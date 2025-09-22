Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga

Khi sự nghiệp ổn định, Đức Phúc đang là một trong những cái tên rất đắt show và có mức cát-sê thuộc hạng cao trong giới showbiz. Anh từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu. Năm 2018, nam ca sĩ trẻ tự sắm cho mình căn chung cư rộng gần 70m2 ở TP.HCM sau 3 năm ca hát. Ngôi nhà được chính Đức Phúc lên ý tưởng thiết kế với không gian sống hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Cũng trong năm đó, Đức Phúc tậu một xế hộp hạng sang màu trắng có giá gần 4 tỷ. Theo nam ca sĩ, đây là mẫu xe mà anh yêu thích từ lâu. Đức Phúc cho biết, đây là tài sản có được nhờ việc tích cóp của anh trong thời gian qua. Trong ảnh là thời điểm vào năm 2023, nhân dịp sinh nhật bố, anh đã thỏa mãn ước mơ của ông khi dành tặng ông món quà là chiếc xe phân khối lớn.