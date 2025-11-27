6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng, bảo vệ cơ thể trước dịch cúm A đang bùng phát

Vì sao cần tăng đề kháng trong mùa cúm A?

Trong bối cảnh cúm A gia tăng theo mùa và khả năng lây lan mạnh, việc chủ động tăng cường hệ miễn dịch trở thành ưu tiên quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy lựa chọn dinh dưỡng phù hợp có thể giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục khi nhiễm virus.

Một chế độ ăn khoa học, giàu dưỡng chất thiết yếu và các hợp chất chống viêm tự nhiên có thể hỗ trợ đáng kể cho hoạt động của tế bào miễn dịch. Những nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, nếu được kết hợp hợp lý, sẽ giúp củng cố hàng rào bảo vệ đường hô hấp, cải thiện khả năng chống lại tác nhân gây bệnh và duy trì sức khoẻ ổn định trong mùa dịch.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh dinh dưỡng chỉ là một phần của chiến lược phòng cúm A, cần được đi kèm với việc tiêm vaccine, giữ vệ sinh cá nhân và duy trì lối sống lành mạnh. Khi kết hợp đầy đủ những yếu tố này, cơ thể sẽ có nền miễn dịch vững chắc hơn, giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và chủ động ứng phó trước diễn biến khó lường của dịch bệnh.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

