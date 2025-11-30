Top 5 loại rau cải phòng chống ung thư, tim mạch
Rau cải chứa nguồn vitamin và khoáng chất quý giá cho cơ thể. Bổ sung thường xuyên các loại rau này trong chế độ ăn, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Trưởng Đơn vị điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, rau cải là nhóm thực phẩm giàu vitamin , khoáng chất và chất chống oxy hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng. Rau cải chứa hàm lượng cao các hợp chất chống ung thư, khi được tiêu hóa sẽ tạo ra các chất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa mỡ máu, cao huyết áp.
Dưới đây là 5 loại rau cải được bác sĩ Vũ đánh giá tốt nhất và nên có trong thực đơn hằng ngày để bảo vệ sức khỏe toàn diện.
1. Cải bó xôi
Cải bó xôi được xem là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng bậc nhất, chứa hơn 35 loại vitamin và khoáng chất như vitamin A, K, folate, lutein, kali và chất xơ. Rau chứa hơn 10 hợp chất flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa do gốc tự do gây ra.
Một khảo sát trên hơn 15.000 nam giới trong 12 năm cho thấy, những người ăn rau xanh mỗi ngày giảm tới 25% nguy cơ mắc bệnh tim. Cải bó xôi đặc biệt được khuyến khích nhờ tác dụng duy trì sức khỏe tim mạch.
2. Cải bruxen (cải Brussels)
Cải bruxen - “phiên bản thu nhỏ” của cải bắp - giàu vitamin C, K, B, folate, kali và chất xơ. Loại rau này còn chứa vitamin A, E, canxi và đồng - những dưỡng chất quan trọng giúp chống oxy hóa và tăng cường sức đề kháng.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rau họ cải như cải Brussels, cải bắp, súp lơ, bông cải xanh… có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, vú, ruột kết và ung thư buồng trứng.
3. Bông cải xanh (súp lơ xanh)
Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào beta-caroten, vitamin A, B9, C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như sulphoraphane, indole, glutathion, quercétin… Một bát bông cải xanh luộc mang đến lượng vitamin A, C, K, folate, chất xơ, kali và phốt pho đáng kể. Rau còn chứa sắt, kẽm, vitamin E và hơn 20 dưỡng chất thiết yếu khác.
Nhờ thành phần phong phú, bông cải xanh củng cố hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, giảm nguy cơ bệnh tim, cảm cúm, viêm phế quản, bệnh Parkinson và làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng chất xơ cao giúp lọc gan, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư tá tràng.
4. Cải xanh
Cải xanh chứa nhiều vitamin K, diệp lục tố và các vitamin A, B, C, D, caroten, albumin và acid nicotinic. Đây là một trong những loại rau được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng thường xuyên để tăng cường sức khỏe và phòng bệnh.
Cải xanh dễ chế biến, có thể kết hợp với thịt bò, thịt lợn, tôm, cua, mực… làm canh, lẩu, xào hoặc các món cuốn. Hương vị đặc trưng giúp món ăn hấp dẫn mà vẫn giàu dưỡng chất.
5. Cải thìa
Cải thìa nổi bật với hàm lượng vitamin A, B, C cao, trong đó vitamin C thuộc hàng cao nhất trong các loại rau. Loại rau này giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh ngoài da.
Ngoài phần lá, hạt cải thìa cũng có tác dụng kích thích tiêu hóa và nhuận tràng. Rau dễ chế biến thành nhiều món như xào, luộc, nấu canh… phù hợp sử dụng hằng ngày.
Liên tiếp 3 người đàn ông phát hiện phình mạch máu não: Dấu hiệu nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Đặc điểm chung của 3 bệnh nhân nam bị vỡ túi phình mạch máu não đều trong độ tuổi 40 – 50 tuổi, đau đầu đột ngột, đau dữ dội "như búa bổ".
3 thực phẩm chứa chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn mỡ máuSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Không phải chất béo nào cũng gây hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Bài viết gợi ý những lựa chọn lành mạnh dễ bổ sung hằng ngày.
3 thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường vào máu: Dễ tìm, tốt cho người muốn kiểm soát đường huyếtSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Chất xơ là “chìa khóa” giúp làm chậm hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe chuyển hóa. Bài viết dưới đây gợi ý những nhóm thực phẩm giàu chất xơ quen thuộc, dễ bổ sung hàng ngày, phù hợp cho người muốn ăn uống lành mạnh và kiểm soát đường huyết hiệu quả.
Nhiều loại quả ăn hằng ngày không khiến bạn tăng cânSống khỏe - 5 giờ trước
Dưa chuột, củ đậu, bưởi là lựa chọn phổ biến của người giảm cân. Ngoài ra, còn có nhiều loại trái cây khác như bơ, táo, lê… dù có vị ngọt hoặc chứa chất béo nhưng bạn có thể ăn hằng ngày mà không lo tăng cân.
Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đườngSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu gần đây cho thấy, thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Khô mũi, chảy máu mũi trong ngày hanh khô: Cách chăm sóc và ngăn ngừa hiệu quảSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Khô mũi, chảy máu mũi trong những ngày lạnh, hanh khô nếu không chăm sóc đúng cách, không chỉ gây khó chịu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng mũi.
Người phụ nữ 48 tuổi cấp cứu trong đêm sau khi uống thuốc 'ngừa đột quỵ': Bác sĩ chỉ rõ sai lầm nguy hiểmSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Tin tưởng vào lời giới thiệu là thuốc ngừa đột quỵ, bà K. đã mua về uống khiến bệnh thêm phức tạp hơn.
Điều gì xảy ra với đường huyết của bạn khi ăn chuối?Sống khỏe - 23 giờ trước
Mặc dù chuối làm tăng đường huyết, bạn vẫn có thể đưa chuối vào chế độ ăn mà không gây tăng đột biến lớn nếu chú ý đến độ chín, khẩu phần và cách kết hợp với các thực phẩm khác.
Người phụ nữ 59 tuổi bất ngờ phát hiện u màng não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi phát hiện u màng não, cô H. có biểu hiện mất ngủ triền miên và đau đầu âm ỉ... nhưng không đi khám.
Người phụ nữ 45 tuổi phát hiện bị ung thư da từ một dấu hiệu trên mí mắt, rất dễ bị bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Hương phát hiện ung thư da từ nốt đen nhỏ dưới mắt. Nốt đen này xuất hiện cách đây 2 năm, không đau đớn hay chảy dịch, nhưng 3 tháng nay, nốt này loét nhiều ngày không lành.
Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đườngSống khỏe
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.