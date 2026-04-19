Thanh Thảo gặp lại người yêu cũ ở tuổi trung niên, phản ứng khiến fan chú ý
GĐXH - Thanh Thảo và Quang Dũng tái ngộ đầy cảm xúc, chia sẻ ký ức đẹp trong quá khứ. Chuyện tình bạn sau chia tay của cả hai khiến người ngưỡng mộ.
Mới đây, Thanh Thảo chia sẻ loạt ảnh hội ngộ bên bạn bè thân thiết, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đáng chú ý, trong khung hình có sự xuất hiện của Quang Dũng - người từng có thời gian gắn bó tình cảm với nữ ca sĩ.
Đi kèm loạt ảnh, Thanh Thảo thẳng thắn bộc bạch: "Có những người đã từng đi cùng mình qua một đoạn rất đẹp của thanh xuân. Dù không còn nắm tay nhau ở hiện tại, nhưng vẫn luôn là một phần ký ức dịu dàng trong tim. Hạnh phúc không phải là xoá bỏ quá khứ, mà là biết trân trọng những gì mình đang có.
Hiện tại của mình là gia đình, là người mình yêu thương và lựa chọn mỗi ngày. Còn quá khứ – nếu còn giữ lại, thì chỉ là một sự biết ơn, một tình bạn nhẹ nhàng, đủ để mỉm cười khi nhớ lại. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Và mình đang rất bình yên".
Loạt ảnh nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ người hâm mộ . Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi thấy Thanh Thảo và Quang Dũng hội ngộ sau nhiều năm. Một số người còn ngưỡng mộ khi cả hai vẫn giữ được tình bạn sau chia tay.
Quang Dũng và Thanh Thảo từng có một khoảng thời gian yêu nhau. Cho đến hiện tại, cả hai đều có cuộc sống, con đường riêng và vẫn giữ tình bạn bền vững.
Ca sĩ Thanh Thảo và bạn trai cũ Quang Dũng chụp ảnh kỷ niệm ngày gặp lại.
Thanh Thảo và Quang Dũng từng có thời gian vướng tin đồn yêu nhau khi kết hợp ăn ý trong các dự án âm nhạc. Thời điểm đó, họ lên tiếng phủ nhận, mãi đến sau này mới công khai mối quan hệ. Dù không thành đôi nhưng hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Quang Dũng từng tâm sự thời điểm hiện tại, họ là tri kỷ. Anh thấy vui khi có thể đứng trên sân khấu hòa giọng cùng đồng nghiệp. Thậm chí, nam ca sĩ nói bản thân hạnh phúc vì Thanh Thảo có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.
Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thảo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách đều đặn. Dù không xuất hiện dày đặc như trước, cô vẫn tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước, đồng thời phát hành các sản phẩm âm nhạc.
Song song với sự nghiệp, Thanh Thảo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn. Sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm và chăm sóc các con. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp bên gia đình, cho thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Về phía Quang Dũng, sau khi ly hôn Jennifer Phạm, nam ca sĩ vẫn lẻ bóng, dành thời gian cho nghệ thuật. Giọng ca sinh năm 1975 từng bộc bạch về việc muốn có một gia đình mới để đỡ lẻ loi, song lại lo ngại "có lâu bền hay không" và việc con trai sẽ suy nghĩ ra sao. Anh cho hay: "Mỗi khi trăn trở, tôi nghĩ nhiều về đại gia đình, nghĩ về Bảo Nam để phấn đấu cho những điều khác".
