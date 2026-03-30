Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thứ hai, 13:11 30/03/2026 | Thời sự
Nhật Tân
GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Đêm 29/3, rạng sáng 30/3, trên địa bàn nhiều xã khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên xảy ra dông lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên, ông Triệu Anh Chư – Chủ tịch UBND xã Chợ Rã cho biết, trận dông lốc xảy ra trong đêm đã gây nhiều thiệt hại đáng kể trên địa bàn. Không chỉ nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng, diện tích cây trồng bị thiệt hại.

Trận dông lốc đêm 29 rạng sáng 30/3, nhiều hộ dân của xã Chợ Rã bị ảnh hưởng.

Thống kê ban đầu, toàn xã có 13 ngôi nhà tại 5 thôn bị tốc mái; 4,36 ha ngô bị đổ; tổng thiệt hại ước tính khoảng 135,1 triệu đồng. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể.

Tại xã Ba Bể, trận lốc kèm mưa lớn cũng khiến 35 hộ dân tại 10 thôn gồm Khau Qua, Nà Mơ, Cốc Tộc, Khau Ban, Đán Mẩy, Pác Nghè, Nặm Dài, Bản Nản, Nà Hàn… bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa và tài sản.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND xã cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Ba Bể cũng bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Tại xã Đồng Phúc, thiệt hại cũng rất đáng kể. Ông Triệu Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã cho biết, tính đến 8h30 ngày 30/3, dông lốc đã làm hỏng hoàn toàn 1 ngôi nhà; 73 nhà bị tốc mái với 3.544 tấm lợp pro xi măng, 17 tấm lợp chuồng trại, 12 tấm tôn và 236 viên ngói bị hư hỏng.

May mắn, tại ba địa phương trên không ghi nhận thiệt hại về người.

Tuy nhiên, tại xã Cao Minh, trận dông lốc đã khiến một cháu bé bị thương nặng do nhà sập. Ông Ma Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã cho biết, thiệt hại về nhà ở và hoa màu đang được tiếp tục thống kê.

Tại xã Đồng Phúc nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, khoảng 4h sáng 30/3, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi Sùng Thị X (9 tuổi, trú tại thôn Cốc Nghè, xã Cao Minh) trong tình trạng đa chấn thương nặng do nhà bị sập. Khi nhập viện, bệnh nhi bất tỉnh, co giật, không đáp ứng khi gọi hỏi.

Ngay sau tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch, giảm đau và xử trí tích cực. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu.

Trước tình trạng nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo hội chẩn liên khoa, đồng thời kết nối hội chẩn với tuyến trên nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn khám, thăm hỏi cháu bé ở xã Cao Minh bị ảnh hưởng bởi dông lốc.

Được biết, bệnh nhi thuộc hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng nề khi ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau dông lốc. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, giúp vượt qua khó khăn trước mắt.

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Theo bản tin cảnh báo mưa dông phát đi lúc 3h30 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (30/3), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/3 đến 03 giờ ngày 30/3 có nơi trên 35mm như các trạm: Phú Bình (Tuyên Quang) 44.2mm, Yên Thịnh (Thái Nguyên) 42.2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 39.2mm, Tân Tiến (Lào Cai) 38.4mm,…

Dự báo gần sáng và sáng 30/3, ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

