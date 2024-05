Thanh Hóa: Dùng clip nhạy cảm để tống tiền bạn gái quen qua mạng

22 giờ trước

Ngày 27/5, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Tất Linh (SN 1984, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) điều tra về hành vi cướp tài sản.