Vì sao nên rắc muối khi về nhà mới?
GĐXH - Không chỉ là một tập tục dân gian, việc rắc muối trừ tà, mang gạo vào nhà mới hay lựa chọn về nhà mới mang gì vào trước đều mang năng lượng cát lành, thể hiện mong muốn một khởi đầu may mắn, hanh thông.
Theo quan niệm phong thủy, muối là vật có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực và thanh lọc không gian. Rắc muối khi về nhà mới, gia chủ như đang "rửa trôi" những điều không may mắn còn vương lại từ chủ cũ hoặc năng lượng xấu tồn đọng trong ngôi nhà.
Ngoài ý nghĩa tâm linh, muối còn tượng trưng cho sự bền vững và no đủ, "cơm thừa canh cạn, muối còn chẳng lo nghèo". Vì vậy, nghi thức này vừa mang tính trừ tà, vừa là lời cầu chúc bình an, sung túc cho gia đình mới.
Cách rắc muối trừ tà đúng phong thủy
Để rắc muối trừ tà hiệu quả, bạn nên thực hiện vào buổi sáng, đặc biệt là ngày đẹp, hợp tuổi gia chủ. Cách làm đơn giản: Chuẩn bị 1 bát muối hột trắng tinh khiết. Bắt đầu rắc muối từ trong nhà ra ngoài, tượng trưng cho việc đẩy hết uế khí ra khỏi không gian sống.
Rắc đều ở các góc phòng, đặc biệt là nơi ẩm thấp, tối tăm, nơi dễ tích tụ năng lượng xấu. Cuối cùng, rắc ra cửa chính để "trừ tà, nghênh cát".
Lưu ý: Không rắc muối từ ngoài vào trong, vì điều đó được cho là "mời" tà khí quay trở lại nhà.
Mang gạo vào nhà mới, nghi thức cầu tài lộc
Cùng với muối, mang gạo vào nhà mới là tập tục không thể thiếu trong ngày nhập trạch. Gạo tượng trưng cho no đủ, sung túc và tài lộc lâu dài.
Khi vào nhà, người ta thường: Ôm một hũ gạo và hũ muối (đã được đậy kín) đi đầu tiên. Vừa bước vào vừa niệm: Gạo đầy nhà, muối đầy kho, tiền tài phúc lộc kéo vô không ngừng.
Đây không chỉ là nghi thức cầu phúc mà còn mang ý nghĩa giữ của cải trong nhà, tránh thất thoát tài lộc.
Lưu ý phong thủy khi làm lễ nhập trạch
Rnắc muối khi về nhà mới, điều quan trọng nhất là giữ tâm an và lựa chọn ngày giờ hợp tuổi. Theo phong thủy, việc rắc muối không chỉ là hành động tượng trưng mà còn mang ý nghĩa thanh lọc, giúp loại bỏ những năng lượng xấu còn tồn tại trong ngôi nhà.
Xin được nhắc lại, gia chủ nên rắc muối từ trong ra ngoài, vừa rắc vừa niệm lời cầu chúc an lành để rắc muối trừ tà đạt hiệu quả tốt nhất. Không nên rắc ngược hướng, bởi điều đó có thể khiến tà khí quay trở lại, ảnh hưởng đến vận khí ban đầu.
Bên cạnh việc rắc muối, nghi thức mang gạo vào nhà mới cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gạo tượng trưng cho của cải và sự sung túc, là biểu tượng của tài lộc và no đủ quanh năm.
Khi mang gạo vào nhà, bạn nên đặt gạo và muối ở vị trí cố định, gần khu vực bếp, nơi tượng trưng cho nguồn sống và ấm áp của gia đình. Sự kết hợp giữa rắc muối trừ tà và mang gạo vào nhà mới được xem là cách mở đầu tốt lành, giúp gia đạo an yên, công việc thuận buồm xuôi gió.
Nhiều người thường băn khoăn về nhà mới mang gì vào trước để gặp may mắn. Theo quan niệm phong thủy, nên mang những vật tượng trưng cho tài khí và sinh khí vào đầu tiên, chẳng hạn như bếp lửa, nước đầy, muối và gạo. Đây là những yếu tố tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng và nguồn năng lượng dồi dào.
Sau khi hoàn tất nghi lễ rắc muối khi về nhà mới, bạn có thể thắp hương, bật đèn sáng khắp nhà để "khai quang" không gian, đánh thức nguồn năng lượng tích cực. Thực hiện đầy đủ những bước này sẽ giúp gia chủ khởi đầu an lành, giữ được vượng khí và đón nhận nhiều may mắn, tài lộc trong ngôi nhà mới.
Việc rắc muối khi về nhà mới, rắc muối trừ tà, mang gạo vào nhà mới hay chọn về nhà mới mang gì vào trước đều không chỉ là phong tục dân gian, mà còn chứa đựng triết lý phong thủy sâu sắc. Thực hiện đúng cách sẽ giúp bạn đón nhận nguồn năng lượng mới, mang bình an, tài lộc và hạnh phúc tràn đầy trong ngôi nhà mới.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
