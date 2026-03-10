Mới nhất
Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Thứ ba, 19:59 10/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Đã lâu mẹ ruột của “búp bê” Thanh Thảo không xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bà, Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc mừng mẹ đang sinh sống tại Mỹ.

Thanh Thảo trẻ trung với áo bà baThanh Thảo trẻ trung với áo bà ba

GĐXH - Thanh Thảo được khen "hack" tuổi khi diện áo bà ba thực hiện MV âm nhạc "Búp bê miền Tây".

Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ - Ảnh 2.

Mẹ ruột "búp bê" Thanh Thảo được các con cháu tổ chức sinh nhật ở Mỹ. Theo Thanh Thảo, cô phải về Việt Nam chạy show nên đã tổ chức mừng tuổi mới sớm cho mẹ. Đã lâu mẹ nữ ca sĩ không xuất hiện trước truyền thông và khi hình ảnh bà được lộ diện, khán giả đều cảm thán bà quá trẻ trung so với tuổi.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 2.

Được biết, mẹ ruột Thanh Thảo cách đây 7 năm đã xuất hiện trong chương trình "60 phút rực rỡ". Đây là lần hiếm hoi khán giả biết được về vóc dáng lẫn thân thế của mẹ ruột nàng "búp bê" Vbiz. Bình thường, Thanh Thảo rất kín tiếng về chuyện gia đình và ít khi chia sẻ về mẹ. Trong chương trình này, cô đã để mẹ xuất hiện trước công chúng một cách công khai.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 3.

Mẹ ruột Thanh Thảo trong chương trình này đã tiết lộ về sự nghiệp lẫn chuyện tình ái của con gái.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 4.

Bà kể từ những ngày còn bé Thanh Thảo đã rất đam mê ca hát. Nếu như người khác chỉ mong con mình được nổi tiếng thì bà lại mong cho bầu sô đừng mời con gái mình đi hát, bà nói: “Đến năm lớp 9, Thảo đam mê quá khiến tôi hơi lo. Thậm chí tôi còn đến nhà ông bầu Duy Ngọc để năn nỉ đừng mời Thảo nhiều”.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 5.

Câu nói vừa chân thành vừa chất chứa sự lo lắng cho đứa con gái đang ở tuổi ăn học của bà khiến nhiều người bật cười nhưng cũng thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ. Bà muốn Thanh Thảo phải học xong đại học, rồi đi hát hay làm gì thì cũng đều đồng ý.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 6.

Không chỉ đồng hành cùng con trong sự nghiệp, mẹ ruột Thanh Thảo còn là tri kỷ trong chuyện tình cảm của con gái. Nói về mối tình đầu của Thanh Thảo cùng nhạc sĩ Đức Trí, bà cho biết gia đình bà và gia đình nhạc sĩ Đức Trí cũng hay đến nhà chơi và nói chuyện.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 7.

Bà không ngại thể hiện sự quý mến đối với người nhạc sĩ tài hoa này, khi cho biết thời ấy Đức Trí rất quan tâm con gái mình và cũng là người dìu dắt Thanh Thảo trên những chặng đường đầu tiên trong nghệ thuật.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 8.

Nói về mối tình tốn không ít giấy mực của Thanh Thảo và Quang Dũng bà cũng khẳng định họ giống một đôi bạn thân hơn.

Mẹ ruột ít người biết của 'búp bê' Thanh Thảo: Tri kỷ dõi theo những cuộc tình của con gái - Ảnh 9.

Hiện tại, mẹ ruột Thanh Thảo yên tâm hơn về chuyện đời tư của con. Bà hạnh phúc khi con đã yên bề gia thất được chồng yêu thương. Mẹ ruột Thanh Thảo dành lời khen cho con rể: "Tom là một doanh nhân rất tài giỏi, ít nói và rất thương vợ, thương con”. Bà cũng kể, khi ở nhà, Tom thường giành hết việc chăm sóc cho con gái nhỏ, chỉ khi nào đi công việc với vợ thì Tom mới để cho bà ngoại trông nom.

