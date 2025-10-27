Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu?

Thứ hai, 15:07 27/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GiadinhNet - Loa thông báo chuyển khoản là giải pháp công nghệ thông minh đang thay đổi thói quen kinh doanh của nhiều tiểu thương Việt, giúp giao dịch nhanh chóng, minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Sự bùng nổ của mã QR và chuyển khoản ngân hàng mang lại tiện lợi, nhưng đồng thời tạo ra thách thức lớn về xác nhận giao dịch nhanh chóng và chống lại rủi ro lừa đảo bằng ảnh chụp màn hình giả.

Loa Ting Ting Thiết bị công nghệ thông minh cho thị trường bán lẻ

Loa thông báo chuyển khoản ra đời là giải pháp công nghệ trọng yếu, tự động phát âm thanh thông báo chính xác số tiền đã chuyển khoản thành công qua mã QR (VietQR hoặc mã QR đa năng) hoặc ví điện tử. Không chỉ riêng thương hiệu Loa Ting Ting của 9Pay, thị trường còn có các sản phẩm tương tự từ các ngân hàng và đối tác như VNPay Soundbox, Tingbox, Loa bán hàng Techcombank hay Loa Thần Tài BIDV,…

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu? - Ảnh 1.

Thiết bị loa thông báo trong không gian mua sắm

Về mô hình kinh doanh, Loa thông báo hiện nay vận hành theo ba hướng phổ biến. Mua gói/thuê bao: khách hàng mua thiết bị theo gói dịch vụ (6–12 tháng), hết hạn có thể thu hồi nếu không gia hạn, thường áp dụng với fintech và ví điện tử. Miễn phí thiết bị kèm điều kiện: các ngân hàng lớn như Techcombank, MBBank, VietinBank hay VPBank tặng hoặc cho mượn thiết bị nếu khách hàng đạt yêu cầu về số dư, số lượng giao dịch hoặc đăng ký gói tài chính. Sở hữu trọn đời: mua đứt thiết bị kèm phí duy trì hoặc phí dịch vụ tùy quy định. Sự cạnh tranh trên thị trường hiện tập trung vào phí dịch vụ và phí duy trì, trong khi các doanh nghiệp nỗ lực thu hút khách hàng bằng tiện ích, nhanh chóng và chính xác trong thông báo giao dịch.

Với các chủ cửa hàng và tiểu thương, Loa thông báo mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Thiết bị cho phép xác nhận giao dịch tức thời, đặc biệt hữu ích vào giờ cao điểm, giúp tốc độ phục vụ nhanh hơn. Hệ thống âm thanh còn giảm thiểu gian lận, loại bỏ nỗi lo chuyển khoản giả mạo hay kiểm tra ảnh chụp màn hình. Bên cạnh đó, chủ quán có thể quản lý doanh thu dễ dàng thông qua ứng dụng theo dõi lịch sử giao dịch, phân quyền nhân viên và đối soát sổ sách. Không chỉ vậy, việc sử dụng Loa thông báo còn tăng tính chuyên nghiệp, tạo hình ảnh hiện đại và tin cậy cho cửa hàng.

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu? - Ảnh 2.

Chị Trần Minh Phúc - một tiểu thương bán lẻ tại Hà Nội

Chị Phúc chia sẻ: "Từ khi sử dụng dịch vụ loa Ting Ting, tôi cảm thấy rất yên tâm và hài lòng, loa giúp tôi xác nhận thanh toán đã thành công, và nhất là khi vào giờ cao điểm, đông khách khó kiểm tra. Loa giúp tôi giảm thiểu gian lận, lừa đảo".

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu? - Ảnh 3.

Bạn Trần Kim Chi - một khách hàng tại cửa hàng

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu? - Ảnh 4.

Bạn khách hàng thực hiện thanh toán qua loa thông báo

Khách hàng cũng nhận thấy nhiều lợi ích từ thiết bị này. Bạn Kim Chi tại Hà Nội chia sẻ: "Mình thấy thiết bị loa Ting Ting rất tiện lợi, hữu ích. Khi mà mình chuyển khoản thì người bán có thể nhận tiền được luôn, mình cũng chắc chắn rằng tiền đã được chuyển thành công và không cần đợi chủ quán kiểm tra lại".Những trải nghiệm này cho thấy Loa thông báo đang thay đổi cách giao dịch tại các cửa hàng, mang lại sự nhanh chóng, minh bạch và hiện đại cho cả người bán lẫn người mua.

Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu? - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Nam An - một người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Anh An cũng chia sẻ: "Dạo gần đây mình thấy loa thông báo xuất hiện ở khắp nơi, từ tiệm tạp hóa, quán cà phê đến hàng ăn vỉa hè. Nó vừa giúp người bán biết có tiền vào ngay, vừa tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại hơn hẳn so với cách giao dịch cũ."

Sự xuất hiện của loa thông báo cho thấy bước tiến đáng chú ý trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bán lẻ. Khi công nghệ được khai thác đúng hướng, nó không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện của nền kinh tế Việt Nam.


Quang Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tại sao phải thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt?

Tại sao phải thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt?

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

Hà Nội phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong 2 ngày

Hà Nội phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong 2 ngày

LienVietPostBank: Ví Việt thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

LienVietPostBank: Ví Việt thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam

Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 4 phút trước

GĐXH - Ngân hàng duy nhất có mức lãi lên tới 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B điện đầu tiên mang tên e Vitara của Suzuki bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến dân tình xôn xao nhưng đáng tiếc xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 27/10 -2/11/2025: Nhiều hộ dân bị cúp điện từ 6h sáng đến 18h tối để bảo dưỡng sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/10 – 2/11/2025: Cúp điện liên tục 10-11 tiếng/ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback giá chỉ từ 221 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull, Wuling Bingo liệu sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda có mức giá siêu rẻ chỉ từ 17,5 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân vì đẹp hơn cả SH Mode.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

Bảo vệ người tiêu dùng
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top