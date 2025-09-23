Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Thanh Hóa nỗ lực nâng cao chất lượng dân số bằng biện pháp ‘tầm soát sớm’

Thứ ba, 09:06 23/09/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sàng lọc trước sinh và sơ sinh (TS & SS) tại Thanh Hóa đang được đẩy mạnh, giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh và can thiệp kịp thời, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dân số.

Sàng lọc TS & SS đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời những bất thường của trẻ từ khi còn trong bụng mẹ và sau khi trẻ ra đời. Tại tỉnh Thanh Hóa, việc sàng lọc TS & SS đang ngày càng được nhiều bà mẹ quan tâm. 

Chị Phạm Thị Phượng, xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) cho biết: "Khác với 2 lần sinh trước, lần mang thai thứ 3 này, tôi đã chủ động tìm đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để thực hiện sàng lọc trước sinh. Đây là những việc nên làm để cho con mình được sinh ra một cách khỏe mạnh. Sau sinh, tôi cũng sẽ đăng ký dịch vụ lấy máu gót chân để tầm soát và chữa trị kịp thời cho con nếu có phát hiện bất thường", chị Phượng chia sẻ.

Nâng cao chất lượng dân số tại thanh hóa bằng biện pháp tầm soát sớm - Ảnh 1.

Tỷ lệ SL TS & SS thời gian qua tại Thanh Hóa tăng cao rõ rệt.

Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích khi thực hiện sàng lọc TS & SS, vận động phụ nữ chuẩn bị mang thai và đang mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Thanh Hóa có 3.202 trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh, 20.314 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, phát hiện 38 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD. Chương trình cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn về mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh cho 80 cộng tác viên dân số, tổ chức 94 lần sinh hoạt câu lạc bộ khám sức khỏe trước hôn nhân với 4.700 người tham gia...

Nâng cao chất lượng dân số tại thanh hóa bằng biện pháp tầm soát sớm - Ảnh 2.

Thanh Hóa có 3.202 trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh, 20.314 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo Dược sỹ CKII Bùi Hồng Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa, mục đích của chương trình sàng lọc TS & SS được thực hiện nhằm giảm thiểu số trẻ sinh ra bị các bệnh, dị dạng nặng, phát hiện và can thiệp sớm hiệu quả, giúp trẻ bị các bệnh di truyền phát triển tốt, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong.

Cũng theo ông Thủy, sàng lọc TS & SS là 2 quy trình tách biệt, sử dụng các biện pháp khác nhau và quãng thời gian làm xét nghiệm cũng khác nhau. Quy trình sàng lọc trước sinh được thực hiện bằng các xét nghiệm máu hoặc lấy bệnh phẩm từ thai nhi và siêu âm cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa giúp phát hiện sớm các bệnh Down, rối loạn di truyền, dị tật ống thần kinh, khuyết tật về tim...

Nâng cao chất lượng dân số tại thanh hóa bằng biện pháp tầm soát sớm - Ảnh 3.

Dược sỹ CKII Bùi Hồng Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chương trình sàng lọc TS & SS được thực hiện nhằm giảm thiểu số trẻ sinh ra bị các bệnh, dị dạng nặng, phát hiện và can thiệp sớm hiệu quả, giúp trẻ bị các bệnh di truyền phát triển tốt, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong".

Còn quy trình sàng lọc sơ sinh được thực hiện bằng cách lấy máu gót chân của trẻ trong vòng 24 - 72 giờ sau khi trẻ sinh ra - là một biện pháp dự phòng hiện đại, dùng kỹ thuật y khoa nhằm tìm kiếm để phát hiện ra các bệnh liên quan đến nội tiết, rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay khi đứa trẻ vừa ra đời, cho phép phát hiện một số bệnh lý và tật, bệnh bẩm sinh như: thiểu năng trí tuệ, thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh và tử vong sớm do tan máu bẩm sinh Thalassemia...

"Sàng lọc TS & SS không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của cả cộng đồng và đất nước. Đầu tư vào sàng lọc chính là đầu tư vào sức khỏe, vào trí tuệ của thế hệ tương lai, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, tạo nền tảng vững chắc cho 1 thế hệ khỏe mạnh", ông Thủy nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng dân số tại thanh hóa bằng biện pháp tầm soát sớm - Ảnh 4.Nâng cao chất lượng dân số vùng miền núi Thanh Hóa

GĐXH - Các huyện miền núi Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng dân số, hướng tới cuộc sống bền vững.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Cùng chuyên mục

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải nặng 5,5 kg.

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trong số các giải pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh, magie được coi là một khoáng chất đầy tiềm năng, có nhiều nghiên cứu khoa học ủng hộ.

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến phụ nữ trên nhiều phương diện, bao gồm các thay đổi về thể chất, tâm lý và nguy cơ sức khỏe lâu dài.

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sự lo lắng về vết mổ, từ việc vệ sinh, ăn uống đến nguy cơ nhiễm trùng đến sẹo xấu là nỗi băn khoăn của rất nhiều bà mẹ và gia đình. Vậy làm thế nào để chăm sóc vết mổ sau sinh?

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển
6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top