Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 16 - 22/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp 6, ấp 2 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 16/02/2026 đến 08:43:00 ngày 16/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Khách hàng KCN Phước Đông
THỜI GIAN: Từ 08:32:00 ngày 16/02/2026 đến 14:59:00 ngày 16/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Chánh xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 20/02/2026 đến 20:00:00 ngày 20/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 10:41:00 ngày 20/02/2026 đến 11:37:00 ngày 20/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 20:20:00 ngày 16/02/2026 đến 21:10:00 ngày 16/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 15:59:00 ngày 19/02/2026 đến 19:42:00 ngày 19/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Phước An xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 23:01:00 ngày 16/02/2026 đến 23:54:00 ngày 16/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thanh Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 05:36:00 ngày 17/02/2026 đến 06:59:00 ngày 17/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Tân Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Hòa Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Lịch cúp điện Bến Cầu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.
Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 20/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹBảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước
GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.
Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm du lịch miền núi, sinh thái và tâm linh phía Bắc. Không ít cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm, trong khi giá tour tăng theo chu kỳ cao điểm nhưng vẫn giữ được mặt bằng đa dạng nhờ các chương trình kích cầu.
Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 TếtSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.