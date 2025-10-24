Khi nào nên kích hoạt cung Quan Lộc để sự nghiệp phơi phới, thăng quan tiến chức
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách xác định và cách kích hoạt cung Quan Lộc ra sao cho chính xác để đón nhiều may mắn nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết những thông tin này qua bài viết dưới đây.
Cung Quan Lộc là gì trong phong thủy Bát trạch?
Cung Quan Lộc (hay còn gọi là cung Sự Nghiệp) là một trong 9 cung trong phong thủy, có ý nghĩa quan trọng trên con đường công danh của mỗi người.
Trong đó, "Quan" chỉ công danh, chức vụ; "Lộc" chỉ tiền bạc, may mắn. Cung Quan Lộc trong Bát quái là dấu hiệu liên quan đến những thành tựu trong cuộc sống của chúng ta. Nó bao gồm sự nghiệp và đường đời. Trong đó: Công danh, sự nghiệp nói chung. Nghề nghiệp (loại nghề, các nghề liên tiếp trong đời), khả năng nghề nghiệp (năng khiếu). Khoa bảng, quyền lực, ảnh hưởng từ sự nghiệp.
Triển vọng nghề nghiệp (yêu thích hoặc thất bại). Người trợ giúp nghề nghiệp. Tính cách mong muốn nghề nghiệp của mỗi người. Sự thăng trầm, sự nghiệp kém may mắn. Tiền của, quan chức.
Theo phong thủy, đây được coi là cung khởi đầu cho số mạng và là cung thể hiện rõ nét nhất con đường công danh sự nghiệp của mỗi người. Do đó, nếu biết bố trí cung Quan Lộc hợp lý sẽ mang đến nhiều điều thuận lợi, may mắn cho công việc, giúp cho gia chủ có thể thăng quan tiến chức, công thành danh toại và ngược lại.
Đặc điểm của cung Quan Lộc
Theo phong thủy Bát trạch và nguồn tài liệu trong sách cổ, cung Quan Lộc có các đặc điểm chính như sau: Nằm ở vị trí cung Khảm, hướng Bắc. Theo ngũ hành, cung Quan Lộc này thuộc hành Thủy. Màu tượng trưng là: trắng, xanh, đen...
Trong thiên nhiên, cung này tượng trưng cho nước. Trong gia đình, cung Quan Lộc ứng với người con trai giữa.
Khi nào nên kích hoạt cung Quan Lộc?
Cung Quan Lộc được kích hoạt trong trường hợp bạn đang muốn công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, hay đang có ý định khởi nghiệp, muốn mở mang công việc...
Có thể kể ra những lợi ích chính khi tiến hành kích hoạt cung Quan Lộc như: Thúc đẩy sự nghiệp của mình có thêm những chuyển biến tích cực. Muốn đổi mới nghề nghiệp hiện tại sang lĩnh vực mới tốt hơn.
Củng cố địa vị trong sự nghiệp cho vững chắc hoặc thăng tiến cao hơn (nhất là khi có sự cạnh tranh trong công ty). Mở mang, khuếch trương công việc làm ăn của mình sang nhiều lĩnh vực khác.
Bị chèn ép trong công việc; công việc bị trì trệ, yếu kém không thể phát triển. Muốn việc làm, nghề nghiệp của mình có sự đổi mới.
Khi việc làm bấp bênh không ổn định, nay có mai thất nghiệp. Những trường hợp này nên xem lại cung Sự Nghiệp ở hướng Bắc trong nhà.
Nếu trong nhà có nhiều người đi làm, nhưng chỉ một người gặp nhiều trúc trắc, thì xem lại hướng Bắc trong phòng ngủ người đó hoặc cung ảnh hưởng tương ứng với tuổi tác – địa vị của người đó trong nhà (như người đó là con trai út, thì ngoài việc xem hướng Bắc của phòng ngủ người đó, nên xem lại cung Cấn hướng Đông Bắc của nhà, vì Cấn vi Thiếu Nam).
Phong thủy cho biết, khi rơi vào những trường hợp trên là hành Thủy của cung Quan Lộc trong nhà đang bị yếu, chúng ta tác động đến cung này có nghĩa là giúp hành Thủy mạnh lên, khi đó vấn đề trục trặc sẽ tự yên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
