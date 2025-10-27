Thị trường bán lẻ rộ trào lưu dùng loa thông báo chuyển khoản: Vì sao ai cũng muốn sở hữu?

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt. Sự bùng nổ của mã QR và chuyển khoản ngân hàng mang lại tiện lợi, nhưng đồng thời tạo ra thách thức lớn về xác nhận giao dịch nhanh chóng và chống lại rủi ro lừa đảo bằng ảnh chụp màn hình giả.

Loa Ting Ting Thiết bị công nghệ thông minh cho thị trường bán lẻ

Loa thông báo chuyển khoản ra đời là giải pháp công nghệ trọng yếu, tự động phát âm thanh thông báo chính xác số tiền đã chuyển khoản thành công qua mã QR (VietQR hoặc mã QR đa năng) hoặc ví điện tử. Không chỉ riêng thương hiệu Loa Ting Ting của 9Pay, thị trường còn có các sản phẩm tương tự từ các ngân hàng và đối tác như VNPay Soundbox, Tingbox, Loa bán hàng Techcombank hay Loa Thần Tài BIDV,…

Thiết bị loa thông báo trong không gian mua sắm

Về mô hình kinh doanh, Loa thông báo hiện nay vận hành theo ba hướng phổ biến. Mua gói/thuê bao: khách hàng mua thiết bị theo gói dịch vụ (6–12 tháng), hết hạn có thể thu hồi nếu không gia hạn, thường áp dụng với fintech và ví điện tử. Miễn phí thiết bị kèm điều kiện: các ngân hàng lớn như Techcombank, MBBank, VietinBank hay VPBank tặng hoặc cho mượn thiết bị nếu khách hàng đạt yêu cầu về số dư, số lượng giao dịch hoặc đăng ký gói tài chính. Sở hữu trọn đời: mua đứt thiết bị kèm phí duy trì hoặc phí dịch vụ tùy quy định. Sự cạnh tranh trên thị trường hiện tập trung vào phí dịch vụ và phí duy trì, trong khi các doanh nghiệp nỗ lực thu hút khách hàng bằng tiện ích, nhanh chóng và chính xác trong thông báo giao dịch.

Với các chủ cửa hàng và tiểu thương, Loa thông báo mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Thiết bị cho phép xác nhận giao dịch tức thời, đặc biệt hữu ích vào giờ cao điểm, giúp tốc độ phục vụ nhanh hơn. Hệ thống âm thanh còn giảm thiểu gian lận, loại bỏ nỗi lo chuyển khoản giả mạo hay kiểm tra ảnh chụp màn hình. Bên cạnh đó, chủ quán có thể quản lý doanh thu dễ dàng thông qua ứng dụng theo dõi lịch sử giao dịch, phân quyền nhân viên và đối soát sổ sách. Không chỉ vậy, việc sử dụng Loa thông báo còn tăng tính chuyên nghiệp, tạo hình ảnh hiện đại và tin cậy cho cửa hàng.

Chị Trần Minh Phúc - một tiểu thương bán lẻ tại Hà Nội

Chị Phúc chia sẻ: "Từ khi sử dụng dịch vụ loa Ting Ting, tôi cảm thấy rất yên tâm và hài lòng, loa giúp tôi xác nhận thanh toán đã thành công, và nhất là khi vào giờ cao điểm, đông khách khó kiểm tra. Loa giúp tôi giảm thiểu gian lận, lừa đảo".

Bạn Trần Kim Chi - một khách hàng tại cửa hàng

Bạn khách hàng thực hiện thanh toán qua loa thông báo

Khách hàng cũng nhận thấy nhiều lợi ích từ thiết bị này. Bạn Kim Chi tại Hà Nội chia sẻ: "Mình thấy thiết bị loa Ting Ting rất tiện lợi, hữu ích. Khi mà mình chuyển khoản thì người bán có thể nhận tiền được luôn, mình cũng chắc chắn rằng tiền đã được chuyển thành công và không cần đợi chủ quán kiểm tra lại".Những trải nghiệm này cho thấy Loa thông báo đang thay đổi cách giao dịch tại các cửa hàng, mang lại sự nhanh chóng, minh bạch và hiện đại cho cả người bán lẫn người mua.

Anh Nguyễn Nam An - một người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh

Anh An cũng chia sẻ: "Dạo gần đây mình thấy loa thông báo xuất hiện ở khắp nơi, từ tiệm tạp hóa, quán cà phê đến hàng ăn vỉa hè. Nó vừa giúp người bán biết có tiền vào ngay, vừa tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại hơn hẳn so với cách giao dịch cũ."

Sự xuất hiện của loa thông báo cho thấy bước tiến đáng chú ý trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bán lẻ. Khi công nghệ được khai thác đúng hướng, nó không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện của nền kinh tế Việt Nam.



