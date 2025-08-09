Tháng 7 âm năm 2025 hiếm gặp, cách giữ sức khỏe, tinh thần tốt hóa giải âm thịnh, dương suy

Tháng 7 âm lịch thời thơ ấu

Ngày bé, mỗi sáng tháng 7 âm lịch mẹ hay dạy chị em tôi đọc bài kệ Tâm Từ. Từng câu chữ như suối mát tưới vào lòng, đánh thức hạt giống từ bi trong tim tôi, nguyện ước cho người được an vui, nhắc nhở chị em tôi yêu thương là cội nguồn của an lành, là món quà vô giá mà ai cũng có thể trao đi.

Mẹ còn dạy chị em tôi sáng ra mở toang cửa sổ, hướng mặt về phía mặt trời, thở 3 hơi sâu. Rồi chắp tay trước ngực đọc 3 lần một bài kệ, trong đó có đoạn:

Dương khí trong trời đất – xin đi vào tim ta

Dưới nắng này, tâm ta sáng – lòng ta an – khí ta vững

Ta nguyện sống vững vàng, sáng suốt và từ bi với chính mình và thế gian

Gửi ước nguyện bình an đến mọi người – kể cả những người tôi từng giận.

Lớn lên, tôi mới biết đó là cách đơn giản để mẹ cầu an cho cả nhà bình yên đi qua tháng 7 âm lịch, và cầu an hàng ngày cho cả gia đình.

Ngày bé, mỗi sáng tháng 7 âm lịch mẹ hay dạy chị em tôi đọc bài kệ Tâm Từ. Ảnh internet

Tháng 7 âm năm 2025 có gì khác mọi năm?

Bình thường, tháng 7 âm lịch rơi vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch - là thời điểm giao mùa cuối hè - đầu thu. Thời tiết lúc đó vẫn còn nóng, nên dương khí tuy bắt đẩu rút lại vẫn còn hiện diện mạnh. Âm khí bắt đầu dâng lên. Dân gian gọi là "tháng cô hồn", thời gian cửa âm giới mở, linh hồn lưu lạc dễ vãng lai...

Thời tiết tháng 7 âm 2025

Thực tế, về mặt năng lượng, âm khí trong không gian, thời tiết, con người… vào tháng 7 âm lịch vốn đã có xu hướng tăng hơn.

Nhưng, đặc biệt tháng 7 âm lịch 2025 rơi vào giữa tháng 9 và giữa tháng 10 dương lịch - chậm hẳn 1 tháng vì có 2 tháng 6 âm lịch - nên ảnh hưởng đến âm dương, khí hậu, sinh hoạt...

Lúc đó, thời tiết không còn là cuối hè sang thu nữa, mà là giao mùa từ cuối thu sang đầu đông. Do đó, âm khí cao hơn, mạnh hơn, và dương khí tự nhiên yếu đi rõ rệt - ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi, người thể hàn, người hay làm việc ban đêm, thức khuya, người sống một mình, phụ nữ nhạy cảm…

Tâm lý dễ trầm buồn hơn

Bình thường, tháng 7 âm vốn là thời điểm nhiều người hoài niệm – dễ cảm xúc – dễ u buồn theo kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", gọi là chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD), hay trạng thái "thịnh âm tâm lý", gây nên:

- Buồn vu vơ, hoài niệm người xưa.

- Không thiết tha việc gì.

- Tâm mỏi, thiếu động lực, muốn thu mình lại.

Không thể chủ quan về sức khỏe trong tháng 7 âm

Việc tháng 7 âm đến chậm do tháng 6 nhuận, ngoài lịch thì còn ảnh hưởng đến khí hậu, tâm sinh lý, phong thủy sống... Do đó, tháng 7 âm năm nay khí âm đến mạnh hơn mọi năm, nên người dân rất dễ bị mắc một số chứng bệnh như:

- Cảm lạnh, viêm họng, đau bụng do lạnh... nếu không mặc đủ ấm, ăn uống sai cách...

- Người có tiền sử thấp khớp, đau lưng, huyết áp thấp dễ tái phát.

- Phụ nữ có kinh nguyệt không đều, người dễ bị suy nhược...

Do đó, người dân cần bổ sung dương thực sớm để tăng cường sức khỏe, thể lực... đón tháng 7 âm tốt hơn.

Hóa giải âm thịnh - dương suy tháng 7 âm nên năng tập thể dục, ăn uống nhiều dương thực... giúp cân bằng âm dương trong cơ thể. Ảnh internet

Hóa giải âm thịnh - dương suy cho tháng 7 âm

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, có 3 tầng Thân – Tâm – Không gian để người dân dễ thực hành cân bằng âm dương cho cơ thể trước khi vào tháng 7 âm lịch.

Thân: Cân bằng âm dương trong cơ thể

Ăn uống cần ấm nóng (dương thực)

- Uống trà gừng, nước sả – vỏ quế, nước lá tía tô.

- Ăn thực phẩm có tính dương như: thịt gà, cá, gạo nếp, hành – tỏi – tiêu – nghệ...

Xông hơi – tắm nắng nâng cao dương khí

Tắm nắng sáng 15–20 phút mỗi ngày để hấp thụ dương khí trời.

Xông hơi với lá sả, ngải cứu hoặc vỏ bưởi để tống âm hàn ra khỏi cơ thể.

Vận động tăng dương khí

Khuyến khích tập Khí công, Thái cực quyền, Yoga mặt trời, đi bộ nhanh mỗi sáng...

Tháng 7 âm năm nay âm thịnh - dương suy, chúng ta biết sớm để tự điều chỉnh cơ thể, năng tập thể dục, bồi bổ dinh dưỡng, năng lượng... giúp tháng 7 âm sống khỏe và sáng hơn. Ảnh internet.

2. Tâm - gọi dương khí về tâm trí

- Giữ tâm an - không đắm chìm tiêu cực:

- Tụng kinh niệm Phật – thiền định – hướng tâm thiện.

- Thiền hành trong thiên nhiên, nhìn nắng mà biết ơn, thở sâu mà thảnh thơi.

- Kết nối dương khí từ con người tích cực.

Đồng thời, nên tránh:

- Hạn chế ở cạnh người quá bi quan, sầu khổ, than vãn.

- Tránh than thở, kể khổ quá nhiều. Khi kể chuyện buồn, kể rồi buông, không bám chấp.

- Gặp chuyện không vui, hãy tìm một ánh nắng, một nụ cười, một bản nhạc thiền để tự trung hòa năng lượng.

Tháng 7 âm lịch chăm dọn dẹp nhà cửa để dương khí lưu chuyển. Ảnh internet

3. Giúp dương khí trong nhà lưu chuyển

Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn một số cách đơn giản trong nhà giúp dương khí lưu chuyển sau đây:

- Mở cửa sổ đón nắng sớm mỗi sáng: Giúp dương khí tràn vào, âm khí tự tan.

- Thắp sáng và thông khí nhà thường xuyên. Đặc biệt, không để phòng ẩm tối, không khí tù đọng.

- Đốt trầm, nhang thơm, hoặc xông thảo mộc: Giúp loại bỏ năng lượng trì trệ. Dùng tinh dầu thơm chất lượng, các thảo dược bạch đàn, vỏ cam khô, hoặc đơn giản là vỏ bưởi – lá sả... để làm sạch năng lượng trong nhà.

- Trang trí nhà với hoa tươi, ánh sáng vàng ấm, đồ vật có màu đỏ, cam, vàng, xanh lá mạ – là các màu thuộc dương khí.



Tháng 7 âm năm nay có khác so với mọi năm, âm thịnh - dương suy nhiều hơn. Nhưng, chúng ta biết vậy không phải để lo hãi, mà biết để mỗi người tự điều chỉnh cơ thể, năng tập thể dục, bồi bổ dinh dưỡng, năng lượng... nhằm có sức khỏe tốt, tâm khỏe và sáng hơn.

* Thông tin phong thủy dân gian trong bài mang tính tham khảo.

