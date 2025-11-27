6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng, bảo vệ cơ thể trước dịch cúm A đang bùng phát
GĐXH - Trong bối cảnh dịch cúm A có xu hướng gia tăng, việc chủ động tăng cường đề kháng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là 6 thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất, giúp hỗ trợ miễn dịch và nâng cao khả năng phòng ngừa bệnh trong mùa cúm.
Vì sao cần tăng đề kháng trong mùa cúm A?
Trong bối cảnh cúm A gia tăng theo mùa và khả năng lây lan mạnh, việc chủ động tăng cường hệ miễn dịch trở thành ưu tiên quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy lựa chọn dinh dưỡng phù hợp có thể giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục khi nhiễm virus.
Một chế độ ăn khoa học, giàu dưỡng chất thiết yếu và các hợp chất chống viêm tự nhiên có thể hỗ trợ đáng kể cho hoạt động của tế bào miễn dịch. Những nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nếu được kết hợp hợp lý, sẽ giúp củng cố hàng rào bảo vệ đường hô hấp, cải thiện khả năng chống lại tác nhân gây bệnh và duy trì sức khoẻ ổn định trong mùa dịch.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh dinh dưỡng chỉ là một phần của chiến lược phòng cúm A, cần được đi kèm với việc tiêm vaccine, giữ vệ sinh cá nhân và duy trì lối sống lành mạnh. Khi kết hợp đầy đủ những yếu tố này, cơ thể sẽ có nền miễn dịch vững chắc hơn, giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và chủ động ứng phó trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Từ 50 - 65 tuổi còn làm tốt 6 điều này chứng tỏ cơ thể bạn vẫn sung mãn, dẻo daiSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Tuổi tác vốn là điều không ai có thể ngăn lại, nhưng "già đi" chưa bao giờ đồng nghĩa với cơ thể yếu đuối hay mệt mỏi.
Người phụ nữ 40 tuổi ăn đậu phụ mỗi ngày, sau 2 năm đi khám bác sĩ nhìn kết quả đứng hìnhSống khỏe - 8 giờ trước
Ăn đậu phụ mỗi ngày, cơ thể người phụ nữ có những thay đổi này.
Nghẹt mũi nặng, khó thở không hẳn là cảm lạnh - có thể bạn đã bị viêm xoang! 3 thói quen khiến bệnh dễ "ghé thăm"Sống khỏe - 8 giờ trước
Tưởng cảm lạnh, uống thuốc mãi không khỏi. Rất có thể thủ phạm không phải cảm cúm, mà là viêm xoang.
Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốtY tế - 17 giờ trước
Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.
Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịpSống khỏe - 17 giờ trước
Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.
Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đườngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên taiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, BY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịtSống khỏe - 1 ngày trước
Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.