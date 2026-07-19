Thái nhỏ 3 nguyên liệu này rồi đem nấu thành món canh: Vị chua ngọt thanh mát, thơm ngon cực đưa cơm

Dạo này thời tiết nóng ẩm nên cả gia đình tôi ăn uống không được ngon miệng lắm, và ngay cả những món ăn như thịt cá trước đây chúng tôi rất háo hức thì thời gian này cũng không muốn "nhìn đến". Hôm nay tôi chia sẻ với bạn một món canh với cách nấu cùng nguyên liệu rất đơn giản. Món canh nhẹ nhàng và thanh mát với ba loại rau củ thái sợi. Các nguyên liệu đều dễ tìm mua ở chợ: Nước dùng cà chua quyện với các loại rau củ giòn, vị chua ngọt rất sảng khoái. Món này làm rất nhanh và dễ; tiện lợi và ngon miệng. Ngay dưới đây là công thức mà tôi muốn chia sẻ, bạn có thể thử nếu thích nhé!

Nguyên liệu nấu món canh cà chua và rau củ thái sợi

3 quả cà chua, 50g giá đỗ, 50g dưa chuột, 50g rau xà lách, 25g gừng, muối, bột tiêu trắng, một ít dầu mè.

Cách nấu món canh cà chua và rau củ thái sợi thơm ngon

Bước 1: Rửa sạch cà chua sau đó cắt nhỏ. Rửa sạch giá đỗ, để ráo nước. Rửa sạch rau xà lách rồi thái thành dạng sợi. Dưa chuột rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất và dư lượng thuốc trừ sâu rồi thái thành dạng sợi. Gừng rửa sạch rồi thái sợi, để riêng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đổ khoảng 800ml nước vào. Tiếp theo bạn cho cà chua đã cắt miếng vào, bật bếp và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức nhỏ và ninh trong 18-20 phút. Trong quá trình nấu, chúng ta có thể dùng thìa ấn cà chua thường xuyên để nghiền nát và để chúng tiết ra nước cốt.

Bước 3: Trong một nồi khác, đun sôi nước, thêm một chút muối và dầu ăn vào. Tiếp đó thêm giá đỗ vào luộc trong 3 phút. Khi giá đỗ chín, vớt ra và để ráo nước. Cho rau xà lách thái nhỏ, dưa chuột, giá đỗ và gừng đã chuẩn bị vào nước dùng cà chua, đun sôi trên lửa lớn, sau đó tắt bếp. Nêm muối vừa ăn, và rắc thêm một ít tiêu trắng. Rưới vài giọt dầu mè và khuấy đều.

Thành phẩm món canh cà chua và rau củ thái sợi

Như vậy chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có một món canh chay đơn giản, nhẹ nhàng, vị chua ngọt từ cà chua và thanh mát từ rau củ hòa quyện, cực ngon. Vào những ngày hè nắng nóng, món canh này giúp bạn giải nhiệt, lấy lại vị giác và vô cùng đưa cơm.

Mẹo cần lưu ý khi nấu canh:

1. Chọn cà chua hãy chọn những quả chín mọng để nước dùng được đậm đà hương vị.

2. Cắt các nguyên liệu thành những dải mỏng như vậy khi ăn sẽ cảm nhận kết cấu mềm mại hơn. Có thể vớt chúng ra khỏi nồi sau khi đun sôi nhanh trên lửa lớn để giữ được độ tươi ngon.

3. Thêm bột tiêu trắng tùy theo khẩu vị cá nhân; không nên bỏ qua bước này.