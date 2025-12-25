Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025

Thứ năm, 15:44 25/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 25/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 25/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

