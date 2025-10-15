Techcombank: Vay nhanh, lãi nhẹ, giải ngân đến 100 triệu nhanh chóng

Theo đó, khách hàng chỉ cần truy cập Techcombank Mobile, tìm Vay trả góp không thế chấp, thiết lập số tiền và kỳ hạn mong muốn, xem trước ước tính nghĩa vụ trả góp theo tháng rồi xác nhận điều khoản. Hệ thống thẩm định tự động dựa trên dữ liệu giao dịch và lịch sử tín dụng giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý; sau khi hồ sơ được duyệt, tiền có thể về tài khoản chỉ trong khoảng vài phút. Cách tiếp cận cá nhân hoá này giúp khách hàng chủ động từng bước, không phải chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cồng kềnh như kênh truyền thống, đồng thời theo dõi tình trạng hồ sơ theo thời gian thực ngay trên điện thoại.

Khoản vay nhanh áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 1.2%/tháng (*) và được tính trên dư nợ giảm dần. Cơ chế này khiến phần lãi phải trả giảm dần theo tốc độ trả gốc, giúp tổng chi phí vay bám sát thực tế sử dụng vốn thay vì "đứng yên" như khi tính trên dư nợ ban đầu. Ngay trên Techcombank Mobile, khách hàng có thể kiểm tra lịch trả nợ, phần gốc – lãi của từng kỳ và ngày đến hạn; các nhắc lịch tự động giúp duy trì kỷ luật thanh toán, hạn chế chi phí phát sinh do quên hạn và giữ hồ sơ tín dụng tích cực cho các nhu cầu vay sau này.

Vay nhanh lãi nhẹ với Techcombank.

Hạn mức vay tối đa 100,000,000 VND cùng kỳ hạn trả góp linh hoạt từ 20 đến 36 tháng cho phép khách hàng tự thiết kế phương án phù hợp với dòng tiền cá nhân. Kỳ hạn dài giúp hạ áp lực chi trả mỗi kỳ, còn kỳ hạn ngắn tối ưu tổng chi phí lãi. Trước khi xác nhận, số tiền phải trả hàng tháng được ước tính sẵn trên Techcombank Mobile, tạo điều kiện để người vay cân đối kế hoạch chi tiêu mà không "quá tay" so với khả năng. Thực tế sử dụng cho thấy khi nghĩa vụ trả góp được "nhìn thấy" rõ ràng ngay từ đầu, kỷ luật tài chính cũng được củng cố bền vững hơn.

Trải nghiệm sau giải ngân cũng được số hóa đồng bộ. Từ việc theo dõi lịch trả nợ, chủ động tất toán trước hạn theo quy định, tới quản lý dòng tiền ra – vào tài khoản, mọi thao tác đều được gói gọn trên Techcombank Mobile. Với những khách hàng nhận lương, chi tiêu và thanh toán hóa đơn trên cùng hệ sinh thái, bức tranh dòng tiền càng rõ ràng; chính sự liền mạch này giúp quyết định vay – trả trở nên mạch lạc và ít rủi ro hơn.

Chị Minh Phương, 31 tuổi ở TP.HCM, chia sẻ rằng khoản vay tín chấp online trên ngân hàng số đã giúp gia đình kịp thời thanh toán học phí đầu năm cho con mà không phải vay nóng. Theo chị, điểm thuận tiện nhất là thời gian giải ngân nhanh sau phê duyệt và việc "nhìn thấy" rõ số gốc – lãi của từng kỳ ngay trong ngân hàng số: "Mỗi tháng, ngân hàng tự động nhắc lịch và hiển thị con số cụ thể, mình căn đúng thu nhập để trả, không bị bất ngờ chi phí."

Với mô hình vận hành số hóa, giải pháp Vay tiêu dùng tín chấp trả góp trên Techcombank Mobile hướng tới hai mục tiêu song hành: mang đến nguồn vốn kịp thời cho các nhu cầu thiết thực và giúp người dùng duy trì kỷ luật tài chính dài hạn. Khi đời sống luôn có những khoản chi bất chợt, việc có sẵn một kênh vay chính thống, lãi nhẹ, giải ngân nhanh và quản lý trọn vẹn trên điện thoại sẽ là nền tảng để khách hàng an tâm hơn khi lập kế hoạch chi tiêu.

(*) Thông tin lãi suất trong bài được cập nhật đến ngày 3/10/2025 và có thể điều chỉnh theo từng thời điểm theo chính sách của ngân hàng. Khách hàng có thể kiểm tra mức lãi hiện hành, điều khoản áp dụng trên Techcombank Mobile.

Doanh nghiệp tự giới thiệu