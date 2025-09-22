Mới nhất
Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga

Thứ hai, 10:00 22/09/2025
GĐXH - Đức Phúc vừa có chiến thắng lịch sử tại cuộc thi Intervision 2025. Sau 10 năm được Mỹ Tâm dìu dắt, nam ca sĩ giờ đây không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 2.

Đức Phúc vào tối 20/9 đã khiến khán giả Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc khi giành giải Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Được biết, giải thưởng có giá trị 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 3.

Tiết mục Đức Phúc tham gia tranh giải mang tên Phù Đổng do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết lời dựa trên tứ thơ của "Tre Việt Nam" do nhà thơ Nguyễn Duy sáng tác.

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 4.

Nói về chiến thắng của mình, Đức Phúc bày tỏ: "Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi công bằng và ý nghĩa. Tôi mong rằng, từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới".

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 5.

Trước khi trở thành Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga, 10 năm trước Đức Phúc cũng là quán quân cuộc thi "The Voice" do Mỹ Tâm làm giám khảo vào năm 2015. Chàng ca sĩ gốc Hà thành cũng được coi là trò cưng của Mỹ Tâm. Sau cuộc thi năm đó, Đức Phúc ngày càng trưởng thành và kiên định với con đường anh lựa chọn. Anh quyết định nhờ "dao kéo" để thay đổi diện mạo nhằm thuận lợi hơn trong nghề. Suốt những năm qua, chàng trai gốc Hà Nội cực kỳ chăm chỉ cho ra những sản phẩm hits như: Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu và mới đây là "Người ơi người ở đừng về". Trong ảnh, Đức Phúc mới đây khi cùng Mỹ Tâm dự đại lễ A80, anh cũng dành những lời tri ân, biết ơn đến người thầy của mình. 

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 6.

Hiện tại, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong con đường âm nhạc đã giúp anh ghi được dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả. 

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 7.

Khi sự nghiệp ổn định, Đức Phúc đang là một trong những cái tên rất đắt show và có mức cát-sê thuộc hạng cao trong giới showbiz. Anh từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu. Năm 2018, nam ca sĩ trẻ tự sắm cho mình căn chung cư rộng gần 70m2 ở TP.HCM sau 3 năm ca hát. Ngôi nhà được chính Đức Phúc lên ý tưởng thiết kế với không gian sống hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Cũng trong năm đó, Đức Phúc tậu một xế hộp hạng sang màu trắng có giá gần 4 tỷ. Theo nam ca sĩ, đây là mẫu xe mà anh yêu thích từ lâu. Đức Phúc cho biết, đây là tài sản có được nhờ việc tích cóp của anh trong thời gian qua. Trong ảnh là thời điểm vào năm 2023, nhân dịp sinh nhật bố, anh đã thỏa mãn ước mơ của ông khi dành tặng ông món quà là chiếc xe phân khối lớn.

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 8.

Anh cũng thường xuyên làm mới hình ảnh của bản thân, từ chàng trai thích dùng sản phẩm bình dân trở thành "tín đồ hàng hiệu". Bộ sưu tập của Đức Phúc có nhiều trang phục và phụ kiện đến từ các thương hiệu danh giá như Gucci, D&G, Versace…

Thân thế gây bất ngờ của trò cưng Mỹ Tâm vừa nhận giải Quán quân cuộc thi Intervision tại Nga - Ảnh 9.

Ngoài ra, anh còn đưa bố mẹ đi du lịch và tận hưởng cuộc sống tốt nhất. Về gia đình Đức Phúc, bố mẹ anh chỉ làm kinh doanh bình thường tại Hà Nội, không có ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí. Những gì Đức Phúc có ở hiện tại là do sự nỗ lực và may mắn của anh trong 10 năm qua. Còn bố mẹ là người hỗ trợ, ủng hộ anh trên con đường đã chọn.

Khoảnh khắc ca sĩ Đức Phúc vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên là Quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 tại Nga.

Ảnh, clip: FBNV

Đỗ Quyên
