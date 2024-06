Thanh niên thất nghiệp nghĩ ra chiêu lừa khiến nhiều người 'sập bẫy'

Ngày 25/6, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (SN 1989, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, đầu tháng 3/2024, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận các đơn trình báo của anh Đ.N.N (SN 1987, trú tại huyện Ba Vì) về việc bị lừa đảo số tiền lớn.

Cụ thể, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, ngày 30/1/2024, thông qua người quen giới thiệu, anh N đã biết được tài khoản Zalo "Eishun". Khi liên hệ, tài khoản "Eishun" tự giới thiệu là người làm trong công ty du lịch Landtour Hoàn Vũ (địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội), có khả năng đưa anh N đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Thấy tin tưởng nên từ ngày 31/1/2024 đến 2/3, theo hướng dẫn, anh N đã chuyển hơn 180 triệu đồng chi phí làm hồ sơ như: Tiền vé máy bay, phí làm hộ chiếu, tiền tráng visa, đổi tiền Hàn Quốc, phí lót tay cho chủ lao động Hàn Quốc… cho đối tượng.

Sau khi nhận được tiền, tài khoản Zalo có tên "Eishun" đã chặn hết liên lạc của anh N.

Quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì còn phát hiện một số bị hại khác là các anh Đ.V.C (SN 1981) và Đ.T.T (SN 1996), cùng trú tại huyện Ba Vì. Hai nạn nhân này cũng bị đối tượng dùng Zalo có tên "Eishun" lừa với thủ đoạn nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Đối tượng Tuấn khi bị phát hiện (ảnh tư liệu).

Anh C bị mất 140 triệu đồng, anh T là 12,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân trên gần 333 triệu đồng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ba Vì đã xác định được đối tượng là Trần Anh Tuấn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không rõ nơi ở. Đến đầu tháng 6, cơ quan điều tra đã phát hiện và triệu tập được Trần Anh Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, trong thời gian từ 31/1/2024 đến 2/3, thông qua mạng xã hội, anh ta đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại Đ.N.N, Đ.V.C, Đ.T.T với hình thức nhận làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động. Được biết, đối tượng Tuấn không nghề nghiệp ổn định, do không có tiền nên đã tự nghĩ ra kế hoạch lừa đảo này.

