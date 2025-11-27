Mới nhất
6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng, bảo vệ cơ thể trước dịch cúm A đang bùng phát

Thứ năm, 21:24 27/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Trong bối cảnh dịch cúm A có xu hướng gia tăng, việc chủ động tăng cường đề kháng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là 6 thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất, giúp hỗ trợ miễn dịch và nâng cao khả năng phòng ngừa bệnh trong mùa cúm.

Vì sao cần tăng đề kháng trong mùa cúm A?

Trong bối cảnh cúm A gia tăng theo mùa và khả năng lây lan mạnh, việc chủ động tăng cường hệ miễn dịch trở thành ưu tiên quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy lựa chọn dinh dưỡng phù hợp có thể giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục khi nhiễm virus.

Một chế độ ăn khoa học, giàu dưỡng chất thiết yếu và các hợp chất chống viêm tự nhiên có thể hỗ trợ đáng kể cho hoạt động của tế bào miễn dịch. Những nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nếu được kết hợp hợp lý, sẽ giúp củng cố hàng rào bảo vệ đường hô hấp, cải thiện khả năng chống lại tác nhân gây bệnh và duy trì sức khoẻ ổn định trong mùa dịch.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh dinh dưỡng chỉ là một phần của chiến lược phòng cúm A, cần được đi kèm với việc tiêm vaccine, giữ vệ sinh cá nhân và duy trì lối sống lành mạnh. Khi kết hợp đầy đủ những yếu tố này, cơ thể sẽ có nền miễn dịch vững chắc hơn, giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và chủ động ứng phó trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

GĐXH - Mùa đông nắng yếu khiến cơ thể dễ thiếu vitamin D, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và xương yếu hơn bạn tưởng. May mắn là bạn hoàn toàn có thể bù đắp lượng vitamin D cần thiết qua những thực phẩm quen thuộc, đơn giản và cực kỳ dễ chế biến. Dưới đây là 4 nguồn vitamin D tự nhiên được chuyên gia khuyến nghị để giúp bạn giữ sức khỏe ổn định và đứng vững trước mùa lạnh.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể "lên đề kháng, tự tin "né" cúm A mùa lạnh8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

GĐXH - Bạn thấy người dễ mệt, hay ốm vặt mỗi khi thời tiết đổi mùa? Có thể cơ thể đang “khát kẽm” mà bạn không biết đấy. Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt cần thiết để phòng cúm A đang vào mùa cao điểm. Dưới đây là 8 thực phẩm giàu kẽm rất dễ tìm, dễ ăn và giúp cơ thể tăng đề kháng từ bên trong — xem ngay để bổ sung kịp thời trước khi bệnh gõ cửa.

