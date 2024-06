Thắt ống dẫn tinh có làm giảm ham muốn tình dục không?

1. Mục đích của thắt ống dẫn tinh

Hệ thống sinh sản nam bao gồm một số cơ quan sản xuất, lưu trữ và vận chuyển tinh trùng . Những cơ quan này là ống dẫn tinh, mào tinh hoàn và dương vật.

Khi người đàn ông có hưng phấn tình dục, mào tinh hoàn sẽ di chuyển tinh trùng được sản xuất vào ống dẫn tinh. Sau đó ống dẫn tinh kết hợp tinh trùng với dịch tinh dịch và vận chuyển hỗn hợp này vào dương vật, nơi nó được đưa vào hệ thống sinh sản của người phụ nữ.

Mục đích của thắt ống dẫn tinh là ngăn không cho tinh trùng xâm nhập vào tinh dịch.

Thắt ống dẫn tinh là một phương pháp ngừa thai rất hiệu quả, mục đích là ngăn không cho tinh trùng xâm nhập vào tinh dịch. Tuy nhiên, tinh dịch vẫn được sản xuất và vận chuyển qua dương vật trong quá trình kích thích tình dục. Sau khi thắt ống dẫn tinh, các quá trình khác vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Sau khi thắt ống dẫn tinh, tinh trùng vẫn được sản xuất bởi tinh hoàn của người đàn ông - chúng không thể trộn lẫn với tinh dịch và thay vào đó được cơ thể hấp thụ. Điều này được thực hiện có chủ ý với mục tiêu cụ thể là khiến một người đàn ông không thể có con.

2. Thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng đến chức năng tình dục không?

Không có mối quan hệ tiêu cực giữa thắt ống dẫn tinh và ham muốn tình dục . Điều này có nghĩa là việc thắt ống dẫn tinh không làm giảm ham muốn tình dục của nam giới. Theo các chuyên gia y tế, không có gì thay đổi về mặt sinh lý trong cơ thể sau khi thắt ống dẫn tinh. Phương pháp này không ảnh hưởng đến các mạch máu hoặc dây thần kinh cần thiết để cương cứng hoặc xuất tinh.

Thắt ống dẫn tinh không làm giảm ham muốn tình dục, mục đích của nó chỉ là ngăn cản cung cấp tinh trùng để thụ tinh cho trứng. Ham muốn tình dục của nam giới thường không bị ảnh hưởng sau khi thắt ống dẫn tinh bởi vì nội tiết tố nam ( testosterone ) - một trong những hormone chính chịu trách nhiệm về ham muốn tình dục - được sản xuất bởi tinh hoàn. Việc thắt ống dẫn tinh chỉ ảnh hưởng đến dòng tinh trùng qua ống dẫn tinh nên điều này không ảnh hưởng đến nồng độ testosterone được tinh hoàn giải phóng vào máu.

Vì vậy, sau khi thắt ống dẫn tinh, nam giới vẫn có thể duy trì ham muốn tình dục và sự cương cứng, xuất tinh và đạt cực khoái . Đối với cảm giác cực khoái, về cơ bản, việc thắt ống dẫn tinh không làm thay đổi cảm giác cực khoái ở nam giới. Trong vài tuần đầu tiên sau khi thắt ống dẫn tinh, một số nam giới khi đạt cực khoái có thể cảm thấy khó chịu và ít mãnh liệt hơn do vùng này sưng nhẹ. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể họ vẫn đang lành vết thương sau thủ thuật thắt ống dẫn tinh. Sau một hoặc hai tháng, cảm giác cực khoái sẽ trở lại bình thường.

Nam giới nên đi khám khi có dấu hiệu suy giảm ham muốn tình dục.

3. Làm gì nếu có dấu hiệu suy giảm ham muốn tình dục sau thắt ống dẫn tinh?

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của một người như thể chất, tâm lý, các vấn đề cá nhân… Mặc dù phần lớn nam giới không nhận thấy sự thay đổi trong ham muốn tình dục sau khi thắt ống dẫn tinh nhưng cũng có một số cho biết có những thay đổi trong đời sống tình dục của họ. Trong một số trường hợp, các biến chứng sau thắt ống dẫn tinh có thể gây nhiễm trùng hoặc ứ dịch. Các nguyên nhân khác khiến ham muốn tình dục giảm sau khi thắt ống dẫn tinh có thể là do trầm cảm hoặc thiếu tự tin.

Do đó, nếu nam giới cảm thấy mình có sự thay đổi về ham muốn tình dục sau khi thắt ống dẫn tinh có thể do bản thân họ quá căng thẳng, lo lắng hoặc do ảnh hưởng của những vấn đề khác, khi đó nên đi gặp bác sĩ để được tư vấn cụ thể.

Theo BS. Nguyễn Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thắt ống dẫn tinh không làm giảm ham muốn tình dục ở nam giới vì nó không ảnh hưởng đến việc sản xuất nội tiết tố nam testosterone. Nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng cương cứng hoặc xuất tinh.

Tinh trùng chỉ chiếm một lượng rất nhỏ trong tinh dịch nên nam giới cũng sẽ không nhận thấy sự khác biệt về lượng tinh dịch khi xuất tinh. Nếu nam giới nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về khả năng cương cứng của mình sau khi thắt ống dẫn tinh thì nên đi khám, vì nguyên nhân có thể do một tình trạng tiềm ẩn hoặc biến chứng khác của phẫu thuật.