Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều tra

Thứ sáu, 07:13 31/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên "phanh phui" vi phạm của Công ty TNHH Ngọc LinhLực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

GĐXH - Những tuyến đường mới mở xuyên qua rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại. Kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm cho thấy, việc san ủi do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định.

Liên quan đến hoạt động san ủi, mở đường và xây dựng của Công ty TNHH Ngọc Linh tại thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, ngày 29/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh và UBND xã Bằng Thành về việc quản lý, thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo văn bản, sau khi xem xét Báo cáo số 322/BC-SNNMT ngày 29/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về vụ việc nêu trên và Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND xã Bằng Thành về việc kiểm tra khu vực rừng bị san ủi tại thôn Phja Đăm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có ý kiến chỉ đạo:

UBND xã Bằng Thành phải quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn của Công ty TNHH Ngọc Linh trên địa bàn; đồng thời kịp thời ngăn chặn hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, không để tái diễn vi phạm.

"Giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Linh trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định" - văn bản nhấn mạnh.

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm - Ảnh 1.

Khu vực đường đi vào Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn, xã Bằng Thành.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã đăng tải loạt bài phản ánh về các dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh tại xã Bằng Thành.

Ngày 24/10, phóng viên ghi nhận tại khu vực đồi Phja Làn, thôn Phja Đăm, con đường mòn dẫn vào khu sản xuất của người dân đã bị san ủi, mở rộng nền lên khoảng 3–4m, đất bị đổ tràn xuống ta luy âm, gây biến dạng địa hình.

Tại khu vực đồi Lủng Chè, công ty đã mở một tuyến đường dài gần 2km, đi từ Phja Đăm xuyên qua nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân đến thôn Pác Nặm. Ở khu vực chính của dự án, doanh nghiệp xây dựng hàng loạt nhà xưởng, kéo đường điện cao thế, tập kết nhiều ô tô, máy xúc, máy ủi và dựng một trạm biến áp trên đồi cao.

Theo biên bản kiểm tra ngày 23/10 của lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên tại khu vực rừng bị san ủi thuộc thôn Phja Đăm, Pác Nặm (xã Bằng Thành), đại diện công ty chỉ cung cấp được một số giấy tờ như: Quyết định số 2152/QĐ-BNNMT ngày 16/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN&PTNT) phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án; Quyết định số 4030/QĐ-BNNMT ngày 29/9/2025 của BNN&PTNT đính chính nội dung ĐTM của dự án; Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn (trước khi sáp nhập) chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư công trình khai thác, chế biến quặng chì - kẽm khu vực Phja Đăm - Khuổi Mạn; cùng một số văn bản, bản đồ liên quan khác.

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm - Ảnh 2.

Bên trong khu vực dự án có xây dựng nhà, hệ thống điện.

Ngoài các giấy tờ trên, đại diện công ty không cung cấp thêm hồ sơ nào khác cho tổ công tác.

Biên bản làm việc nêu rõ: "Hiện tại, Công ty TNHH Ngọc Linh chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích khác theo quy định".

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác sử dụng thiết bị định vị vệ tinh GPS Map 78 để xác định cụ thể các vị trí san ủi. Kết quả cho thấy tuyến đường bị san ủi có chiều rộng trung bình 7m, tổng chiều dài 2.912,43m, tổng diện tích san ủi 20.387,01m². Trong đó, nền đường cũ rộng khoảng 3m (diện tích 8.737,29m²), phần mở rộng thêm có chiều rộng trung bình 4m (diện tích 11.649,72m²).

Qua thực địa, số cây rừng bị thiệt hại phần lớn đã bị vùi lấp; tổ công tác chỉ ghi nhận còn 11 cây bị vùi một phần, phần còn lại đo được có khối lượng 2,915m³.

Đại diện Công ty TNHH Ngọc Linh thừa nhận đã san ủi trên nền đường cũ khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng.

Ngoài ra, khi kiểm tra các vị trí san ủi và xây dựng công trình phụ trợ, thực tế cho thấy tổng diện tích khu vực này là 33.215,5m², trong đó diện tích công trình phụ trợ chiếm 2.669,5m², diện tích san ủi 30.546m².

Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm - Ảnh 3.

Nhiều đoạn đường được san ủi đi qua giữ rừng cây.

Đối chiếu với bản đồ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ), vị trí san ủi và xây dựng các công trình phụ trợ thuộc quy hoạch rừng sản xuất, trạng thái đất nông nghiệp.

Theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Bắc Kạn (Quyết định ngày 26/10/2018), vị trí trên cũng thuộc rừng sản xuất, đất nông nghiệp và đất trống.

Trưởng thôn Phja Đăm cho biết với đoàn kiểm tra: "Khu vực san ủi và xây dựng công trình phụ trợ trước kia là đất trống, đất trồng ngô của người dân".

Ông Trần Văn Huấn, Giám đốc điều hành mỏ của Công ty TNHH Ngọc Linh, thừa nhận đơn vị đã thực hiện việc san ủi, xây dựng nhà và các công trình phụ trợ tại Phja Đăm, xã Bằng Thành khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng.

Ông Huấn cũng cho biết thêm, phần diện tích 30.546m² đã san ủi nhưng chưa xây dựng công trình phụ trợ hiện được công ty trồng ngô, khoảng 5 ngày trước thời điểm kiểm tra.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Video Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm, Thái Nguyên:


Nhật Tân
Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào rét nhất?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, gây mưa nhiều nơi. Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi rét dưới 17°C.

Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên

Xử phạt tài xế taxi công nghệ đón trả khách tại nơi có biển cấm ở Thái Nguyên

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc taxi đón trả khách tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công an

'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công an

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Xuân Tảo.

Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô

Phú Thọ: Khẩn trương xử lý sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi trụ T3 cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) bị hư hỏng, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ sự cố để có phương án xử lý kịp thời.

Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Đây là nguyên nhân khiến miền Trung mưa lớn kỷ lục, lũ trên sông Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, 4 hình thái thời tiết hội tụ đã gây mưa kỷ lục tại miền Trung. Mực nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đạt 5,62m, vượt mức đỉnh lịch sử 5,48m ghi nhận năm 1964.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thông tư có hiệu lực từ 9/12 tới.

Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Xã hội - 1 ngày trước

Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.

Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũ

Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũ

Xã hội - 1 ngày trước

Giữa lúc mưa lũ gây ngập khắp TP Huế, một sản phụ bất ngờ trở dạ giữa đường. Nhờ sự nhanh trí của người qua đường là giám đốc một doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời của điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô.

