Tham ô tài sản, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương lĩnh án

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào ngày 13/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Mai Xuân Anh- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương và bà Phạm Thị Nhung- Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương, để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 2 (Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015).



Liên quan đến sự việc trên, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Anh cùng 2 đồng phạm là Phạm Thị Nhung và Phạm Dũng (SN 1975, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) về tội "Tham ô tài sản".

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh bị phạt 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: Đ.Tùy

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Nhung với cương vị là Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương được Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khi đó là Mai Xuân Anh giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tặng quà cho công nhân, lao động trong các khu cách ly tập trung do dịch CVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cụ thể, 3.850 công nhân, người lao động được tặng mức 255 nghìn đồng/suất và 80 nghìn đồng/suất cho 100 công nhân, lao động; tặng quà cho 4.500 đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh nghỉ việc, ở trọ trong khu vực cách ly phong tỏa dịch COVID-19 (tại huyện Cẩm Giàng) với 22,5 tấn gạo. Tổng dự toán hơn 989,7 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa và ngân sách của LĐLĐ tỉnh Hải Dương.

Sau khi đã tiến hành khảo sát, Nhung làm tờ trình thực hiện các gói thầu mua bánh chưng, giò, bánh kẹo, gạo và trực tiếp liên hệ mua bánh chưng, giò. Tiếp đó, Nhung giao cho Phạm Dũng, khi đó là Phó Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động- LĐLĐ tỉnh Hải Dương, liên hệ mua bánh kẹo, gạo.

Trong khi thực hiện các gói thầu, Nhung đề xuất và được Mai Xuân Anh đồng ý nâng giá mua bánh chưng, giò trong các hợp đồng, chứng từ cao hơn thực tế, thỏa thuận chiết khấu trong việc mua gạo, bánh kẹo nhưng không ghi trong hợp đồng để rút tiền của LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 220,7 triệu đồng...

Trong quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Bị cáo Mai Xuân Anh với vai trò Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và là chủ tài khoản giữ vai trò chính; bị cáo Phạm Thị Nhung là người thực hành tích cực và bị cáo Phạm Dũng là người giúp sức.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Mai Xuân Anh 5 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 năm tù, Phạm Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Ông Mai Xuân Anh (SN 1969), nguyên quán tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Năm 1997, ông là nhân viên thử việc, tập sự tại Văn phòng LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông trải qua các chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Năm 2013, ông giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ Chủ tịch đơn vị này vào tháng 2/2017... Đến ngày 15/4/2022, ông Mai Xuân Anh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương điều động đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thời hạn 5 năm.

