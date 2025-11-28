Đậu nành là nguồn đạm thực vật 'vàng' giúp cân đối bữa ăn và tăng sức khỏe mỗi ngày

Vì sao đậu nành được xem là "chuẩn" đạm thực vật cho cơ thể?

Đậu nành từ lâu đã được công nhận là một trong những nguồn đạm thực vật hoàn chỉnh nhất, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần cho quá trình phục hồi và tăng cường sức khỏe. Nhờ hàm lượng protein cao, chất béo lành mạnh và nhiều hoạt chất có lợi, đậu nành giúp cơ thể hấp thu đạm hiệu quả mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa như một số nguồn đạm động vật.

Theo Tiến sĩ Mark Messina - Giám đốc Nghiên cứu Dinh dưỡng Đậu nành, Viện Dinh dưỡng Đậu nành toàn cầu, Mỹ, đậu nành chứa hàm lượng đạm cao hơn các loại đậu khác và đáp ứng đủ nhu cầu đạm của cơ thể. Nhiều lợi ích rõ rệt của đạm đậu nành được ghi nhận như giảm cholesterol máu, tăng sức mạnh cơ bắp, giúp phục hồi sau tập luyện, chống teo cơ, ngăn ngừa ung thư... Trong công bố về sức khỏe năm 1999, Cục Quản Lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khẳng định, dùng 25 gram đạm đậu nành mỗi ngày như một phần của chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo đó, lượng dùng khuyến nghị các thực phẩm từ loại đậu này cho người lớn là 2 phần ăn hàng ngày (15-25 gram đạm) và trẻ em là 2 phần (7-15 gram đạm).

Việc đưa đậu nành vào bữa ăn mỗi ngày từ sữa, đậu phụ, tào phớ đến các sản phẩm làm từ hạt đậu nành không chỉ giúp cân đối đạm thực vật mà còn góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chất lượng bữa ăn. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung đậu nành như một phần quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh cho người Việt.

Theo Sức khoẻ & Đời sống

