Tên sát nhân máu lạnh và hành trình trốn chạy hơn 10 năm (Phần cuối): Phát súng trong đêm

Sau lần bắt “hớ” một người đàn ông có ngoại hình giống hệt Vũ Văn Thắng ở Hải Dương, thông tin về tên tội phạm này trở nên mờ nhạt hơn.

Theo trinh sát nắm được, gây án xong, Thắng cùng người tình có tên Lan Anh đã rời khỏi Quảng Ninh. Lan Anh cũng là người cùng Thắng đem thi thể anh T đi phi tang ở Hoàng Bồ.

Các tổ trinh sát được tung đi khắp nơi với mong muốn có thể lần ra được tung tích của Thắng. Cuối cùng, một tia sáng đã hé mở. Công an nắm được Thắng đang lần trốn tại Hải Phòng.

Khi tổ công tác đến nơi, Thắng và người tình vừa rời khỏi một nhà nghỉ. Tiếp cận nơi Thắng “tá túc”, công an được chủ cơ sở cho biết trước đó có cặp nam nữ giống miêu tả của công an đến thuê phòng. Họ để lại chứng minh nhân dân, tuy nhiên tên và ảnh là giả.

Khoảng hơn 2h sáng, tổ công tác của Công an Quảng Ninh và Hải Phòng đang trao đổi thông tin với chủ nhà nghỉ thì Thắng cùng người tình đột ngột quay về. Đứng từ bên ngoài, Thắng phát hiện có công an nên rút súng bắn liên tục vào bên trong nhà nghỉ. Sự việc diễn ra qua bất ngờ khiến lực lượng công an không kịp trở tay. Bằng sự hung hẵn của mình, Thắng và người tình đã trốn thoát.

Sau vụ nổ súng, Thắng đã “lặn” một hơi dài, không để lại bất cứ manh mối nào. Nhiều năm trôi qua, những thông tin về Thắng dần mờ nhạt đi, vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt. Có dấu vết cho thấy Thắng đã trốn sang Trung Quốc. Công an Quảng Ninh cũng trao đổi với phía bạn, tuy nhiên không có kết quả.

Thắng phải lĩnh án tử hình (Ảnh tư liệu)

Bất ngờ, một ngày người tình của Thắng đến cơ quan công an đầu thú. Lan Anh khai, sau khi gây án, cô ta cùng Thắng trốn vào TP Hồ Chí Minh rồi tìm đường quay lại và vượt biên sang Trung Quốc. Cuộc sống chui lủi ở nước bạn khiến Lan Anh mệt mỏi, cộng thêm cơn “đói thuốc” đã thúc đẩy chị ta bỏ trốn khỏi gã người tình “máu lạnh”. Một lần, lợi dụng Thắng đi vắng, Lan Anh mò ra đường lớn bắt xe và tìm về Việt Nam đầu thú.

Lời khai của Lan Anh đã hé lộ toàn bộ hành trình tội ác mà Thắng đã gây ra. Theo đó, ngày 27/3/2012, khi đang nằm trên tầng nhà Thắng thì Lan Anh nghe có tiếng cãi nhau của Thắng và anh T., Lan Anh chạy xuống để can ngăn nhưng không được.

Thắng đã dùng dao, kiếm chém nhiều lần khiến anh T tử vong tại chỗ. Sau khi giết anh T, Thắng có kể với anh trai mình. Do thi thể anh T bốc mùi, Thắng và Lan Anh bàn nhau đem phi tang. Hai người dùng xe máy chở xác nạn nhân được bọc kín về khu vực bãi rác ở Hoành Bồ rồi đốt.

Căn cứ vào lời khai của Lan Anh và anh trai đối tượng Thắng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Che giấu tội phạm” với hai người này. Về sau, Lan Anh và anh trai Thắng đều bị kết án tù. Dù những người liên quan đã bị bắt giữ, xử lý nhưng hành tung của Thắng vẫn “bặt vô âm tín”.

Thời gian sau đó, phía Công an Trung Quốc bắt được một người Việt Nam phạm tội cướp tài sản. Người này khai tên họ giả. Khi Công an nước bạn gửi ảnh và dấu vân tay cho Công an Quảng Ninh, các anh đã xác định kẻ này là Vũ Văn Thắng. Một loạt các cuộc làm việc diễn ra nhằm dẫn độ Thắng về Việt Nam.

Cuối cùng, sau thời gian thụ án tù ở Trung Quốc, năm 2023 Thắng được trả tự do trước thời hạn. Phía bạn thống nhất sẽ trao trả đối tượng ở cửa khẩu Hữu Nghị.

Khi bước qua biên giới, Thắng không thể ngờ được hắn đã được Công an tỉnh Quảng Ninh chờ sẵn.

Tại cơ quan điều tra, Thắng lộ rõ là tên tội phạm sảo quyệt. Hắn không nhận bất cứ hành vi nào mà công an đưa ra, cũng không ký vào bất cứ giấy tờ gì. Sự ngoan cố của Thắng không nằm ngoài dự đoán của các điều tra viên.

Dù tên sát nhấn rất cứng đầu, nhưng với những chứng cứ, tài liệu khoa học chắc chắn, Công an tỉnh Quảng Ninh đủ cơ sở kết luận Thắng đã sát hại anh T vào ngày 27/3/2012.

Cuối tháng 12/2023, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Vũ Văn Thắng mức án tử hình về tội “Giết người”, kết thúc hành trình chạy trốn dài hơn 10 năm của kẻ thủ ác này.

Đối tượng phê ma túy tấn công CBCS đang làm nhiệm vụ