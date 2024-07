Thái Nguyên: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng

Ninh Bình: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng GĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Thái Nguyên

Theo Nghị quyết, mỗi xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với số lượng thành viên từ 3 đến 4 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên, cụ thể như sau:

TT Chức danh Xóm có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên Xóm, tổ dân phố còn lại 1 Tổ trưởng 1 1 2 Tổ phó 1 1 3 Tổ viên 2 1

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng (đồng/người/tháng)

TT Chức danh Xóm có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên Xóm, tổ dân phố còn lại 1 Tổ trưởng 1.350.000 1.250.000 2 Tổ phó 1.250.000 1.150.000 3 Tổ viên 1.150.000 1.050.000

Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định chi tiết về các chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ảnh minh họa

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hằng tháng

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế.

Quy định về kiêm nhiệm các chức danh Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố được kiêm nhiệm các chức danh Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tuyển chọn để thực hiện kiêm nhiệm được thực hiện theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trường hợp người thực hiện kiêm nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này mà giảm được 1 người theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này thì được hưởng mức hỗ trợ, mức bồi dưỡng, mức trợ cấp và các mức chi khác kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ, mức bồi dưỡng , mức trợ cấp và các mức chi khác quy định của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ, mức bồi dưỡng, mức trợ cấp và các mức chi khác kiêm nhiệm cao nhất.

Chế độ, chính sách khác

Chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ được quy định như sau:

Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn thì được hưởng chi phí khám, chữa bệnh theo mức quy định của Bảo hiểm y tế mà đối tượng đã tham gia và hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện; nếu tai nạn làm suy giảm khả năng lao động đến 5% thì được hưởng mức trợ cấp một lần là 7.450.000 đồng, sau đó cứ suy giảm tăng thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 53.640.000 đồng; tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng.

Ngoài ra, lượng lượng tham bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn được hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; chi cho công tác tập huấn, diễn tập; hỗ trợ, bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…