điểm thông gió để đón sinh khí. Nếu không thể thay đổi cấu trúc nhà, sử dụng đèn, nến hoặc các vật trang trí phát sáng để tạo nguồn sáng nhân tạo.
Sử dụng vật trang trí: Các vật phẩm như gương, tranh phong cảnh tươi sáng cũng giúp tăng cường dương khí.
Sử dụng vật phẩm phong thủy
Đá ngọc tự nhiên hoặc pha lê: Ví dụ, bát tụ bảo hoặc quả cầu thạch anh. Những vật phẩm này không chỉ dễ sử dụng mà còn mang lại hiệu quả cao trong việc củng cố trường khí.
Vật phẩm cao cấp: Nếu muốn áp dụng các đấu pháp phong thủy chuyên sâu như trận địa trung cung hoặc điểm thần sát, bạn nên tham khảo ý kiến từ các phong thủy sư giàu kinh nghiệm.
Bố trí công năng nhà chuẩn phong thủy
Theo phong thủy, vị trí Tây Bắc trong nhà được xem là cung quý nhân, ứng với quẻ Càn, tượng trưng cho trời, người cha, và sự hỗ trợ tối thượng. Để kích hoạt cung này, bạn có thể:
Bố trí phòng làm việc hoặc phòng khách: Khu vực Tây Bắc nên được sử dụng làm nơi làm việc hoặc tiếp khách để tối ưu hóa năng lượng quý nhân, tạo nền tảng cho các mối quan hệ tích cực.
Đặt bàn thờ: An vị bàn thờ tại cung quý nhân giúp kết nối âm phù dương trợ, mang lại sự trọn vẹn về tâm linh và tài lộc.
Tránh các bố cục cản trở cung Quý Nhân
Một số bố cục nhà ở có thể kìm hãm năng lượng quý nhân, chẳng hạn: Nhà vệ sinh, bếp nấu, phòng tắm hoặc bể phốt đặt tại cung quý nhân. Không gian bừa bộn, thiếu ánh sáng hoặc thông gió kém. Hãy kiểm tra và điều chỉnh bố cục nhà để đảm bảo cung quý nhân không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Tiết Sương Giáng và cách thu hút vận may cho những tháng cuối năm 2025 không phải ai cũng biết?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Năm 2025 tiết Sương Giáng bắt đầu từ 10h51 ngày 23/10/2025 đến 11h04 ngày 7/11/2025. Theo chuyên gia phong thủy trong tiết Sương Giáng, mọi người cần lưu ý những điều dưới đây.
Đây là những dấu hiệu phong thủy cảnh báo xui xẻo đang tìm đếnỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, khi một số hiện tượng nhất định xảy ra liên tục hoặc bất thường, đó không đơn thuần là sự trùng hợp mà rất có thể là điềm cảnh báo cho những điều không may đang đến gần.
Tiết lộ 2 thứ người giàu đặc biệt quan tâm cho ngôi nhà để 'hút tài lộc'Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, “tài khí” là dòng năng lượng biểu trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và sinh sôi. Người xưa tin rằng nơi nào có cây xanh tươi tốt, nước trong chảy đều, nơi đó vượng khí sẽ tụ, tài lộc sẽ đến. Còn trong khoa học hiện đại, cây xanh và nguồn nước chính là yếu tố điều hòa vi khí hậu, cải thiện tâm lý, kích hoạt tư duy tích cực – những điều kiện quan trọng giúp con người sáng tạo và thành công hơn.
Vì sao nên rắc muối khi về nhà mới?Ở - 16 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là một tập tục dân gian, việc rắc muối trừ tà, mang gạo vào nhà mới hay lựa chọn về nhà mới mang gì vào trước đều mang năng lượng cát lành, thể hiện mong muốn một khởi đầu may mắn, hanh thông.
Khi nào nên kích hoạt cung Quan Lộc để sự nghiệp phơi phới, thăng quan tiến chứcỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách xác định và cách kích hoạt cung Quan Lộc ra sao cho chính xác để đón nhiều may mắn nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những thông tin này qua bài viết dưới đây.
Bốc mộ cần chuẩn bị những gì để tránh hơi lạnhỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn bốc mộ cần chuẩn bị những gì, đi bốc mộ nên mang theo gì để tránh hơi lạnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từng bước chuẩn bị cần thiết để buổi lễ diễn ra thuận lợi, an toàn và hợp phong thủy.
Bố trí phong thủy phòng khách theo cách sau sẽ giúp thu hút tài lộc và cải thiện mối quan hệ gia đìnhỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Một phòng khách được bố trí hợp phong thủy sẽ giúp phòng khách có thể thu hút nhiều tài lộc, may mắn trong cuộc sống.
Vị trí xà ngang đại kỵ gây hao tài tốn của, cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xà ngang còn được biết đến với tên gọi là dầm ngang, là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc của một ngôi nhà, đóng vai trò làm khung xương chống đỡ cho công trình.
Cung Thiên Lộc ở đâu trong nhà, cách xác định để nhận về nhiều may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sở dĩ người ta muốn xác định tọa độ của cung Thiên Lộc là để mong muốn đem lại tài lộc và nhiều may mắn đến cho gia đình. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn về cung Thiên Lộc là hướng nào, hãy theo dõi bài viết sau.
Bí mật phong thủy của 2 loài hoa phủ kín đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà - Viết VươngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt những ngày tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới, 2 loại hoa trắng vừa nhẹ nhàng, vừa sang trọng được Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương lựa chọn. Không chỉ bởi vẻ đẹp thanh cao mà còn bởi ý nghĩa phong thủy của những loài hoa này.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.