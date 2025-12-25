Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cuối tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 25 - 28/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 28/12 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 28/12
KHU VỰC: Thuộc các đường đường Lý Thường Kiệt (từ giáp Cầu vành Đai 2 đến giáp đường Lê Duẩn), một phần khu đô thị 5A.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 82, 115 đến giáp nhà số 290, 425), Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Trần Văn Bảy (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 130, 165).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 15:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc đường Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp Bến Xe Sóc Trăng, đường Võ Thị Sáu).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 07:45:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc đường Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp Bến Xe Sóc Trăng, đường Võ Thị Sáu).
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/12/2025 đến 15:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/12/2025 đến 10:55:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 26/12/2025 đến 12:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tâm Lộc, phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tâm Kiên, phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Tân, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:45:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Tân, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 26/12/2025 đến 11:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 26/12/2025 đến 12:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần các ấp Mỹ Thuận, Nội Ô – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Hòa C, Phương Hòa 3 – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước An – xã Mỹ Tú; Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C) – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, ấp An Nghiệp xã Cù Lao Dung, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 08:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: phường Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Lai Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các Ấp: Đặng Văn Đông, Ngã Tư, khóm Kinh Ven, Châu Khánh, phường Khánh Hòa, Khóm 2, khóm 7, phường Vĩnh Châu,Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 2, xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Sộp, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Thành, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 3, ấp 4, ấp Tân Lập - xã Long Phú - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp KoKo - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Mười Chiến, Ấp 2 - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 - xã Long Phú - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSKH
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Quanh - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Quanh - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Đức, ấp Lợi Đức - xã Đại Ngãi - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: Không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hoà, Phước Quới, Phước Phong, Phước An, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Trà Quýt, ấp Trà Quýt A, xã Phú Tâm; ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tú Điềm - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
