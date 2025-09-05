Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội thông tin, không khí lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng các chương trình khuyến mại, trang trí rực rỡ tại trung tâm thương mại, chợ và cửa hàng đã góp phần thúc đẩy sức mua rõ rệt.

Nếu lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 615,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, thì trong tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và 13,4% so với cùng kỳ.

Trong đó: Bán lẻ hàng hóa đạt 49,7 nghìn tỷ đồng (tăng 4,1% và 11,5%).

Lưu trú, ăn uống đạt 12,4 nghìn tỷ đồng (tăng 9,6% và 16,8%).

Du lịch lữ hành đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 11,3% và 33%).

Dịch vụ khác đạt 16,2 nghìn tỷ đồng (tăng 2,2% và 13,7%).

Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Bảo Loan

Riêng lĩnh vực lữ hành, trong 4 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị phần khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc,...).

Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 63% là 387,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2%. Trong đó, đá quý, kim loại quý tăng 28,2%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,9%; lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; hàng may mặc tăng 11,3%; xăng, dầu tăng 11,2%; ô tô con tăng 10,8%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 9,9%...

Ngoài ra, lưu trú, ăn uống đạt 85,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1%; du lịch lữ hành 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4%; dịch vụ khác 120,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%.

Đáng chú ý, một số nhóm hàng tăng mạnh như đá quý, kim loại quý (+28,2%), gỗ và vật liệu xây dựng (+16,9%), lương thực thực phẩm (+12,6%) và may mặc (+11,3%).

