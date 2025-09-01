Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch GĐXH – Trong tháng 7 âm lịch – 'tháng cô hồn' có nhiều nghi lễ thờ cúng quan trọng. Ngoài 2 điều tuyệt đối không nên làm vào nửa đầu tháng 7 âm thì dưới đây là cách bạn nên biết để tăng vượng khí ban thờ trong tháng này nhằm gia tăng phúc khí.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi mua hoa để thắp hương, mọi người nên chọn những bông hoa thật tươi, không dập nát, không héo úa. Tuyệt đối không nên dùng hoa giả để dâng lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7. Ngoài ra, khi cắm hoa vào lọ, nên cắm theo số lẻ như 3, 5, 7, 9 cành để hợp phong thủy.

Hoa cắm cúng Rằm tháng 7 nên chọn những hoa thật tươi, không dập nát, không héo úa

Một số loại hoa nên chọn để cúng vào Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người nên lựa chọn các loại hoa mang ý nghĩa tốt.

Hoa sen

Trong phong thủy, hoa sen được coi là biểu tượng của may mắn và tài lộc, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Đặc biệt, dâng hoa sen lên bàn thờ Phật được xem là lựa chọn rất tốt.

Hoa cúc vàng

Đây là loài hoa quen thuộc trong các dịp cúng giỗ và ngày Rằm. Cúc là loài đứng thứ hai trong bộ tứ quý "Tùng – Cúc – Trúc – Mai", tượng trưng cho sự trường thọ. Vào Rằm tháng 7, hoa cúc vàng trên bàn thờ thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, đồng thời cầu bình an cho gia đình.

Hoa cúc vàng là lựa chọn của nhiều người để dâng lễ trong dịp lễ, Tết, trong đó có Rằm tháng 7

Hoa mẫu đơn

Mẫu đơn từ lâu được coi là loài hoa của sự giàu sang, phú quý, sung túc. Ngoài ra, hoa mẫu đơn còn mang ý nghĩa tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng, thể hiện sự hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên. Chọn hoa mẫu đơn dâng lên bàn thờ để cúng Rằm tháng 7 sẽ là lựa chọn rất tốt.

Hoa huệ

Huệ trắng với vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm thanh khiết, tạo sự trang nghiêm và thanh tịnh cho không gian thờ cúng. Hoa huệ ta với bông nhỏ, màu trắng thanh nhã được dùng phổ biến thắp hương. Ngoài ra, hoa huệ đỏ cũng được nhiều gia đình chọn để biểu trưng cho sự thanh cao, đầy đủ và sung túc.

Hoa đồng tiền

Đúng như tên gọi, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, đồng thời mang đến sức khỏe và tuổi thọ. Đây cũng là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích trong dịp Rằm tháng 7.

Khi cắm hoa trên bàn thờ, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người cần lưu ý cắm cân đối, hài hòa cho đẹp mắt. Không nên đặt trên bàn thờ một lọ hoa quá to vì sẽ che hết các đồ thờ cúng khác đặt trên đó. Ngược lại, cũng không nên đặt bình hoa quá bé vì sẽ lọt thỏm trong các đồ thờ cúng.

Mẹo giữ hoa tươi lâu

Theo chia sẻ của nhiều chị em yêu thích cắm hoa, để giữ hoa được tươi lâu, mọi người có thể áp dụng vài mẹo nhỏ này:

+ Nhỏ vài giọt dung dịch cắm hoa chuyên dụng (có bán tại siêu thị, cửa hàng hoa), giúp giữ hoa tươi khoảng 2 tuần.

+ Nghiền nát 1 viên vitamin B1 hòa vào nước cắm hoa, giúp hoa hút dưỡng chất, tươi lâu hơn.

+ Thêm vài thìa nước cốt chanh hoặc giấm táo vào bình nước để tăng độ axit, giữ hoa tươi lâu.