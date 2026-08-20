Đường dây cá cược online 'nhiều tầng, nhiều nấc' giao dịch gần 560 tỷ đồng

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Ngày 20/8/2026, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện, triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến với quy mô lớn.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tổng giá trị giao dịch liên quan đến đường dây này lên tới gần 560 tỷ đồng.

Trước tính chất, quy mô và phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Đến tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành truy xét những đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các "trang banh", giao tài khoản cá cược cho các cấp dưới và người chơi.

Một số tang vật công an thu giữ - (ảnh CA TP Hồ Chí Minh)

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian. Trong đó, nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ cùng một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức để giao, nhận tài khoản và tiền cá cược. Việc liên lạc chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội.

Để mở rộng mạng lưới người chơi, các đối tượng phân chia tài khoản cá cược qua nhiều tầng, nhiều "nấc", qua đó gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho các cấp dưới để tiếp tục giao cho người chơi.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CA TP Hồ Chí Minh).

Ngoài việc đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng thông qua các ứng dụng nhắn tin, với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi trận.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Đối với những trường hợp còn lại, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và triệu tập các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược, dòng tiền giao dịch, vai trò của từng đối tượng và các đầu mối liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trực tiếp hay trên không gian mạng.

Người dân cũng không nên cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại hoặc các phương tiện điện tử để người khác sử dụng vào hoạt động phạm pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến hoặc các giao dịch tài chính nghi vấn, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định.