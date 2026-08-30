Thị trường thời trang đa dạng mẫu mã, giảm giá lên tới 50% phục vụ người dân dịp 2/9

Sức hút bền bỉ từ những chiếc áo "Tổ quốc" và phụ kiện đón Đại lễ 2/9

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, không khí mua sắm trang phục mừng Tết Độc lập tại các trung tâm thương mại và cửa hàng thời trang đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp. Dù xu hướng mua sắm áo in hình cờ đỏ sao vàng năm nay không còn tạo thành cơn sốt cuồng nhiệt như thời điểm năm trước, nhưng các mẫu trang phục và phụ kiện mang biểu tượng tự hào dân tộc vẫn phủ sóng một lượng nhất định và chiếm giữ vị trí ưu tiên tại nhiều gian hàng.

Tại trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông, các kệ hàng "áo Tổ quốc" vẫn được đặt ở vị trí trung tâm, trang trọng và dễ quan sát. Mẫu mã năm nay tiếp tục được cải tiến đa dạng về kiểu dáng lẫn chất liệu: từ áo phông đỏ truyền thống in sao vàng 5 cánh, áo polo lịch sự, cho đến các mẫu áo dài cách tân hay trang phục trẻ em.

Mức giá của các sản phẩm này được đánh giá là rất bình dân, phù hợp với túi tiền của đại đa số gia đình:

Áo phông, áo polo: Giá dao động từ 79.000 đến hơn 200.000 đồng/chiếc.

Bộ áo dài in/thêu họa tiết: Có giá mềm trong khoảng 200.000 – 300.000 đồng/bộ.

Ưu đãi thời trang giảm sâu đến 50% dịp 2/9

Không chỉ dừng lại ở các mặt hàng mang dấu ấn Quốc khánh, thị trường thời trang tổng thể cũng ghi nhận đợt giảm giá quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm du lịch, vui chơi và chuẩn bị cho năm học mới của người dân.

Đang chọn lựa trang phục cho cả nhà, chị Thảo (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp lễ 2/9 kéo dài, gia đình tôi không đi du lịch đâu cả, ưu tiên vui chơi quanh nhà. Tôi đưa các con đi mua sắm. Quần áo giảm giá khá hấp dẫn, tôi đang chọn mua thêm ít quần áo thu đông, chuẩn bị đồ dùng năm học mới cho các con".

Nổi bật trong đợt kích cầu này, từ ngày 22/8 đến 2/9, hệ thống AEON Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn với mức ưu đãi giảm giá sâu lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang, bao gồm:

Quần áo người lớn và trẻ em: Đa dạng phong cách từ trang phục dã ngoại, dạo phố đến các dòng sản phẩm hè - thu.

Giày dép và túi xách: Áp dụng ưu đãi lên tới 50% tùy phân khúc sản phẩm.

Đồ dùng cho bé: Các loại cặp xách, trang phục học đường cũng đồng loạt hạ giá, thu hút đông đảo phụ huynh đưa con nhỏ đi mua sắm.

Những chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang thu hút sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, để đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan và mua sắm tăng cao của người dân trong suốt kỳ nghỉ, các hệ thống bán lẻ lớn như AEON cũng đã chủ động điều chỉnh khung giờ hoạt động tạo trải nghiệm, mua sắm và vui chơi.

Bùng nổ nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu phục vụ người dân dịp lễ 2/9 GĐXH - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài 5 ngày là thời điểm vàng để người dân thư giãn, du lịch và mua sắm. Nắm bắt tâm lý tối ưu chi phí của người tiêu dùng, hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn cùng các địa phương đã tung ra các chương trình kích cầu quy mô lớn với mức giảm giá sâu, tạo nên không khí mua sắm sôi động trên toàn quốc.