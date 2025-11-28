Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 chính thức vận hành phòng can thiệp tim mạch theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch, Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức đưa vào vận hành phòng can thiệp tim mạch hiện đại, được đầu tư hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng trang thiết bị hỗ trợ đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trang thiết bị hiện đại, nâng cao độ chính xác trong can thiệp

Hệ thống DSA mới cho phép ghi hình mạch máu với độ phân giải cao, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ ràng các tổn thương và thực hiện các thủ thuật can thiệp mạch vành, mạch não, mạch thận hay mạch ngoại vi một cách chính xác hơn. Đi kèm là hệ thống theo dõi sinh tồn, thiết bị hồi sức và các phương tiện hỗ trợ tối tân, giúp xử trí hiệu quả cả những trường hợp tim mạch phức tạp và cấp cứu.

Phòng can thiệp được thiết kế theo mô hình vô khuẩn một chiều, bảo đảm môi trường thủ thuật an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn. Quy trình vận hành khép kín cũng góp phần rút ngắn thời gian thực hiện kỹ thuật và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.

Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 vừa chính thức đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch được trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng toàn bộ thiết bị hỗ trợ đạt chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại lễ đưa vào sử dụng, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền – Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện phòng can thiệp tim mạch là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa bệnh viện: "Chúng tôi hướng tới hệ thống tim mạch có khả năng triển khai kỹ thuật tương đương với các trung tâm lớn trong nước và tiệm cận chuẩn quốc tế. Sự đầu tư này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh thông qua chẩn đoán nhanh hơn, điều trị an toàn hơn và kết quả lâm sàng tốt hơn".

Ở góc độ chuyên môn, Thượng tá, TS.BS Dương Hồng Niên – Trưởng khoa Tim mạch nhận định hệ thống DSA mới mở ra nhiều cơ hội phát triển kỹ năng can thiệp chuyên sâu: "Nhờ thiết bị hiện đại, chúng tôi có thể triển khai hiệu quả các kỹ thuật như đặt stent, can thiệp mạch vành cấp cứu, xử trí tổn thương mạch não hay mạch thận. Đây là nền tảng quan trọng để khoa tiếp tục nâng cao năng lực điều trị và đào tạo trong thời gian tới".

Tiệm cận mô hình tim mạch hiện đại trên thế giới

Nhiều trung tâm tim mạch lớn tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thay đổi mạnh mẽ sang mô hình điều trị ưu tiên kỹ thuật ít xâm lấn, sử dụng hệ thống DSA độ phân giải cao và quy trình can thiệp nhanh – sạch – chính xác. Nhờ đó, người bệnh được rút ngắn thời gian nằm viện từ 40–60%, tỷ lệ biến chứng giảm rõ rệt và quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn.

Việc Bệnh viện 19-8 đầu tư phòng can thiệp theo chuẩn quốc tế thể hiện quyết tâm bắt kịp xu hướng này, đồng thời đóng góp vào mạng lưới các cơ sở có khả năng can thiệp tim mạch chất lượng cao trong cả nước.

Sự ra đời của phòng can thiệp tim mạch hiện đại không chỉ mở rộng khả năng chuyên môn của Khoa Tim mạch mà còn củng cố định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện 19-8: xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.

