Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội thông tin, không khí lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng các chương trình khuyến mại, trang trí rực rỡ tại trung tâm thương mại, chợ và cửa hàng đã góp phần thúc đẩy sức mua rõ rệt.
Nếu lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 615,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, thì trong tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và 13,4% so với cùng kỳ.
Trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 49,7 nghìn tỷ đồng (tăng 4,1% và 11,5%).
Lưu trú, ăn uống đạt 12,4 nghìn tỷ đồng (tăng 9,6% và 16,8%).
Du lịch lữ hành đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 11,3% và 33%).
Dịch vụ khác đạt 16,2 nghìn tỷ đồng (tăng 2,2% và 13,7%).
Riêng lĩnh vực lữ hành, trong 4 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị phần khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc,...).
Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.
Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 63% là 387,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%. Trong đó, đá quý, kim loại quý tăng 28,2%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,9%; lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; hàng may mặc tăng 11,3%; xăng, dầu tăng 11,2%; ô tô con tăng 10,8%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 9,9%...
Ngoài ra, lưu trú, ăn uống đạt 85,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1%; du lịch lữ hành 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4%; dịch vụ khác 120,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%.
Đáng chú ý, một số nhóm hàng tăng mạnh như đá quý, kim loại quý (+28,2%), gỗ và vật liệu xây dựng (+16,9%), lương thực thực phẩm (+12,6%) và may mặc (+11,3%).
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh sốGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp raGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.
Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.
Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sửGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki ‘chất’ hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.
5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Nhà riêng tại khu vực nào có giá 'mềm' hơn?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà riêng.
Lãi suất Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi 400 triệu đồng ở BIDV nhận lãi ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Vietcombank ghi nhận mức cao nhất là 4,7%/năm, BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt với mức giá chỉ 25 triệu đồng, rẻ hơn Vision trong khi trang bị không kém cạnh SH Mode.
Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất cực rẻ đầu tháng 9/2025, có thể trở thành 'vật cản' lớn nhất của Hyundai Grand i10 trên con đường đến ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc cỡ A.