Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 16 - 22/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp 6, ấp 2 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 16/02/2026 đến 08:43:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Khách hàng KCN Phước Đông

THỜI GIAN: Từ 08:32:00 ngày 16/02/2026 đến 14:59:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Chánh xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:35:00 ngày 20/02/2026 đến 20:00:00 ngày 20/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 10:41:00 ngày 20/02/2026 đến 11:37:00 ngày 20/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố An Bình phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 20:20:00 ngày 16/02/2026 đến 21:10:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:59:00 ngày 19/02/2026 đến 19:42:00 ngày 19/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp Phước An xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 23:01:00 ngày 16/02/2026 đến 23:54:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thanh Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 05:36:00 ngày 17/02/2026 đến 06:59:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Hòa Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.