Giữ dáng trước Tết, sắm đồ tập thể thao cùng MuaMau
Cận Tết, nhu cầu tập luyện giữ dáng tăng cao. Thay vì mất thời gian tìm mua đồ thể thao, người tiêu dùng có thể dễ dàng sắm sửa trên MuaMau với nhiều lựa chọn tiện lợi, giá hợp lý và ưu đãi hấp dẫn.
Với mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi và nhanh chóng, MuaMau phát triển giao diện tinh gọn, dễ tiếp cận hướng tới phục vụ hiệu quả nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm người dùng trẻ và những khách hàng mới làm quen với thương mại điện tử.
Với MuaMau mua sắm dễ dàng, phù hợp nhu cầu hằng ngày
Với mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của các gia đình, MUAMAU tập trung vào các nhóm ngành hàng thiết yếu như đồ gia dụng, dụng cụ thể thao và thời trang thường nhật, mang đến giải pháp mua sắm thuận tiện, phù hợp với đời sống hằng ngày.
MuaMau phát triển giao diện tinh gọn, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng. Hệ thống theo dõi đơn hàng theo thời gian thực cùng các chính sách bảo vệ người tiêu dùng được tích hợp sẵn giúp đảm bảo tính minh bạch và sự an tâm trong suốt quá trình giao dịch. Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, được phân bổ riêng cho từng tài khoản mua sắm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Bên cạnh việc tối ưu trải nghiệm, MUAMAU theo đuổi mô hình "mua sắm giá trị" với nhiều ưu đãi như miễn phí vận chuyển, các khung giờ flash sale và chương trình khuyến mãi theo mùa, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.
Giải pháp bán hàng cho gia đình kinh doanh nhỏ
Không chỉ quan tâm đến trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, MUAMAU còn chú trọng hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân và nhà bán hàng Việt mở rộng hoạt động bán hàng thông qua ứng dụng MuaMau Seller.
MuaMau Seller giúp người bán tiếp cận thị trường quốc tế một cách thuận tiện hơn, từng bước gia tăng đơn hàng và nguồn thu. Được xây dựng như một nền tảng quản lý bán hàng toàn diện, đáp ứng hai mô hình vận hành khác nhau tùy nhu cầu của nhà bán:
Mô hình 1: Hệ thống vận hành 100%
Phù hợp với nhà bán hàng mới, chưa có kinh nghiệm vận hành hoặc chưa có bộ máy hậu cần. Mô hình vận hành toàn phần hỗ trợ phần lớn quy trình vận hành như: đăng tải và tối ưu sản phẩm, lưu kho, xử lý đơn, đóng gói – vận chuyển, chăm sóc khách hàng và đối soát.
Mục tiêu giúp nhà bán giảm rủi ro, tiết kiệm thời gian và nhanh chóng mở rộng quy mô mà không cần đầu tư lớn cho vận hành.
Mô hình 2: Bán bán-tự-vận-hành (semi - managed) – chia sẻ trách nhiệm giữa nhà bán và sàn
Khác biệt với hệ thống vận hành 100%, mô hình bán vận hành (semi - manages) dành cho các nhà bán đã có nguồn hàng ổn định và khả năng đóng gói tại chỗ, nhưng không muốn hoặc không đủ nguồn lực để tự vận hành toàn bộ chuỗi bán hàng.
Trong mô hình này, nhà bán chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn, chăm sóc khách hàng trong khi Muamau đảm nhận các khâu còn lại, bao gồm:
- Quản lý và xử lý đơn hàng trên hệ thống
- Kết nối và tối ưu vận chuyển
- Đối soát, thanh toán và hệ thống hỗ trợ sau bán
Cách tiếp cận này giúp nhà bán giữ quyền kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm áp lực vận hành, hạn chế thao tác thủ công và tiết kiệm chi phí nhân sự.
Tính năng chung nổi bật của Muamau Seller:
• Công cụ marketing nội bộ, kết nối KOL/KOC và các chương trình khuyến mãi theo mùa.
• Hỗ trợ mở gian hàng miễn phí, đồng bộ số liệu theo thời gian thực.
• Định hướng dài hạn: xây dựng hệ sinh thái bán hàng xuyên biên giới, giúp nhà bán Việt tiếp cận thị trường quốc tế.
Với định hướng lấy nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và ổn định đời sống làm trọng tâm, MUAMAU không chỉ mang đến giải pháp mua sắm tiện lợi cho người tiêu dùng trong dịp cận Tết mà còn mở ra thêm cơ hội bán hàng, tăng thu nhập cho các hộ kinh doanh và gia đình kinh doanh nhỏ.
Nhấn vào đây để khám phá những tính năng nổi bật của MuaMau: https://ads.muamau.vn/?channel=NEWS-GiaDinh
Doanh nghiệp tự giới thiệu
