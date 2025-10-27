Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu?
GiadinhNet - Loa thông báo chuyển khoản là giải pháp công nghệ thông minh đang thay đổi thói quen kinh doanh của nhiều tiểu thương Việt, giúp giao dịch nhanh chóng, minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Sự bùng nổ của mã QR và chuyển khoản ngân hàng mang lại tiện lợi, nhưng đồng thời tạo ra thách thức lớn về xác nhận giao dịch nhanh chóng và chống lại rủi ro lừa đảo bằng ảnh chụp màn hình giả.
Loa Ting Ting Thiết bị công nghệ thông minh cho thị trường bán lẻ
Loa thông báo chuyển khoản ra đời là giải pháp công nghệ trọng yếu, tự động phát âm thanh thông báo chính xác số tiền đã chuyển khoản thành công qua mã QR (VietQR hoặc mã QR đa năng) hoặc ví điện tử. Không chỉ riêng thương hiệu Loa Ting Ting của 9Pay, thị trường còn có các sản phẩm tương tự từ các ngân hàng và đối tác như VNPay Soundbox, Tingbox, Loa bán hàng Techcombank hay Loa Thần Tài BIDV,…
Thiết bị loa thông báo trong không gian mua sắm
Về mô hình kinh doanh, Loa thông báo hiện nay vận hành theo ba hướng phổ biến. Mua gói/thuê bao: khách hàng mua thiết bị theo gói dịch vụ (6–12 tháng), hết hạn có thể thu hồi nếu không gia hạn, thường áp dụng với fintech và ví điện tử. Miễn phí thiết bị kèm điều kiện: các ngân hàng lớn như Techcombank, MBBank, VietinBank hay VPBank tặng hoặc cho mượn thiết bị nếu khách hàng đạt yêu cầu về số dư, số lượng giao dịch hoặc đăng ký gói tài chính. Sở hữu trọn đời: mua đứt thiết bị kèm phí duy trì hoặc phí dịch vụ tùy quy định. Sự cạnh tranh trên thị trường hiện tập trung vào phí dịch vụ và phí duy trì, trong khi các doanh nghiệp nỗ lực thu hút khách hàng bằng tiện ích, nhanh chóng và chính xác trong thông báo giao dịch.
Với các chủ cửa hàng và tiểu thương, Loa thông báo mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Thiết bị cho phép xác nhận giao dịch tức thời, đặc biệt hữu ích vào giờ cao điểm, giúp tốc độ phục vụ nhanh hơn. Hệ thống âm thanh còn giảm thiểu gian lận, loại bỏ nỗi lo chuyển khoản giả mạo hay kiểm tra ảnh chụp màn hình. Bên cạnh đó, chủ quán có thể quản lý doanh thu dễ dàng thông qua ứng dụng theo dõi lịch sử giao dịch, phân quyền nhân viên và đối soát sổ sách. Không chỉ vậy, việc sử dụng Loa thông báo còn tăng tính chuyên nghiệp, tạo hình ảnh hiện đại và tin cậy cho cửa hàng.
Chị Trần Minh Phúc - một tiểu thương bán lẻ tại Hà Nội
Chị Phúc chia sẻ: "Từ khi sử dụng dịch vụ loa Ting Ting, tôi cảm thấy rất yên tâm và hài lòng, loa giúp tôi xác nhận thanh toán đã thành công, và nhất là khi vào giờ cao điểm, đông khách khó kiểm tra. Loa giúp tôi giảm thiểu gian lận, lừa đảo".
Bạn Trần Kim Chi - một khách hàng tại cửa hàng
Bạn khách hàng thực hiện thanh toán qua loa thông báo
Khách hàng cũng nhận thấy nhiều lợi ích từ thiết bị này. Bạn Kim Chi tại Hà Nội chia sẻ: "Mình thấy thiết bị loa Ting Ting rất tiện lợi, hữu ích. Khi mà mình chuyển khoản thì người bán có thể nhận tiền được luôn, mình cũng chắc chắn rằng tiền đã được chuyển thành công và không cần đợi chủ quán kiểm tra lại".Những trải nghiệm này cho thấy Loa thông báo đang thay đổi cách giao dịch tại các cửa hàng, mang lại sự nhanh chóng, minh bạch và hiện đại cho cả người bán lẫn người mua.
Anh Nguyễn Nam An - một người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh
Anh An cũng chia sẻ: "Dạo gần đây mình thấy loa thông báo xuất hiện ở khắp nơi, từ tiệm tạp hóa, quán cà phê đến hàng ăn vỉa hè. Nó vừa giúp người bán biết có tiền vào ngay, vừa tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại hơn hẳn so với cách giao dịch cũ."
Sự xuất hiện của loa thông báo cho thấy bước tiến đáng chú ý trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bán lẻ. Khi công nghệ được khai thác đúng hướng, nó không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện của nền kinh tế Việt Nam.
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 4 phút trước
GĐXH - Ngân hàng duy nhất có mức lãi lên tới 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xaoGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B điện đầu tiên mang tên e Vitara của Suzuki bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến dân tình xôn xao nhưng đáng tiếc xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.
Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên HòaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.
Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback giá chỉ từ 221 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull, Wuling Bingo liệu sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.
Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda có mức giá siêu rẻ chỉ từ 17,5 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân vì đẹp hơn cả SH Mode.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".