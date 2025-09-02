Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.

Cúng ‘cô hồn’ vào ngày, giờ nào?

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 là ngày Diêm Vương mở cửa địa ngục, cho các ‘vong hồn’ không nơi nương tựa, chịu nhiều oan trái được trở về dương gian. Đây là những ‘vong hồn’ đáng thương vì không có ai thờ cúng, lang thang vất vưởng, nhiều chấp niệm.

Người xưa tin rằng, cúng ‘cô hồn’ không chỉ để các vong hồn được an ủi, không quấy nhiễu người dương mà còn giúp gia chủ tích phúc, tích đức, giảm tai ương của người thân đã khuất.

Cúng 'cô hồn' vào tháng 7 âm lịch là nét truyền thống của người Việt. Ảnh TL

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, lễ cúng ‘cô hồn’ được tổ chức vào buổi chiều tối ngày 14/7 hoặc 15/7. Bởi vì, người ta quan niệm, đây là thời gian những vong linh trên đường trở về địa ngục nên cũng là lúc cúng ‘cô hồn’ chuẩn nhất. Mọi việc cúng phải được hoàn tất vào ngày 15/7.

Mâm lễ cúng ‘cô hồn’ chuẩn bị gì?

Theo chuyên gia phong thủy, mâm cúng cô hồn chỉ nên chuẩn bị các món đồ chay để các ‘cô hồn’ không phát sinh lòng tham. Một mâm lễ đầy đủ thường có:

+ 1 đĩa muối gạo để rắc ra sân, ngã ba, ngã tư sau khi cúng xong.

+ Cháo trắng loãng (12 chén nhỏ)

+ 12 cục đường thẻ

+ Hoa quả 5 loại, 5 màu

+ Bỏng gạo, khoai, ngô, sắn luộc cắt khúc nhỏ

+ Bánh kẹo, mía, tiền thật mệnh giá nhỏ

+ Giấy áo, giấy tiền vàng bạc, quần áo chúng sinh nhiều màu (xanh, vàng, hồng…).

+ Nước (3 ly nhỏ), nhang (3 nén), nến (2 ngọn).

Lưu ý khi bày lễ: Rải tiền vàng theo 4 hướng: Đông 3, Tây 7, Nam 9, Bắc 1; thắp nhang tương ứng 3-7-9-1 nén. Sau khi cúng, gạo muối phải rắc ra ngoài, vàng mã đốt khi hương còn cháy. Gia chủ có thể đọc các bài văn cúng hoặc khấn nôm theo tâm nguyện.

Lễ cúng 'cô hồn' ở trong nhà hay ngoài sân?

Nhiều gia đình hiện nay vẫn còn băn khoăn việc cúng cô hồn ở trong nhà hay ngoài sân. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, không cúng chúng sinh cúng cô hồn trong nhà. Nghi lễ thực hiện cúng ở ngoài sân, ngoài đường hoặc không thì đăng ký cúng ở đình, chùa...

Theo quan niệm tâm linh nếu cúng chúng sinh, cúng cô hồn ở bên trong nhà như phòng khách, phòng thờ, sân thượng của nhà dân xây từ mặt đất xây dựng nhiều tầng thì những các vong hồn sau khi đến thụ hưởng đồ lễ cúng sẽ lưu luyến, không chịu rời đi, có thể quấy nhiễu gia chủ. Người trong nhà có thể gặp phải những hiện tượng như tinh thần bất ổn, hay đau ốm hay bị bóng đè…

