Người dân trồng đào thế hối hả vào vụ Tết Nguyên đán

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, các vườn đào tại quận Hà Đông (cũ) Hà Nội đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên các tuyến đường như Dương Nội, hàng trăm gốc đào thế, đào thông đã được đưa lên chậu, xếp dọc ven đường, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Theo ghi nhận, giá đào Tết năm nay dao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi gốc, tùy kích thước, dáng thế và độ tuổi cây. Một gốc đào thông hiện có giá khoảng 15 triệu đồng, trong khi đào thế phổ biến ở mức 2–6 triệu đồng/gốc. Những cây đào cổ thụ, dáng đẹp có thể lên tới vài chục triệu đồng.

Tại một vườn đào lớn ở Hà Đông, ông Đinh Văn Chiến – chủ vựa đào với quy mô khoảng 1.000 gốc cho biết: Cứ vào khoảng tháng 9, tháng10 âm lịch hằng năm, gia đình ông bắt đầu cho đào lên chậu, tỉa cành, tuốt lá, chăm sóc và điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết. Hiện nay, phần lớn đào đã được đánh bầu, đưa ra các điểm tập kết để phục vụ khách buôn và khách lẻ.

"Vườn đào nhà tôi có đủ các loại từ cây to đến cây nhỏ. Cây to nhất hiện nay có giá khoảng 80 triệu đồng, cây nhỏ nhất cũng từ 2 triệu đồng trở lên. Đào thông loại lớn khoảng 15 triệu đồng/cây, còn đào thế dao động từ 4 đến 6 triệu đồng", ông Chiến chia sẻ.

Theo ông Chiến, năm nay nhiều khách quen đã đặt mua đào khá sớm, chủ yếu đến tận vườn lựa chọn cây. Ngoài bán đứt, một số khách cũng chọn hình thức thuê đào chơi Tết, với mức giá thuê thấp hơn khoảng 30–40% so với giá bán.

Không chỉ tất bật bán hàng, người trồng đào còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết. Tuy vậy, ông cho rằng nguồn cung đào trên thị trường vẫn tương đối ổn định, giá bán khó tăng đột biến.

Sau Tết, những gốc đào cho thuê hoặc chưa bán hết sẽ được đưa trở lại vườn để trồng, cắt tỉa, tạo thế cho vụ sau. Việc cho đào lên chậu sớm từ tháng 9 âm lịch giúp cây khỏe, hoa nở bền và có thể sống tiếp sau Tết, khác với những cây đánh gấp sát Tết thường nhanh héo, khó chăm sóc.

