Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụt
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.
Xương rồng
Xương rồng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi trong điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, theo phong thủy, những chiếc gai nhọn của cây lại được xem là "mũi tên năng lượng", dễ tạo ra luồng khí xung sát, khiến không gian trở nên căng thẳng và bất ổn.
Nếu đặt xương rồng trong phòng khách, phòng ngủ hay nơi làm việc, nguồn năng lượng tiêu cực này có thể khiến người sống trong nhà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nóng nảy hoặc khó tập trung.
Nếu bạn vẫn yêu thích vẻ đẹp độc đáo của xương rồng, hãy đặt cây ở ban công, sân thượng hoặc bệ cửa sổ hướng ra ngoài – nơi các mũi gai không chĩa vào bên trong nhà. Cách này giúp giữ được nét cá tính của cây mà vẫn bảo toàn vượng khí cho gia đình.
Cây dương xỉ
Tạp chí Điện tử Thương hiệu và Pháp luật cho biết, cây dương xỉ có màu xanh, tán lá đẹp lại dễ trồng, dễ sống nên được khá nhiều người lựa chọn để trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, cây dương xỉ vẫn được biết là loại cây thường dẫn dụ những thế lực "hắc ám" không mang lại may mắn cho gia đình.
Hơn nữa, cây dương xỉ chỉ có thể mọc tốt ở nơi ẩm ướt, chính vì vậy nếu không thường xuyên chú ý dọn dẹp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình.
Hoa bỉ ngạn
Hoa bỉ ngạn là loài hoa có màu sắc tương đối rực rỡ. Nhiều người khá thích loại hoa này. Tuy nhiên, theo phong thủy, không nên trồng loại hoa này trong nhà vì đây là loại cây cuối cùng các linh hồn nhìn thấy khi đi qua cầu Nại Hà chuyển sinh sang một kiếp mới.
Do đó, hoa này trồng ở đâu sẽ mang nhiều âm khí đến đó, không tốt cho công việc và sự may mắn của gia đình.
Cây môn kiểng
Theo Báo Thể thao & Văn hóa, loại cây này có cái tên khá đặc biệt. Cây môn kiểng thường được dùng nhiều trong trưng bày vì lá của chúng có màu đỏ rực vô cùng nổi bật.
Tuy sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nhưng môn kiểng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo để đặt trong không gian gia đình. Bên cạnh việc khó chăm, cây môn kiểng còn không tốt cho phong thủy.
Nó có thể là nguyên nhân khiến việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều trở ngại. Không những vậy, lá của cây còn có loại độc tố tên là Calcium Oxalate sẽ gây ngộ độc và bỏng rát nếu tiếp xúc.
Cây dạ lan hương
Cây dạ lan hương có vẻ đẹp bắt mắt và mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, bạn không nên đặt loại cây này trong nhà. Theo phong thủy, trồng dạ lan hương trong nhà có thể sẽ khiến vợ chồng lục đục, cãi vã thường xuyên, các thành viên trong gia đình không đùm bọc, yêu thương nhau.
Ngoài ra, dạ lan hương có đặc tính là nở vào ban đêm nên nó được cho là hiện thân của ma quỷ, làm mất cân bằng âm dương, mang đến nguồn năng lượng xấu cho gia chủ.
Cây có lá dài, nhọn
Theo phong thủy, một số cây cảnh có lá dài, nhọn đều mang âm khí, không thích hợp để trồng trong nhà. Nếu trồng, thì làm cho người trong nhà thường hay xảy ra cãi cọ, công việc làm ăn không thuận buồm xuôi gió, cuộc sống không gặp may.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
