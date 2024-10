Tây Ninh: Phá đường dây cờ bạc với số tiền giao dịch hơn 50 tỉ đồng

31 phút trước

GĐXH - Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương do liên quan đến vụ án "Giết người" và "Cố ý gây thương tích', Phạm Minh Tân tiếp tục gây án bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, mới đây khi Tân vừa về đến tỉnh An Giang thì bị công an bắt giữ.