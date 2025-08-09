Tháng 7 âm năm 2025 hiếm gặp, cách giữ sức khỏe, tinh thần tốt hóa giải âm thịnh, dương suy
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay đến chậm hơn mọi năm hẳn 1 tháng. Vì thời tiết giao mùa, âm thịnh, dương suy nên mọi người không thể chủ quan về sức khỏe, tâm trí cho mình và cả nhà.
Tháng 7 âm lịch thời thơ ấu
Ngày bé, mỗi sáng tháng 7 âm lịch mẹ hay dạy chị em tôi đọc bài kệ Tâm Từ. Từng câu chữ như suối mát tưới vào lòng, đánh thức hạt giống từ bi trong tim tôi, nguyện ước cho người được an vui, nhắc nhở chị em tôi yêu thương là cội nguồn của an lành, là món quà vô giá mà ai cũng có thể trao đi.
Mẹ còn dạy chị em tôi sáng ra mở toang cửa sổ, hướng mặt về phía mặt trời, thở 3 hơi sâu. Rồi chắp tay trước ngực đọc 3 lần một bài kệ, trong đó có đoạn:
Dương khí trong trời đất – xin đi vào tim ta
Dưới nắng này, tâm ta sáng – lòng ta an – khí ta vững
Ta nguyện sống vững vàng, sáng suốt và từ bi với chính mình và thế gian
Gửi ước nguyện bình an đến mọi người – kể cả những người tôi từng giận.
Lớn lên, tôi mới biết đó là cách đơn giản để mẹ cầu an cho cả nhà bình yên đi qua tháng 7 âm lịch, và cầu an hàng ngày cho cả gia đình.
Tháng 7 âm năm 2025 có gì khác mọi năm?
Bình thường, tháng 7 âm lịch rơi vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch - là thời điểm giao mùa cuối hè - đầu thu. Thời tiết lúc đó vẫn còn nóng, nên dương khí tuy bắt đẩu rút lại vẫn còn hiện diện mạnh. Âm khí bắt đầu dâng lên. Dân gian gọi là "tháng cô hồn", thời gian cửa âm giới mở, linh hồn lưu lạc dễ vãng lai...
Thời tiết tháng 7 âm 2025
Thực tế, về mặt năng lượng, âm khí trong không gian, thời tiết, con người… vào tháng 7 âm lịch vốn đã có xu hướng tăng hơn.
Nhưng, đặc biệt tháng 7 âm lịch 2025 rơi vào giữa tháng 9 và giữa tháng 10 dương lịch - chậm hẳn 1 tháng vì có 2 tháng 6 âm lịch - nên ảnh hưởng đến âm dương, khí hậu, sinh hoạt...
Lúc đó, thời tiết không còn là cuối hè sang thu nữa, mà là giao mùa từ cuối thu sang đầu đông. Do đó, âm khí cao hơn, mạnh hơn, và dương khí tự nhiên yếu đi rõ rệt - ảnh hưởng tới sức khỏe người cao tuổi, người thể hàn, người hay làm việc ban đêm, thức khuya, người sống một mình, phụ nữ nhạy cảm…
Tâm lý dễ trầm buồn hơn
Bình thường, tháng 7 âm vốn là thời điểm nhiều người hoài niệm – dễ cảm xúc – dễ u buồn theo kiểu "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn", gọi là chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD), hay trạng thái "thịnh âm tâm lý", gây nên:
- Buồn vu vơ, hoài niệm người xưa.
- Không thiết tha việc gì.
- Tâm mỏi, thiếu động lực, muốn thu mình lại.
Không thể chủ quan về sức khỏe trong tháng 7 âm
Việc tháng 7 âm đến chậm do tháng 6 nhuận, ngoài lịch thì còn ảnh hưởng đến khí hậu, tâm sinh lý, phong thủy sống... Do đó, tháng 7 âm năm nay khí âm đến mạnh hơn mọi năm, nên người dân rất dễ bị mắc một số chứng bệnh như:
- Cảm lạnh, viêm họng, đau bụng do lạnh... nếu không mặc đủ ấm, ăn uống sai cách...
- Người có tiền sử thấp khớp, đau lưng, huyết áp thấp dễ tái phát.
- Phụ nữ có kinh nguyệt không đều, người dễ bị suy nhược...
Do đó, người dân cần bổ sung dương thực sớm để tăng cường sức khỏe, thể lực... đón tháng 7 âm tốt hơn.
Hóa giải âm thịnh - dương suy cho tháng 7 âm
Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, có 3 tầng Thân – Tâm – Không gian để người dân dễ thực hành cân bằng âm dương cho cơ thể trước khi vào tháng 7 âm lịch.
Thân: Cân bằng âm dương trong cơ thể
Ăn uống cần ấm nóng (dương thực)
- Uống trà gừng, nước sả – vỏ quế, nước lá tía tô.
- Ăn thực phẩm có tính dương như: thịt gà, cá, gạo nếp, hành – tỏi – tiêu – nghệ...
Xông hơi – tắm nắng nâng cao dương khí
Tắm nắng sáng 15–20 phút mỗi ngày để hấp thụ dương khí trời.
Xông hơi với lá sả, ngải cứu hoặc vỏ bưởi để tống âm hàn ra khỏi cơ thể.
Vận động tăng dương khí
Khuyến khích tập Khí công, Thái cực quyền, Yoga mặt trời, đi bộ nhanh mỗi sáng...
2. Tâm - gọi dương khí về tâm trí
- Giữ tâm an - không đắm chìm tiêu cực:
- Tụng kinh niệm Phật – thiền định – hướng tâm thiện.
- Thiền hành trong thiên nhiên, nhìn nắng mà biết ơn, thở sâu mà thảnh thơi.
- Kết nối dương khí từ con người tích cực.
Đồng thời, nên tránh:
- Hạn chế ở cạnh người quá bi quan, sầu khổ, than vãn.
- Tránh than thở, kể khổ quá nhiều. Khi kể chuyện buồn, kể rồi buông, không bám chấp.
- Gặp chuyện không vui, hãy tìm một ánh nắng, một nụ cười, một bản nhạc thiền để tự trung hòa năng lượng.
3. Giúp dương khí trong nhà lưu chuyển
Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn một số cách đơn giản trong nhà giúp dương khí lưu chuyển sau đây:
- Mở cửa sổ đón nắng sớm mỗi sáng: Giúp dương khí tràn vào, âm khí tự tan.
- Thắp sáng và thông khí nhà thường xuyên. Đặc biệt, không để phòng ẩm tối, không khí tù đọng.
- Đốt trầm, nhang thơm, hoặc xông thảo mộc: Giúp loại bỏ năng lượng trì trệ. Dùng tinh dầu thơm chất lượng, các thảo dược bạch đàn, vỏ cam khô, hoặc đơn giản là vỏ bưởi – lá sả... để làm sạch năng lượng trong nhà.
- Trang trí nhà với hoa tươi, ánh sáng vàng ấm, đồ vật có màu đỏ, cam, vàng, xanh lá mạ – là các màu thuộc dương khí.
Tháng 7 âm năm nay có khác so với mọi năm, âm thịnh - dương suy nhiều hơn. Nhưng, chúng ta biết vậy không phải để lo hãi, mà biết để mỗi người tự điều chỉnh cơ thể, năng tập thể dục, bồi bổ dinh dưỡng, năng lượng... nhằm có sức khỏe tốt, tâm khỏe và sáng hơn.
* Thông tin phong thủy dân gian trong bài mang tính tham khảo.
Top cây cảnh phòng lãnh đạo mệnh Kim hợp phong thủy mang vượng khí, bình an và hút lộcỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây xanh có thể hóa giải được những bất lợi và khó khăn cho chủ nhân. Một chậu cây cảnh được bày trí đúng chỗ, tựa như tấm bình phong ngăn khí xấu.
Cách tạo điểm nhấn ngôi nhà với cửa kính lùa tự động làm cho không gian nội thất trở nên sang trọngỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Cửa kính lùa tự động là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng và thẩm mỹ. Với khả năng tùy chỉnh và tích hợp công nghệ tiên tiến, cửa kính lùa tự động mang đến một trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp cho không gian kinh doanh của bạn.
10 đồ gia dụng giúp tăng dương khí cho nhà ở và sức khỏe trong tháng 7 âm lịch - tháng 'cô hồn'Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch năm nay đến trễ hơn 1 tháng, được các chuyên gia phong thủy cho rằng năng lượng âm sẽ mạnh hơn so với mọi năm. Sau đây là 10 vật dụng đơn giản, dễ làm để giữ năng lượng, ấm dương khí trong cơ thể và nhà ở.
Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắnỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Chỉ cần tình yêu với tổ ấm và một chút tinh ý với những vật dụng đơn giản là có thể biến không gian sống thành trạm sạc dương khí, mang lại bình an, may mắn cho cả nhà trong tháng 7 âm lịch.
Cách chọn cây phong thủy để bàn theo từng mệnh giúp thăng tiến, may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thủy để bàn đang được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi vẻ đẹp tự nhiên, thu hút tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, chỉ khi bạn lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh của mình mới có thể đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, cho công việc.
Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sân vườn biệt thự phong cách hiện đại hiện nay đang được khá nhiều người quan tâm. Vậy làm sao để có thể thiết kế được những mẫu sân vườn biệt thự như mong muốn, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn bếp của bạn đóng một vai trò quan trọng với tài vận của gia đình. Hãy tránh xa những những đồ vật không nên để trong bếp này để không bị hao tài.
Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập trànỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.
Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đếnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vài bước đơn giản và một số lưu ý khi sử dụng ví trong bài viết sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng chiếc ví này sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của bạn, mang lại nhiều tiền bạc và may mắn hơn.
Để tiền tiêu không hết hãy làm nhà hướng này, hướng của bậc đế vươngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Người xưa có nhiều câu nói liên quan đến lợi thế của việc làm nhà hướng Nam: “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”... Cùng tìm hiểu lí do vì sao làm nhà hướng Nam lại được ưa chuộng.
Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeỞ
GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.