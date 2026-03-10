Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Hiện tại, mẹ ruột Thanh Thảo yên tâm hơn về chuyện đời tư của con. Bà hạnh phúc khi con đã yên bề gia thất được chồng yêu thương. Mẹ ruột Thanh Thảo dành lời khen cho con rể: "Tom là một doanh nhân rất tài giỏi, ít nói và rất thương vợ, thương con”. Bà cũng kể, khi ở nhà, Tom thường giành hết việc chăm sóc cho con gái nhỏ, chỉ khi nào đi công việc với vợ thì Tom mới để cho bà ngoại trông nom.