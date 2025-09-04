Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì?

Rằm tháng 7 là một trong những lễ đặc biệt trong năm. Vào ngày này việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 đầy đủ là điều rất được coi trọng. Từ ngày 10 tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình đã chuẩn bị những mâm lễ cúng gia tiên Rằm tháng 7. Tuy nhiên, có không ít người còn băn khoăn cúng chay hay cúng mặn sẽ đúng, mang lại phước báu trong ngày này?

Về vấn đề này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mâm cúng Rằm tháng 7 âm lịch có thể chuẩn bị mâm cỗ mặn. Một mâm cơm mặn với đủ các món như xôi, gà luộc, canh, cơm, cá kho… Các gia đình cũng có thể chuẩn bị kèm theo tiền vàng và cả những vật dụng theo nhu cầu sinh thời cho người đã khuất bằng giấy tượng trưng như quần áo, giày dép...

Để chuẩn bị đồ lễ cúng Rằm tháng 7 khi làm cơm nên chọn những thực đơn theo mùa, tươi ngon. Rằm tháng 7 âm lịch vào tiết khí Xử thử, thời tiết có nhiều biến đổi, mọi người nên chọn đồ ăn có vị mát để thanh nhiệt cơ thể.

Theo lời Phật dạy trong bài Kinh Tế đàn, để việc cúng Rằm tháng 7 được lợi ích cho kẻ còn, người mất thì chúng ta cúng tế chay tịnh, trang nghiêm, tránh sát sinh… Khi sắm lễ cúng Rằm tháng 7, chúng ta nên chuẩn bị vật thực chay tịnh, không sát sinh để cúng, không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.

Đồ lễ gồm: Hương, hoa, trà-nước; trà tỏa hương của 6 vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là 6 vị nuôi sống tất cả chúng sinh; Quả với số lượng tùy ý. Lưu ý cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị; Thực – mâm cơm chay, nếu có xôi chè thì bày cả xôi, chè để cúng.

Chuyên gia cho rằng, dù cúng mặn, cúng chay hay mâm cao cỗ đầy mà điều quan trọng nhất vẫn là ở sự thành tâm. Ngay từ khi chuẩn bị đồ lễ cúng cần nhất tâm và giữ ở trong cả lời ăn tiếng nói, thân thể thanh tịnh trước khi đứng làm lễ.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 năm 2025

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Con Kính lạy Ngài đương niên Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

Con Kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương long mạch linh thần Trung Ương linh thần, Thanh Long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền Vũ linh thần Bạch Hổ linh thần cai quản. Con kính lạy Ngũ Phúc Gia Thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần, Khang Thần, Ninh Thần. Con Kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày ... tháng Bảy… dịp Tết Trung Nguyên

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Toàn gia chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, phẩm vật cùng các thứ cúng lễ dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết RẰM THÁNG 7, TẾT TRUNG NGUYÊN, ngày vong nhân được xá tội cũng là trùng tiết VU LAN BÁO HIẾU. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật Thiên phù hộ, cộng đồng thần linh các đấng bề trên che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.