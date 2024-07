Thanh niên bị bắt cùng 18kg ma túy

Khoảng 13h30 ngày 6/6/2024, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý - Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ đã phát hiện thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong va li và túi xách của người này có cất giấu nhiều túi nilon chứa bột trắng, viên nén nghi là ma túy.



Qua kiểm đếm tại chỗ, tổ công tác thu giữ tổng số tang vật gồm 94 túi nilon chứa các viên nén màu xám, chất bột màu trắng và tinh thể màu trắng. Tổ công tác lập biên bản đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Quảng (ảnh tư liệu).

Qua xác minh, công an làm rõ đối tượng là Tạ Công Quảng. Người này khai nhận số tang vật là ma túy đang mang đi tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tạ Công Quảng tại ngõ 183/38 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội công an thu giữ thêm 3 chiếc cân điện tử, 1 máy ép nhiệt, 10 hộp nhựa màu trắng, 50 tem nhãn có in chữ " BỘT RAU MÁ ĐẬU XANH CỐT DỪA ORGANIC 37", cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Về số ma túy Quảng khai nhận, khoảng tháng 3/2024, Quảng quen biết với một nam giới qua mạng xã hội Telegram tên nick là "Bun Bun. Quảng không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể mà chỉ làm việc qua mạng.

Đối tượng "Bun Bun" ngỏ ý thuê Quảng vận chuyển ma túy. Quảng đồng ý với thù lao trả qua tài khoản ngân hàng nếu mỗi vụ trót lọt.

Sau khi thống nhất các phương thức, thủ đoạn hoạt động, ngày 25/5/2024, Quảng tìm thuê được phòng tại ngõ 183/38 Hoàng Văn Thái, Khương Trung. Tại đây, Quảng và "Bun Bun" trao đổi thông tin về cách giao dịch và cất giấu ma túy.

Khoảng 20h ngày 1/6, Quảng nhận ma túy từ ship mang đến, rồi mang lên phòng trọ cất giấu và nhắn tin cho "Bun Bun" biết. "Bun Bun" hướng dẫn Quảng đặt mua lọ nhựa, tem mác của bột rau má đậu xanh cốt dừa, túi giấy, hộp bìa giấy, túi nilon, máy ép nhiệt để ngụy trang ma túy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an khi mang đi tiêu thụ.

Khoảng 13h30 ngày 6/6, khi Quảng đang mang "hàng" đi bán, đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Qua giám định sơ bộ, xác định tổng số tang vật có trọng lượng 1828,18 gam là ma tuý loại Ketamine.