Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 chính thức vận hành phòng can thiệp tim mạch theo tiêu chuẩn quốc tế
GĐXH - Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 vừa chính thức đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch.
Trong nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch, Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức đưa vào vận hành phòng can thiệp tim mạch hiện đại, được đầu tư hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng trang thiết bị hỗ trợ đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trang thiết bị hiện đại, nâng cao độ chính xác trong can thiệp
Hệ thống DSA mới cho phép ghi hình mạch máu với độ phân giải cao, hỗ trợ bác sĩ quan sát rõ ràng các tổn thương và thực hiện các thủ thuật can thiệp mạch vành, mạch não, mạch thận hay mạch ngoại vi một cách chính xác hơn. Đi kèm là hệ thống theo dõi sinh tồn, thiết bị hồi sức và các phương tiện hỗ trợ tối tân, giúp xử trí hiệu quả cả những trường hợp tim mạch phức tạp và cấp cứu.
Phòng can thiệp được thiết kế theo mô hình vô khuẩn một chiều, bảo đảm môi trường thủ thuật an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn. Quy trình vận hành khép kín cũng góp phần rút ngắn thời gian thực hiện kỹ thuật và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn.
Khoa Tim mạch Bệnh viện 19-8 vừa chính thức đưa vào hoạt động phòng can thiệp tim mạch được trang bị hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới cùng toàn bộ thiết bị hỗ trợ đạt chuẩn quốc tế.
Phát biểu tại lễ đưa vào sử dụng, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền – Giám đốc Bệnh viện 19-8 nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện phòng can thiệp tim mạch là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa bệnh viện: "Chúng tôi hướng tới hệ thống tim mạch có khả năng triển khai kỹ thuật tương đương với các trung tâm lớn trong nước và tiệm cận chuẩn quốc tế. Sự đầu tư này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh thông qua chẩn đoán nhanh hơn, điều trị an toàn hơn và kết quả lâm sàng tốt hơn".
Ở góc độ chuyên môn, Thượng tá, TS.BS Dương Hồng Niên – Trưởng khoa Tim mạch nhận định hệ thống DSA mới mở ra nhiều cơ hội phát triển kỹ năng can thiệp chuyên sâu: "Nhờ thiết bị hiện đại, chúng tôi có thể triển khai hiệu quả các kỹ thuật như đặt stent, can thiệp mạch vành cấp cứu, xử trí tổn thương mạch não hay mạch thận. Đây là nền tảng quan trọng để khoa tiếp tục nâng cao năng lực điều trị và đào tạo trong thời gian tới".
Tiệm cận mô hình tim mạch hiện đại trên thế giới
Nhiều trung tâm tim mạch lớn tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thay đổi mạnh mẽ sang mô hình điều trị ưu tiên kỹ thuật ít xâm lấn, sử dụng hệ thống DSA độ phân giải cao và quy trình can thiệp nhanh – sạch – chính xác. Nhờ đó, người bệnh được rút ngắn thời gian nằm viện từ 40–60%, tỷ lệ biến chứng giảm rõ rệt và quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn.
Việc Bệnh viện 19-8 đầu tư phòng can thiệp theo chuẩn quốc tế thể hiện quyết tâm bắt kịp xu hướng này, đồng thời đóng góp vào mạng lưới các cơ sở có khả năng can thiệp tim mạch chất lượng cao trong cả nước.
Sự ra đời của phòng can thiệp tim mạch hiện đại không chỉ mở rộng khả năng chuyên môn của Khoa Tim mạch mà còn củng cố định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện 19-8: xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.
GĐXH - Đậu nành được xem là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, giúp cơ thể dễ hấp thu và hỗ trợ cân đối dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày. Việc bổ sung đậu nành và các thực phẩm giàu protein thực vật không chỉ tăng đề kháng mà còn góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim mạch và sức khỏe lâu dài.
GĐXH - Trong bối cảnh dịch cúm A có xu hướng gia tăng, việc chủ động tăng cường đề kháng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là 6 thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất, giúp hỗ trợ miễn dịch và nâng cao khả năng phòng ngừa bệnh trong mùa cúm.
Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.
GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể “phá sản”. Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.
